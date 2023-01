Fucsovics Márton egyesbeli és Bondár Anna párosbeli vereségét követően már csak Babos Tímea párosban van versenyben a magyarok közül a teniszezők szezonjának első Grand Slam-versenyén, az Australian Openen. A kemény pályás melbourne-i torna összdíjazása 76,5 millió ausztrál dollár (körülbelül 19 milliárd forint), amiből az egyesben legtovább jutó játékosunk, Fucsovics 228 ezer dollárt (57 millió forintot) hozhat haza.

Fotó: AFP

Természetesen ebből a nyíregyházi sportolónak adóznia is kell, plusz a repülőjegyre és egyéb költségekre is pénzt fordított – talán még bónusz is jár az edzőinek –, ettől függetlenül eljátszottunk a gondolattal, milyen kastélyt vásárolhatna az Ausztráliában megkeresett pénzéből.

Babos Tímeának minden szezon előtt 120 millió forintot kell félretennie Évi 150 ezer eurót fizetett az edzőjének, a 8,2 millió dollár kevesebb mint 40 százaléka maradt a zsebében – egyebek között ezt is elmondta a VG-nek adott interjújában Babos Tímea. A magyar tenisztörténelem legmagasabb pénzdíját elérő MTK-sportoló tudatosan építi a brandjét, miközben ingatlanban és tőzsdei kereskedésben is érdekelt.

A festői Tibolddarócon kínálják jelenleg a legolcsóbb kastélyt Magyarországon, ahol a Gencsy-kúria késő barokk épületének irányára 22 millió forint. A 350 négyzetméteres épület alapos felújítására szorul, de feltételezve némi alkulehetőséget, több mint 35 millió forint maradhat korszerűsítésre az 57 milliós keretből. Győrtől 9 kilométerre 32 millióért felújítandó, 1791-ben épült kastély és magtárépület eladó Ikrényben. Az épület szállodának is átalakítható, ehhez azonban a vételár többszörösét rá kell költeni.

Fotó: ingatlan.com

Kis híján kétszer ekkora, és láthatóan jobb állapotú épület az egykori Lonkai-kastély Mátyásdombon, amihez 48 millió forintért vagy kevesebbért is hozzá lehet jutni. A 670 négyzetméteres Fejér vármegyei kastély a múlt század elején épült, több mint száz év alatt mozi, művelődési központ, legutóbb pedig varroda működött benne. Pusztakovácsiban az 1848–1849-ben épült Maár-kastély átlagos állapotban 53 millióért került eladósorba. A 360 négyzetméteres épületben négy szobát alakítottak ki, de ezek egyike sincs beköltözhető állapotban.

Az egyaránt különleges történetű épületek helyreállításához legalább még egy melbourne-i pénzdíj kellene.

Az ingatlan.com januári listája szerint 157 kastély közül válogathatnak az érdeklődők. Rendszeresen szerepelnek a kínálatban 20-30 milliós épületek is, gazdag és hányatott történelmi háttérrel.

A 30 esztendős, a világranglistán a legjobb 70 közé magát visszaverekedő Fucsovics Márton eddigi, 2010 óta tartó profi karrierje során – az Australian Openen megkeresett pénzdíjon felül – 5,5 millió dollárt, azaz 2 milliárd forintot keresett, ehhez jönnek a szponzori és egyéb támogatások.