A Formula–1-es Magyar Nagydíj vasárnapi versenynapjára eladtuk az összes háromnapos bérletet, napi ülő- és állójegyet, vagyis nincs már több jegyünk. Ez összesen 100 ezer néző biztonságos belépését teszi lehetővé a futamra – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a Hungaroring Sport Zrt., amely azt is megjegyezte, az eladott jegyek 73 százalékát külföldi rajongók vásárolták meg.

Fotó: Nurlan Tahirli / Nemzeti Sport

Ami a napi ülőhelyre szóló belépőket illeti, szombatra még van néhány száz darab, péntekre pedig ennél valamivel több. Ezt követően közel 5-5 ezer állójegy talál gazdára péntekre és szombatra, és ha ezek is elfogynak, mindennap kitehetik július 21–23. között a versenypályára a megtelt táblát.

Életbe lépett a beruházási stop

A vasárnapi jegyek egyébként már december elejére elfogytak – ilyen korábban nem fordult elő, a tavalyi futam versenynapjára áprilisban kelt el az utolsó.

Gyulay Zsolt, a zrt. elnök-vezérigazgatója a Nemzeti Sportnak azt mondta, régóta ígért fejlesztés a nagyobb befogadóképességű lelátó, és épp amikor eljutottak abba a fázisba, hogy minden adott lenne a felújításhoz, életbe lépett a beruházási stop. A stratégiai fejlesztési program részeként legalább elkezdték a közművek modernizációját, ennek keretében az ivóvíz-, a tűzivíz-, a szennyvízhálózat, az erősáramú hálózat fejlesztése, új hálózat kiépítése történik meg, valamint megépül a gyengeáramú alépítmény rendszere.

Még 50 ezer jegyet simán eladtak volna

„Az elmúlt időszakban sem tétlenkedtünk, a pályánk átesett jó néhány ráncfelvarráson. A Formula–1-ben zajló folyamatokat, az újonnan bekerülő pályákat látva azonban ez nem elég, ez tényleg az utolsó előtti pillanat, amikor elkezdhetjük a munkát. Azt látjuk, hogy a sok uniformizált pálya között egyre nagyobb értéke van a magyarhoz hasonló tradicionális helyszíneknek, és Budapest közelsége mindig is elképesztő vonzerőt jelent majd a Hungaroring számára, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az új pályák infrastruktúrája a miénknél sokkal magasabb színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé. A stratégiai fejlesztési programnak köszönhetően belátható időn belül mi is fel tudjuk venni velük a versenyt, ami lehetővé teszi, hogy itt tartsuk a Formula–1-es sorozatot” – mondta a Hungaroring oldalán Gyulay Zsolt.

A Magyar Olimpiai Bizottságot is vezető olimpiai és világbajnok kajakozó az InfoRádiónak arról beszélt, február végéig kellene dönteni a 2027-ben lejáró szerződés meghosszabbításáról, amely magába foglalná a pálya felújítását is. Hozzátette, akár 50 ezer jegyet is el tudnának még adni a 2023-as futam napjára.

Sokat lehetne spórolni

A Hungaroring Sport Zrt. azért van nehéz helyzetben, mert az elmúlt tizenkét évben ötször volt változás a tulajdonosi jogokat gyakorló tárcában vagy annak élén.

Egyelőre Palkovics László lemondásával, illetve a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnésével az Energiaügyi Minisztériumhoz került, de még nem biztos, hogy ez lesz a végleges helye, a döntési mechanizmus pedig lelassult.

Mindez nagyon rosszkor jött, hiszen a szerződés meghosszabbítására február végig van lehetőség, ehhez pedig az államnak garanciát kell vállalnia. Ebben a helyzetben különösen is erős felhatalmazások kellenek, hiszen az idő szűk, és ha elszalasztjuk ezt az alkalmat, akkor bármi előfordulhat a mostani világban

– hívta fel a figyelmet a rádiós interjúban Gyulay Zsolt, azt is megjegyezve: már csak azért is fontos lenne a hosszabbítás, mert az indexálás, amely évente növeli a jogdíjat, jelentősen csökkenne, tehát nagyon sokat lehetne spórolni. Ha meglesz a szerződés, abban vállalják, hogy 2025-ig a felújítást befejezik, a közműveken túl az épületeket is korszerűsítik, ami az idő rövidsége miatt már most sem kis teher.