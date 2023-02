Átestek a ló túloldalára – ennyivel is le lehetne rendezni a Formula–1 és a kripto viszonyát, amely 2022-ről hatalmasat változott 2023-ra, akárcsak a kriptopiac önmagában.

De nem egyértelmű a helyzet az F1-gyel kapcsolatban sem, még kevésbé a sorozat és a digitális valuták jövője.

Tavaly nyáron még ott virított az FTX felirata a Mercedes hátsó szárnyának oldalán...

Fotó: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

A 2023-as F1-es szezon egyetlen hivatalos tesztelése jövő hét csütörtöktől szombatig esedékes Szahírban, az első nagydíj, az egy héttel későbbi Bahreini GP helyszínén. Itt már természetesen idei festéseikkel gurulnak aszfaltra a csapatok, és habár normális, hogy egyik évről a másikra változik a járművek külleme, most ennek akad érdekes és egységes oka is:

egyre-másra szűnnek meg az F1-es kriptoszerződések.

Elsőként a Mercedesről tűnt el az addig évi 15 millió dollárt (5,3 milliárd forint) fizető FTX logója, már az előző idény végén, ami nem csoda, miután a létezése csúcsán 32 milliárd dollárosra (11 488 milliárd forint) becsült cég becsődölt, Sam Bankman-Fried ügyvezető igazgatót pedig letartóztatták. Azóta lekerült a Ferrari hátsó szárnyáról is a svájci Velas felirata, holott az évi 30 millió dollárt (10,8 milliárd forint) garantáló, hároméves támogatói szerződésből még csak az első ment le. Nem lesz ott a harmadik nagycsapat, a tavaly a konstruktőri, illetve a holland Max Verstappen révén az egyéni világbajnokságot is megnyerő Red Bull autóin sem a Tezos hirdetése, ám itt fordított a szakítás iránya, mert a kriptocég szüntette be az együttműködést „stratégiaváltásra” hivatkozva. És csak úgy mellékesen a kisebbek közé tartozó AlphaTauri támogatói sorából is eltűnt a Fantom.

Történik mindez azok után, hogy 2022 nyarán a mezőny tíz csapatából nyolcnak volt szerződése web3-as céggel – csak a Haas és a Williams állt ellen –, októberben pedig maga az F1 nyújtott be nyolc szabadalmi kérelmet, amik mind a kriptopiachoz, illetve a metaverzumhoz kötődtek.

Azért nem tűnt el a kripto a sportágból, Maimiban például a futam névadó szponzora

Fotó: AFP

A mostani nagy távozósdi dacára sem tűnik el azonban a kripto az F1-ből, mert például a Red Bullnak megmaradt a Bybit kriptotőzsde, a Tezos pedig a McLarennel azért folytatja az együttműködését, sőt, a narancsszínű kocsikon az OTX kriptotőzsde is hirdet, akárcsak a rivális Binance az Alpine-okon. Az Aston Martinnak a crypto.com a partnere, és ez a kriptotőzsde szélesebbre is terjesztette a szárnyait, hiszen névadója az először tavaly megrendezett Miami GP-nek.

Új beszálló is akad ráadásul, a román CryptoDATA, valamint az ausztrál központú Stake nevű cég,

amelyek az Alfra Romeóval álltak össze, utóbbi még a hivatalos csapatnévbe is bekerült, kiakasztva jó sokakat. Ennek egyik oka a kripto iránti lanyhuló lelkesedés, a másik – talán még erősebb –, hogy a három évre összesen 100 millió dollárt (35,9 milliárd forint) hozó Stake valójában egy kriptokaszinó és -sportfogadó honlap. Márpedig a szerencsejátékok szervezőinek és a sportszervezeteknek az együttműködései egyre kevésbé elfogadottak, New Yorkban például a múlt héten nyújtottak be törvényjavaslatot a sportfogadások sportrendezvényeken reklámozásának tilalmára, beleértve a csapatok felszereléseit és a stadionok, csarnokok felületeit is.