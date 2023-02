Sehol sem vagyunk, ami a labdarúgó-akadémiai termelékenységet illeti: a világ 50 legjobb bajnokságában jelenleg szereplő focistákat kinevelő egyesületeket rangsoroló 100-as listára ugyanis nem fért fel magyar klub.

Joao Felix is a portugál Benfica neveltje, de manapság a pénzszóró angol Chelsea-ben játszik.

Fotó: Julian Finney

Olyan játékosok képezik a mintát, akik 15 és 21 éves koruk között legalább három évig pallérozódtak egy akadémián. Az ő piaci értéküket becsülte meg a Wyscout nevű labdarúgás-elemző olasz cég segítségével a Nemzetközi Sporttanulmányok Központjának labdarúgással foglalkozó csoportja, a CIES Football Observatory. A harmadik lépésben ezen játékosokat és értékeiket a nevelőegyesületeikhez rendelték, majd utóbbiakat rangsorolták, így összeállt a 100-as lista.

A rangsort a portugál Benfica vezeti, amely akadémiájáról 104 olyan labdarúgó került ki, aki megfelel a kritériumoknak, az ő összértékük pedig 670 millió euró (256,7 milliárd forint).

Közülük 151 millió eurónyi (57,8 milliárd forintnyi) értéket képviselve 20 játékos ma is a klubban szerepel, a másik 84 végzett akadémista viszont az 519 millió eurónyi (198,8 milliárd forintnyi) értékével már másokat boldogít.

A lista második helyezettje az angol Chelsea, amely a 630 millió eurós (241,3 milliárd forintos) összértékben nevelt ki játékosokat, ám ennek csak a felével, 325 millió eurónyi (124,5 milliárd forintnyi) saját nevelésű játékossal rendelkezik jelenleg is. A továbbértékesítésre szakosodott Benficával ellentétben a Chelsea üzleti modelljének nem a játékoseladás a fő pillére, és sokat megtakaríthatna, ha nem herdálná el a mostani ranglista szerint is remek képességű és nagy értékű saját neveléseit, akik helyére elképesztő összegekért szerződtet másokat.

Hasonló arányokkal dolgozik a spanyol Barcelona is: habár La Masia nevű akadémiája világhíres, és a jelenlegi keretben is vannak már a kezdőcsapatban szereplő tinédzserek, sokan elszivárognak a világba, és máshol futnak be karriert.

A százcsapatos listán magyar klub nem szerepel, a szomszédos országokból viszont több is. A legjobban a hagyományosan sztárgyárnak számító, a 2018-as aranylabdás Luka Modricot is kinevelő horvát Dinamo Zagreb áll 337 millió eurós (129 milliárd forintos) összértékkel a 18. helyen. Az osztrák RB Salzburg a 22., a szerb Partizan Beograd a 35., majd következik a két ukrán nagycsapat, az 58. Sahtar Doneck és a 66. Dinamo Kijev, végül a 82. horvát Hajduk Split.

Magyar vonatkozást az ad a rangsornak, hogy ugyan tőlünk nem került be egy csapat sem, de a legértékesebb játékosaink beleszámíthattak a mérésbe.

Az átigazolási díjakra szakosodott Transfermarkt honlap által 35 millió eurósra (13,4 milliárd forintosra) becsült értékével a legdrágább magyar focistának számító Szoboszlai Dominiket például az említett Salzburg nevelte ki a metodika alapján, a második legértékesebb, 15 millió eurós (5,8 milliárd forintos) Szalai Attilát a nem rangsorolt osztrák Rapid Wien, Orbán Willi 10 millió euróját (3,8 milliárd forintját) pedig az ugyancsak százon kívüli Kaiserslauternnél kéne elkönyvelni.

Sallai Roland értéke a Puskás Akadémiánál szerepelne - ha a PAFC felférne a százas listára.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Az első színmagyar hozzájárulás Sallai Roland lehetne, aki a Puskás Akadémiához tartozott 2014-től 2017-ig, azaz pont három évig, méghozzá 17 és 20 éves kora között, úgyhogy megfelel a kritériumoknak.

Az ő becsült piaci értéke 12 millió euró (4,6 milliárd forint), azaz a PAFC legalább ennyivel benevezhetne a versenybe, csakhogy a német VfL Bochum 102 millió euróval (39 milliárd forinttal) zárja a százcsapatos sort...