A Manchester United ajánlatot kapott Jim Ratcliffe cégétől, az INEOS-tól – erősítette meg a vegyipari cég szombati közleményében.

Fotó: Settawat Udom

A határidő péntek este tíz óra volt, addig lehetett ajánlatot tenni a klub megvásárlására. Az amerikai tulajdonos Glazer család képviselői novemberben közölték, hogy hajlandók lennének túladni a klubon, amelynek a vételárát hatmilliárd fontra taksálták. A család egyébként 2005-ben 1,4 milliárd fontért lett a MU tulajdonosa.

A brit sajtó két érdeklődőről írt, az egyik a katari QIB Bank, a másik pedig a manchesteri születésű mágnás, Sir Jim Ratcliffe, aki Anglia egyik leggazdagabb embere.

A Telegraph úgy tudja, az angol vegyipari mágnás a Goldman Sachs és a JP Morgan Chase bankokkal együtt dolgozta ki az ajánlatát, amelyet a két bank – a Manchester United létező, 659 millió fontos adósságait rendezendő – komoly kölcsönökkel támogatna. A tekintélyes angol napilap emellett megjegyzi, hogy Ratcliffe tavaly még a Chelsea-t próbálta megvásárolni.

Mértékadó források szerint befutott a katari ajánlat is, ráadásul a QIB Bank hivatalosan is megerősítette, hogy Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk, az emír fivére ajánlatot tett a pénzintézet nevében, erről közleményt is kiadott: „Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk ma megerősítette, hogy engedélyezi az ajánlattételt a Manchester United labdarúgóklub száz százalékára”.