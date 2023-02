Csukott szemmel is bedobta a büntetőt A Brooklynban született Michael Jeffrey Jordan pályafutása során általában dobóhátvédként játszott, de bevethető volt csatárként vagy irányítóként is. A levegő urának számított, 120 centiméter magasra is képes volt felemelkedni, ezért kapta az Air Jordan becenevet. Generációja legjobban szponzorált játékosaként kiemelkedő szerepe volt a liga, az NBA népszerűsítésében. A pályán töltött tizennégy szezonja alatt 1072 meccset játszott, pontátlaga meccsenként 30,1 volt, hat bajnoki döntőt nyert, miközben egyet sem vesztett el, 14 alkalommal került be az All Star csapatba, hatszor volt a rájátszás és a döntő legjobb játékosa, tízszer a liga gólkirálya, ötször a legértékesebb játékosa (MVP). Rendkívül labdabiztos volt, 1991-ben egyszer, amikor az ellenfélből beszóltak neki, behunyt szemmel dobta be a büntetőt. Karrierje nagy részét a Chicago Bullsban töltötte, utolsó meccsét viszont a Washington Wizardsban játszotta. Többek között golfozni és baseballozni is nagyon szeret.