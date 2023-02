A Liverpool szerint a túlzsúfolt versenynaptár miatt voltak kénytelenek szombat éjjel repülővel hazatérni a Newcastle elleni mérkőzésről. Jürgen Klopp csapata 2-0-ra győzött a délután 5:30-kor kezdődő idegenbeli meccsen, ám hazafelé már nem vállalták a háromórás buszutat, helyette 33 perc alatt hazarepültek.

Fotó: Richard Callis / MB Media / Getty Images

A meccs 7:20-kor véget ért, de csak este 10 után 10 perccel érkeztek Liverpoolba, felvetve a kérdést, hogy nyertek-e bármit a légi út választásával.

A csapat számos kritikát is kapott, mondván, ezen a távolságon repkedni nem fenntartható a klímaválság idején,

és mindez szöges ellentétben áll a Liverpool mint a Premier League egyik legzöldebb csapata képével is.

A csapatot 2022-ben a Sport Positive egyenesen a legzöldebb csapatnak választotta a bajnokságban, miután az csatlakozott az ENSZ Sport for Climate Action kezdeményezéséhez, ami azt jelenti, hogy 2030-ra megfelezik, 2040-re pedig lenullázák karbonkibocsátásukat. Magánrepülős 200 kilométeres utakkal ezt igencsak nehéz lesz megvalósítani. A csapat nemrég azzal dicsekedett el, hogy elsőként kapták meg a British Standards Institute fenntarthatósági tanúsítványát.

A Mirror tudósítása szerint a Liverpool azért döntött mégis a repülőbérlés mellett, mert kedden már a Real Madridot fogadják az Anfield Roadon, alig 72 órával a Newcastle elleni meccs után. A csapat figyelembe veszi a környezeti szempontokat is – a buszuk fenntartható üzemanyaggal működik – a távolság és a költségek mellett, ám most rendkívül fontos volt az is, hogy a játékosoknak minél több idejük legyen pihenni.

A Liverpool egyébként már ennek a szezonnak a végére szeretné elérni a nettó zéró célját, amelyet saját kibocsátásuk ellensúlyozására vásárolt kreditekkel érnének el.

A Liverpool ráadásul nincs egyedül a bajnokságban ezzel a problémával, korábban a Nottingham Forrestet is kritizálták, miután a csapat 20 perces repülőúton tért haza a Blackpool elleni FA-kupa mérkőzésről.