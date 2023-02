Nemcsak a közvélemény, az államfő is ellenzi a Dél-afrikai Turisztikai Ügynökség tervét, amely sajtóértesülések szerint évi 42,5 millió fontért (18,5 milliárd forint) a Tottenham Hotspur angol labdarúgócsapat felületein hirdetné az országot.

Fotó: Marc Atkins

Nem gondoljuk, hogy ennyi pénz ilyen formában való elköltése indokolt lenne

– nyilatkozta az elnök szóvivője, Vincent Magnyewa, aki rögtön hozzátette: Cyril Ramaphosát egyelőre nem tájékoztatták az ötletről, ezért is kizárt, hogy a szerződés hivatalossá váljon a csütörtökön esedékes évértékelőjéig.

Az angol élvonalbeli bajnokságban, a Premier League-ben az ötödik helyen álló Tottenham szempontjából megérné az üzlet, hiszen 10 millió fonttal többet kapna a dél-afrikaiaktól, mint a jelenlegi azonos kategóriájú partnerétől, a Cinch online autókereskedő cégtől. Az összegért cserébe Dél-Afrika hirdetése megjelenne a mezek karján, a pályaszéli hirdetőtáblákon, az interjúfalakon, továbbá a csapat edzőtáborozna is az országban. Mégis elenyésző az ötlet támogatottsága.

Mindenki tiltakozik

A Dél-afrikai Szakszervezetek Szövetsége (COSATU) közleményben tiltakozott, kiemelve, hogy a közel 1 milliárd randos összeg több mint a harmada a turisztikai minisztérium által előirányzott éves hirdetési összegnek, miközben a szektor továbbra is nyögi a koronavírus-járvány utóhatásait.

Fotó: AFP

„Ez egy téves, hiú projekt, ami mit sem segítene a szenvedő turizmusunkon, amely nemcsak a Covid hatásaitól, hanem az áramszünetektől és a bűnözéstől is sújtott – írta a COSATU. – Borzasztó, szinte rajzfilmbe illő ötletei vannak az állami szerveknek, amit bizarr módon egyes miniszterek is támogatnak. Dél-Afrikának természetes módon kéne kialakítania egy turisták számára vonzó környezetet, és nem eltapsolni a pénzt, amink nincs is! Ugyanaz a kormány, amely egy gazdag európai focicsapatot akar szponzorálni, idehaza ijesztő mértéken fagyasztotta be az ápolók, az orvosok, a tanárok, a rendőrök és más köztisztviselők fizetését, amin csak tovább ront az infláció.”

A világon harmadik legnagyobb a munkanélküliség

A Bloomberg jelentése szerint a dél-afrikai munkanélküliség harmadik negyedéve folyamatosan csökken, 2022 végére 32,9 százalékra esett, de még így is a harmadik legnagyobb a világon. Ezenfelül mindennaposak az áramkimaradások, ami miatt az elnök vészhelyzet kihirdetését is kilátásba helyezte, valamint nagy a vízhiány. Februárban lesz viszont dél-afrikai–orosz hadgyakorlat, amit a földrészen körutat tevő orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov jelentett be január végén.

A Dél-afrikai Turisztikai Ügynökség vezetője szerint azonban ezen feladatok a kormányzat más illetékeseire tartoznak, semmi közük az ő munkájukhoz. Themba Khumalo hozzátette: sajnálatos, hogy kiszivárogtak a szerződés részletei, de

az együttműködésből 88 milliárd randos bevételt várnak, aminek a nagyját az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából érkező turistáktól remélik.

2019-ben több mint 430 ezer brit látogatott az országba, ez a teljes forgalom 8,3 százalékát tette ki. Ráadásul a Tottenham révén nemcsak az angol meccsre járókhoz, hanem az egymilliárdosra becsült tévés közönséghez, illetve a csapat keretében található brazil, dél-koreai, francia, portugál, nigériai és svéd játékosok hazai rajongóihoz is eljutna Dél-Afrika hívó szava.

„2030-ra évi 21 millió külföldi látogatót kéne elérnünk, ami nem fog menni, ha az ismert módszerekhez nyúlunk, mert azok az ismert eredményekkel járnak… Ez szilárd üzleti terv, ami a külföldiek itteni befektetési hajlandóságára is hatása lenne” – folytatta Khumalo, megtoldva azzal, hogy a szintén londoni Arsenallal hasonló együttműködésben álló Ruanda 8 százalékos turisztikai növekedést mutatott fel.

Angliában amúgy is ömlik a pénz a sportágba, egy harmadik londoni egyesület, a Chelsea januárban megdöntötte az egy játékosért kifizetett brit rekordot, a tavaly nyári transzferidőszakkal együtt pedig több mint 200 milliárd forintot költött játékosvásárlásra, ami szintén csúcs. A Tottenham szempontjából tehát érthető a dél-afrikai terv támogatottsága.

A turisták mit mesélnek el otthon?

Dél-Afrikában viszont a turisztikai ügynökség vezetőjének optimista nyilatkozata dacára három tag bejelentette a lemondását, a legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Szövetség felszólította a pénzügyminisztert, hogy ha alá is írják a szerződést, akkor se engedélyezze a kifizetést, a Dél-afrikai Turisztikai és Üzleti Bizottság igazgatója pedig kijelentette: nem az baj, ha a tervezett összeget a turizmusra költik, de máshogy kéne.

„A szektor sok szereplőjén lehetne segíteni ennyiből, hogy legalább a már meglévő vendégeket ki tudják szolgálni – mondta Tshifhiwa Tshivhengwa. Hozzátette: „a turisták ugyanis manapság nem olyan kellemes élményekkel távoznak, mint korábban. Hanem mit mesélnek el otthon? Hogy nem volt áram.”