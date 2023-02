A sokak által minden idők legnagyobb futballistájaként ünnepelt Cristiano Ronaldo sok mindenre képes volt, amire mások nem, például mindenkinél magasabbra ugrott akció közben, de ez a rekordja megdőlt, legalábbis az olasz bajnokságban.

Fotó: AFP

Aki a veterán portugálnál is magasabbra ugrott: Victor Osimhen, a Napoli huszonháromszoros nigériai válogatott csatára.

Fotó: AFP

A 24 éves Osimhen a Spezia ellen idegenben 0-3-ra megnyert mérkőzésen szerzett két góljából az egyik úgy született, hogy a csatár előtte 2,58 méterre lőtt ki.

Ronaldo 2019-ben a Serie A-ban a Juventus játékosaként a Sampdoria ellen játszva 256 centiméterre emelkedett.

A Transfermarkton 70 millió euróra értékelt Osimhennek, aki ebben a szezonban 17 meccsen 16 gólt szerzett, a plafont mégsem kell kirúgnia örömében, hiszen ez nem az abszolút rekord.

Ronaldo tíz éve, 28 évesen, akkor még a Real Madridban a szinte emberfelettinek tűnő 2,93 méteres magasságba ugrott fel a Manchester United ellen játszott Bajnokok Ligája mérkőzésen.

A most 38 esztendős, nemrég Szaúd-Arábiába igazolt portugál sztárnak már kevesebb az esélye, hogy még nagyobbat ugorjon, a sokkal fiatalabb Osimhen azonban megcélozhatja akár ezt a rekordot is. Ebben azonban vannak komoly vetélytársai is a Topsoccerblog.com január 12-én összeállított listája szerint, bár őket Osimhennél kisebb sztárnak tartják, vagy eljáróban van felettük a kor.

A 25 esztendős marokkói Youssef En-Neseyri például a decemberi katari világbajnokságon pont a portugálok ellen játszva akkorát ugrott, hogy attól még Ronaldónak is leesett az álla: 2,78 méterre.

A Motherwellben játszó ugandai Bevis Mugabi a Ross County ellen két éve 2,62 méterre emelkedve szerzett gólt.

Sőt az olasz bajnokságban is van rivális: a Serie A-ban Fikayo Tomori, az AC Milan védője is túlugrotta öt centiméterrel Ronaldót egy 2021-es Juventus elleni meccsen. Az ötödik helyet a ranglistán, akárcsak az elsőt, Ronaldo tartja, utána pedig a szintén pályafutása végén járó svéd Zlatan Ibrahimovic következik, aki 39 évesen 253 centiméter magasba tornázta fel magát három éve az AC Milan játékosaként az Inter Milan elleni városi rangadón.

A 7–10. helyeket vajon ki őrzi a listán? Meglepődünk?

Cristiano Ronaldo.