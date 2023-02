Nemcsak szakmailag inspiráló, anyagilag is jövedelmező feladatot kapott az erdélyi Kovács István, aki kedden este a Liverpool–Real Madrid klasszikust vezeti majd a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Kovács István a nemzetközi porondon is igen foglalkoztatott bíró.

Fotó: AFP

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA ötosztatú skálájának legmagasabb, elit kategóriájába tartozik 2019 óta Kovács István, márpedig

a legjobbak akár – de nem szükségszerűen – 10 ezer dolláros mérkőzésenkénti díjra is jogosultak a BL-ben.

Ez a klubfutball csúcsa nemcsak a csapatoknak, hanem a bíróknak is, hiszen a nemzeti bajnokságok közül a spanyol La Ligában 5800 (2,5 millió forint), a német Bundesligában 3650 (1,6 millió forint), az olasz Serie A-ban 3 ezer (1,3 millió forint), az angol Premier League-ben pedig „csak” 1500 fontnak (647 ezer forint) megfelelő összeg a meccsdíj. A nagy európai bajnokságok közé furakodik be a kínai Szuperliga, amely 3500 fontos (1,5 millió forint) összege a harmadik helyre elég.

A hivatalosan a román szövetség égisze alatt dolgozó Kovács sűrűn foglalkoztatott játékvezető a nemzetközi labdarúgásban: tavaly például

a Real Madridnak is fújt már a Manchester City elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-elődöntőben,

majd ő kapta az először kiírt Konferencia Liga-finálét is. A mostani évadban nyolc mérkőzésen Katarban, a világbajnokságon is közreműködött negyedik játékvezetőként, méghozzá ugyancsak busás fizetésért, majd visszatérve az aktívabb feladatokhoz a klub-vb egyik elődöntőjét is ő vezette Marokkóban. A vb-n egyébként fejenként átlagosan 70 ezer dollárt, átszámítva mintegy 27,5 millió forintot kapott a 36 fős bírói stáb. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a 36 játékvezető mellett 69 asszisztenst és 24 videóbírót nevezett a vb-keretbe, ők sem jártak rosszul anyagilag, 25 ezer dolláros, nagyjából 10 millió forintos alapbérre voltak jogosultak. A játékvezetők fizetése a tornán a szerepvállalásuk mértékétől függően emelkedett:

minden csoportmérkőzésért 3 ezer dollár (1,2 millió forint) járt, és az összeg a kieséses szakaszban, valamint a döntőben tovább nőtt, elérve a 10 ezer dollárt (4 millió forint).

Kovács Istvánnak a futó idényben a mostani lesz a negyedik BL-mérkőzése, a csoportkörben Leverkusenben, Bruges-ben és Zágrábban bíráskodott – azóta pedig szülővárosában, Nagykárolyban díszpolgárrá is avatták.