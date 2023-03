Akár 40 éves börtönbüntetést is kaphat a sok millió dolláros büntetése mellé a 21st Century Fox korábbi igazgatója, aki vesztegetéssel szerezte meg cégének a 2018-as és 2022-es labdarúgó-világbajnokság amerikai közvetítési jogait.

Hernán López még tárgyalásra menet.

Fotó: AFP

Az 52 esztendős, amerikai–argentin kettős állampogárságú Hernán López, illetve egy dél-amerikai sportmarketinggel foglalkozó cég, a Full Play Group SA ellen az összes vádpontot megalapozottnak találta az ügyet hét héten át tárgyaló brooklyni bíróság. A korábban a Fox latin-amerikai részlegét vezető másik vádlottat, Carlos Martínezt felmentették, a Full Play két tulajdonosa, Hugo és Mariano Jinkins pedig szökésben van.

Valahogy minden a Foxnál landolt

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint López több mint 32 millió dollár értékben kent meg illetékeseket

a nemzetközi (FIFA), a dél-amerikai (CONMEBOL) és a közép-amerikai (CONCACAF) labdarúgó-szövetségnél, hogy bizalmas információkhoz jussanak, és így a Fox győzzön a vb-jogok versenyében, ne az ESPN, amely 1994 óta adta a vb-meccseket.

Nagyon sokat ér, ha valaki focimeccset közvetíthet.

Fotó: Shutterstock

A Fox 2011-ben 400 és 500 millió dollár közötti összegért szerezte meg a két vb együttes jogait, ami sokkal több, mint a 100 millió, amit az ESPN fizetett a megelőző két tornáért – csakhogy 2015-ben a FIFA pályázat nélkül a 2026-os esemény jogait is odaaadta a Foxnak, amely 2015 és 2022 között gyakorlatilag az összes FIFA-eseményt „betakarította”, beleértve az Egyesült Államokban népszerű női vb-ket is.

Sepp Blatternél érnek össze a szálak

A bíróság nemcsak a CONMEBOL illetékeseit, hanem egy Alejandro Burzaco nevű argentin üzletembert is meghallgatott, aki magát is bűnösnek vallotta, és a szervekkel alkut kötve legalább 21,6 millió dolláros büntetést fizet. Tanúvallomása szerint közreműködésével López és Martínez 30-32 millió dollárnyi pénzt juttatott a CONMEBOL tagjainak bizalmas információkért cserébe, illetve hogy a közvetítési jogok odaítélésekor a többi pályázatot aláássák.

Az említett, vesztegetésre költött keretből szerinte nemcsak a vb, hanem az európai Bajnokok Ligája helyi megfelelője, a Libertadores-kupa, a válogatottak kontinentális tornája, a Copa América, valamint a régió válogatottjainak további tét-, illetve barátságos meccseihez köthető jogok megszerzésére is futotta. Elmondása szerint

a kenőpénzekből a közép- és dél-amerikai foci legerősebb emberei részesültek, így a 2019-ben elhunyt korábbi CONMEBOL-vezető, Nicolás Leoz, valamint az argentin és brazil szövetség exelnöke, a 2014-ben meghalt Julio Grondona, illetve Ricardo Texeira.

Mindhárman tagjai voltak a FIFA akkori elnöke, a svájci Sepp Blatter vezette végrehajtó bizottságnak, amely jelentős nemzetközi felháborodást kiváltva 2010-ben odaadta a vb rendezési jogát 2018-ra Oroszországnak, 2022-re pedig Katarnak.

Az ítélethez nem is kellett a vallomás

A mostani ítélet tehát ahhoz a korrupciós botránysorozathoz tartozik, amely 2015-ben robbant ki szintén amerikai vezetéssel, és amely nyomán Blatternek távoznia kellett a FIFA éléről. Helyére az ugyancsak svájci és azóta szintén támadott Gianni Infantino került, akit nemrég választottak újra a szervezet élén.

Gianni Infantino sem közkedvelt FIFA-elnök.

Fotó: AFP

A negyedszázad alatt 150 millió dollár értékben elkövetett korrupciós esetekből a felgöngyölítettek nyomán már több mint 50 embert vádoltak meg több mint 20 országból, közülük pedig több mint 30-an vallották magukat bűnösnek és/vagy ítélték el őket.

A védőügyvédek most azzal igyekeztek hitelteleníteni a hatóságokkal 2015 óta együttműködő Burzaco vallomását, hogy a saját büntetése mérséklése reményében sároz be másokat. Két nyilatkozó esküdt úgy reagált, hogy ők sem találták megbízhatónak Burzaco vallomását, úgyhogy nem is vették figyelembe, hanem

a bemutatott dokumentumok alapján ítéltek, és míg López esetén nem lehetett kétséges az elmarasztalás, Martíneznél sok volt a kétely.

López ügyvédei az ítélet után jogi és ténybeli hibákra hivatkozva jelezték, hogy fellebbezni kívánnak, védencük pedig óvadék ellenében szabadlábon várhatja a fejleményeket.