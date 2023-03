Max Verstappen egy F1-szimulátorral szereltette fel a 10 millió fontos magánrepülőjét Elhivatottságból jelesre vizsgázott a kétszeres F1-világbajnok Max Verstappen. A Red Bull pilótája minden szabadidejét a versenyzésre fordítja, ez alól pedig az sem kivétel, amikor utazik. Épp ezért egy csúcstechnológiás Forma–1-szimulátort építtetett be a Falcon–900EX típusú magánrepülőjébe, hogy a hosszú, világ körüli utak alatt is a munkájával foglalkozhasson. A versenyző a valóságos verseny mellett a virtuális futamokért is rajong, részt vett a Virtual Le Mans 24 órás versenyen is.