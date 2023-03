Az év végével a Nike leállítja a bébikengurubőr felhasználását a cipőgyártásban. A világ egyik legnagyobb sportszergyártója évtizedek óta használja az újszülött állatok bőrét a focicipőkhöz, emiatt több híresség is bojkottot hirdetett a márka ellen.

Fotó: Jami Tarris

Az angol labdarúgás egyik legnagyobb sztárja,

David Beckham már 2006-ban szembefordult Nike-kal, amikor állatvédő csoportok egy videóban hívták fel a futballista figyelmét arra, hogy miből és hogyan készül a klasszikus Nike Predator stoplis, amiben pályára lépett.

Az eljárás során az anyakengurut levágják, az erszényéből kihúzzák a bébikengurut, amit aztán agyonvernek és megnyúznak. A bőrüket gyárakban dolgozzák fel, majd elküldik a sportszergyártóknak, ahol cipő készül belőlük – erről a The Sun írt.

Egy bébikengurubőr cipő ára 200 fontnál (85 ezer forint) kezdődik.

A Puma volt az első cég, amelyik közölte, hogy felhagy a kengurubőr használatával a cipői gyártásánál, most pedig a Nike is követi a példáját. A kegyetlen gyártási folyamattal 2023 végétől vetnek véget. A Nike szerződése a kengurubőr-beszállítóval 2021-ben ért véget, a cég most a már csak felhalmozott készleteket dolgozza fel.

A Puma és a Nike után

nagy nyomás nehezedik az Adidasra, hogy hagyjon fel a bébikenguruk feldolgozásával.

A három csíkos márka képviselői még nem nyilatkoztak a kérdésben.

A bébikenguruk ruhaipari felhasználása akkor került a figyelem középpontjába, amikor 2017-ben megjelent Mick McIntyre ausztrál filmrendező dokumentumfilmje, a Kangaroo: A Love-Hate Story. A filmben a rendező bemutatta, hogy milyen az ausztrál lakosság élete a kenguruk mellett. A pozitív és negatív élmények mellett a film kitér a kengurufeldolgozásra, többek között a bébikenguruk „betakarítására” is. Mick McIntyre közölte, nagyon örül annak, hogy a Puma és a Nike belátta, hogy nem lehet folytatni ez a kegyetlen gyakorlatot néhány drága cipő kedvéért.