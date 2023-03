Immár csaknem 38 éve, 1985 óta nem volt példa arra, hogy egy magyar labdarúgó csapat eljusson egy nemzetközi kupasorozat negyeddöntőjébe. Márpedig a Ferencváros éppen erre készül, hiszen csütörtökön idegenben csap össze a Bayer Leverkusennel az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

Már az is óriási bravúr volt, hogy a Ferencváros megnyerte a csoportját, hiszen ezzel 19 év után van ott újra magyar csapat tavasszal is egy nemzetközi kupában,

ha pedig továbbjut a Fradi, akkor beállítja a Mol Fehérvár, azaz akkor még Videoton 38 évvel ezelőtti sikerét. Igaz, akkor a fehérvári csapat egészen az UEFA Kupa (az Európa-liga elődje) döntőjéig menetelt, többek között a Manchester Unitedet is kiütve a negyeddöntőben, ám a fináléban a Real Madrid nagy falat volt a piros-kékeknek.

Legutóbb, 2021-ben a Ferencváros nyert a Leverkusen ellen az Európa-ligában. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Most a Ferencvárosra szintén egy erős ellenfél vár a kupában, ám ez a Leverkusen korántsem olyan erős, mint a neve sugallja. A két csapat legutóbb ugyanis szintén az Európa-ligában találkozott, még 2021-ben a csoportkörben, amikor Németországban a Leverkusen nyert 2-1-re, míg Budapesten a Fradi győzött 1-0-ra, azaz szoros meccseket játszottak a felek. Most is ez várható, hiszen ez a Leverkusen valamivel talán még gyengébb is, mint a két évvel ezelőtti, idén a Bundesligában csak 9. helyen áll a gárda, 23 bajnokijából pedig tízszer kikapott, mindössze kilencet nyert meg, azaz bőven nem verhetetlen még talán egy Ferencvárosnak sem.

Ég és föld a különbség, főleg anyagiakban

Papíron persze a Leverkusen sokkal erősebb csapat, hiszen keretértéke a Transfermarkt szakoldal adatai szerint csaknem tízszerese a magyar bajnokénak. A Bayer játékosainak összértéke 416,3 millió euróra rúg szemben a budapesti zöld-fehérek 44,5 milliójával. A Bayernek két játékosa is van, aki egymagában többet ér az összes fradista játékosnál: a szupertehetséges német középpályás, Florian Wirtz és a francia szélső, Moussa Diaby. Előbbi 70, utóbbi 50 millió eurót ér, de nincs sokkal lemaradva tőlük a cseh válogatott csatár, Patrick Schick sem a maga 38 millió eurójával. Utóbbi ráadásul kellemes emlékeket őrizhet a Puskás Arénáról is, ahol majd a jövő heti visszavágót játsszák, hiszen 2021 nyarán, az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében az ő gólja is kellett ahhoz, hogy továbbjusson Csehország Hollandia ellen.

Ő egyébként a legjobban kereső játékosa a Leverkusennek: hetente több mint 115 ezer eurót (43,76 millió forintot) tesz zsebre.

A heti átlagbér a Gyógyszergyáriaknál meghaladja a 36 ezer eurót (13,70 millió forint). A Ferencvárosnál ezek az adatok nem nyilvánosak, mindössze pályaszéli pletykákból lehet tudni, hogy van olyan focista, aki évente akár 1 millió eurót is megkeres. Az egyetlen rendelkezésre álló hivatalos adat szerint a Ferencváros Labdarúgó Zrt. 2021-ben 253 alkalmazottjának összesen 6,97 milliárd forintnyi bért fizetett, azaz átlagosan egy Fradi alkalmazott 2,3 millió forintot keresett havonta, de ebben benne van a vezetőségen és a focistákon át a takarítókig mindenki, így csak a játékosokra nem lehet adatot mondani, ők átlagosan ennek sokszorosát kapják.

Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a IX. kerületiek mostani nemzetközi szereplése eddig 8,92 millió euróval, vagyis mintegy 3,4 milliárd forinttal növelte a klub bevételeit. Amennyiben a zöld-fehérek túljutnak német riválisukon, úgy újabb 1,8 millió euró (685,89 millió forint) üti a markukat. A magyar rekordbajnok az El megnyerésével összesen 22,12 millió eurót (8,43 milliárd forint) keresne

Mi várható a pályán?

A Ferencváros papíron erősebb – még őszi legjobbja, Aissa Laidouni távozásával is – mint volt 2021-ben, amikor épp a már említett tunéziai középpályás góljával győzött Budapesten a Leverkusen ellen.

Reminder of what happened the last time Ferencváros faced Bayer Leverkusen 👀 pic.twitter.com/07PRLywXTx — Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) March 1, 2023

A Fradi akkor is jóval esélytelenebb volt az előzetes várakozások szerint, a fogadóirodák és az általános közvélemény pedig most is úgy látja, hogy nincs sok remény a magyar bajnok számára. A csütörtöki mérkőzésre a Leverkusen győzelmét a nemzetközi fogadóirodák átlagosan 1,3-szoros szorzóval kínálják, míg a Fradi sikerét 8,5 és 11 közötti szorzóval. A továbbjutásnál 1,2-szeres pénzt fizetnek a Leverkusenre és ötszöröst a Fradira. A TippmixPro-nál a Ferencváros csütörtöki győzelme 7,5-szörös pénzt fizet, míg a továbbjutás 4,75-ös pénzt érhet.

Az Európa-liga hivatalos Twitter-oldalán is egyébként a többség sima Leverkusen sikert vár, 91 százalék szavazott arra, hogy a német csapat jut tovább.

Legutóbb egyébként ősszel a Monaco elleni, idegenbeli csoportmérkőzésen is hasonlóan leírták előzetesen a magyar csapatot, végül a hercegségben 1-0-ra nyert a Fradi, hatalmas lépést téve afelé, hogy most, csütörtök este a Leverkusennel mérkőzhessen meg. Azzal a Leverkusennel, amely az előző körben épp a Monacót ejtette ki nagy nehezen, tizenegyesekkel. Ki tudja, ezúttal talán a Ferencvárosnak jön össze egy hasonló bravúr!