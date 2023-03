Egész stadionos látvánnyal készül ma este a Leverkusen elleni Európa-liga nyolcaddöntő visszavágójára a Ferencváros legnagyobb szurkolói csoportja. A Green Monsters a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy minden drukker érkezzen meg időben, mert az oldallelátókon is lesznek kartonok, amelyek együtt egy élőképet alkotnak majd.

A Fradi szurkolók élőképe a Monaco elleni őszi összecsapásról. Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Ferencváros csapata múlt héten Németországban egy peches mérkőzésen 2-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen ellen, így most Budapesten legalább kettővel kellene nyernie, hogy hosszabbításra mentse a párharcot. Ez valószínűleg a szurkolókon nem fog múlni, óriási a készülődés. Csütörtök este 19 óra előtt a Keleti pályaudvarnál lesz gyülekező és onnan közös vonulás a stadionba, azaz a hangulat garantált már jóval a kezdő sípszó előtt.

A mérkőzésre egyébként még nem kelt el minden jegy, a Fradi.hu oldalán még most is hirdetnek belépőket, valószínűleg tehát elmarad a telt ház. Ennek ellenére azok a drukkerek, akik kilátogatnak, így is űzni fogják a csapatot. A Green Monsters is felhívta erre a figyelmet a Facebook-oldalán:

A mérkőzés mind a 90 perce alatt legyen pokol a stadionban! Nincs kifogás! Tovább kell jutni!

– írták.

Amennyiben sikerülne a Fradinak a bravúr, úgy 38 év után jutna be egy nemzetközi kupa negyeddöntőjébe magyar csapat. 1985-ben az akkori Videotonnak sikerült ez, sőt, akkor a döntő is meglett a székesfehérvári gárdának.