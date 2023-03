Sokmilliárd forintos profitról maradunk le azáltal, hogy idén nem Budapesten rendezik az elit-világbajnokságot jégkorongban, ugyanakkor a magyar drukkerek lelkesedését jelzi, hogy ők adják az MVM Dome helyett Finnországba utazó harmadik legnagyobb szurkolói csoportot.

Legutóbb hét éve szerepeltünk az elitben, találkoztunk Kanadával is

Fotó: KONSTANTIN CHALABOV /AFP

A héten a magyar fővárosban tanácskozott a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) legfőbb döntéshozó szerve, a tanács, amelynek van magyar tagja is, Kolbenheyer Zsuzsanna, aki a női tagozatot is vezeti. A tanácsnak ugyancsak tagja a finn Heikki Hietanen, aki jelenleg az elit-vb szervezőbizottságának a főtitkára is, ekként számolt be az előkészületekről.

„Szeretnénk minél több magyar drukkert vendégül látni Tamperében: a legtöbben a szomszédos Svédországból jönnek, a második legtöbben Németországból, a lista harmadikja viszont Magyarország” – újságolta Hietanen. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy:

az állami támogatás nélküli vb-költségvetésében 14 millió eurós (5,4 milliárd forintos) a rendezési költségkeret, és 80-90 milliós (30,8-34,7 milliárd forintos) bevétellel számolnak.

Ennyitől esünk el mi, hiszen ez a vb nálunk, Budapesten, az MVM Dome-ban is lehetne.

Hároméves felkészülés

Miután tavaly a férfiválogatottunk feljutott az elitbe, a szintén feljutó Szlovéniával együtt megpályáztuk az orosz-ukrán háború miatt Szentpétervártól elvett 2023-as vb megrendezését. Ám a pályázatunkhoz nem tudtuk csatolni a szükséges kormánygaranciát, vissza kellett vonni a jelentkezésünket, így hiába jártak nálunk pályabejáráson is az IIHF illetékesei, a 2022-ben már beugró Tampere rendezhet 2023-ban is, csak ezúttal nem Helsinkivel, hanem a lett Rigával párban.

Hietanen hozzátette: a mindennapokban ugyan kevéssé érezhető, de nyilvánvalóan aggasztó, ami Ukrajnában zajlik, kivált, hogy Finnországnak 1300 kilométeres határszakasza van Oroszországgal, ezért is várják, hogy a magyar parlament jóváhagyja a NATO-csatlakozási kérelmüket.

A sportfeladatokkal folytatva elismerte, a tavalyi szervezőbizottság gyakorlatilag csak folytatta a munkáját, máskülönben kilenc hónap az optimális felkészülési idő, sőt, az előegyeztetésekkel három év. Ennyi idő alatt lehet végigtárgyalni például a várossal az ingyenes közösségi közlekedést, vagy megegyezni a szállodákkal a fenntartott kapacitásról, amelynek olyan specifikumai is vannak, hogy az ágyakban elférnek-e a kétméteres, mázsás hátvédek is, vagy hogy legyen kellő számú és méretű tanácsterem.

A finnek nemcsak imádják, jók is a hokiban, tavaly hazai pályán lettek világbajnokok - telt ház előtt

Fotó: EMMI KORHONEN / AFP

Az aduász viszont a 2021 decemberében átadott Nokia Arena, amelyben a város két klubcsapata, az Ilves és a Tappara játszik – előbbi a mi légiósunkkal, Sebők Balázzsal a soraiban –, és hokimeccseken 13 500, koncerteken 15 ezer ember szórakozhat ultramodern körítésben.

A hoki-vb tuti üzlet

Mindenesetre, ha már lemaradtunk a rendezésről, nagy erőkkel csábítják a hokidrukkereinket északra: a finnek újabb és újabb csomagokat dobnak piacra. Eladtak már összesen 160 ezer jegyet – és még 100 ezret szeretnének –, garantáltan telt házas lesz a finn válogatott összes meccse, valamint az egyenes kieséses szakasz rangadói, ami hitelesíti a legendát, miszerint

a jégkorong-világbajnokság azon kevés sportesemény közé tartozik, ami egyértelműen profitábilis.

Ugyancsak fogynak a jegyek itthon, hiszen mégiscsak lesz hoki idén tavasszal az MVM Dome-ban, habár nem a vb, hanem annak felvezetése: miként elsőként megírtuk, a világ legeredményesebb válogatottja, Kanada velünk játssza az utolsó felkészülési mérkőzését a torna előtt.

A Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) úgy tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a tengerentúliak itt tartózkodásának költsége és annak megosztása üzleti titok, ugyanakkor „a magyar fél jó vendéglátóként biztosítja a szállást, az étkezést, valamint a logisztikát”, és bíznak abban, hogy a látogatás „hosszú távú, sokszor pénzben nem kifejezhető hatásai jóval nagyobbak lesznek a sportágnépszerűsítés révén”. A vb-re utazás költségei is az MJSZ-t terhelik, viszont a nemzetközi szövetség és a szervezők fizetik a csapat és bizonyos létszámig a stáb szállását és étkezését.

Tényleg sztárokkal jön Kanada

A május 9-i mérkőzésre készülhet mindenki, mert Kanada valóban sztárokkal érkezik Budapestre. Érdeklődésünkre a kanadai szövetség korábban Magyarországon dolgozó technikai igazgatója, Tyler Dietrich elmondta, hogy a tavalyi feljutásunk óta tárgyaltak a magyar szövetséggel, amellyel kiváló kapcsolatban állnak:

Nekem személy szerint is különleges az ország, örülök, hogy a magyar szurkolóknak lehetőséget nyújthatunk a világsztárok megcsodálására, és nagyon remélem, hogy ezáltal tovább fejlődhet a sportág.

A kézilabda Európa-bajnokságnak már kiváló helyszíne volt az MVM Dome

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

A kanadaiak május 5-én érkeznek hozzánk, a vb előtti mini edzőtáborukat is nálunk tartják. Addigra az északi-amerikai NHL-ben nemcsak az alapszakasz, hanem a rájátszás első fordulója is lemegy, azaz sok csapatnak és klasszisjátékosnak véget ér a szezon, ráérnek majd átjönni Európába.

Az pedig máris hivatalos, hogy a küldöttséget Doug Armstrong, Steve Yzerman és Shane Doan vezeti, akik játékosként és sportvezetőként szereztek összesen 5 olimpiai és 5 vb-aranyérmet, plusz 6 Stanley-kupát…