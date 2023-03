A végjátékra fordul az angol labdarúgó-bajnokság, már csak 13 forduló van a szezon végéig. A táblázatot hatalmas meglepetésre az FC Arsenal vezeti, és már nincs szakértő, aki ne adna esélyt az Ágyúsok győzelmére. Jelenleg 5 pont az előnyük a címvédő Manchester City előtt, de a két csapat még találkozik egymással a bajnokságban. A Premier League (PL) serlegének sorsa több mint valószínű, hogy az Arsenal, a City és a Manchester United között fog eldőlni, de izgalmas versenyfutás látható a Bajnokok Ligája- (BL), valamint az Európa-liga- (EL) indulást érő helyekért is. Az alsóházban 8 csapat is élet-halál harcot vív a kiesés ellen. Ki távozik a purgatóriumba, és ki ül fel a PL-trónra?

Fotó: Glyn Kirk

Arsenal

Az éllovas londoni gárda az egész futballvilágot meglepte azzal, hogy reális kihívója lett az esélyesnek kikiáltott Manchester Citynek. Mikel Arteta csapata 2023 elején belefutott egy kisebb hullámvölgybe, de a csapat mentális erejét jelzi, hogy egy hárommeccses nyeretlen széria nem törte meg őket, és még mindig 5 pont előnnyel ülnek a tabella tetején.

Az Arsenal rendelkezik a legfiatalabb kerettel az angol első osztályban, és a legfiatalabb menedzser irányítja a csapatot.

Mikel Arteta győztesmentalitást adott a játékosainak, akik nagy része a klub saját nevelése. Az elmúlt két-három évben okos igazolásokkal és hatékony utánpótlás-politikával vált az Arsenal azzá a klubbá, amely a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosa.

Az Ágyúsok szezonját várhatóan az április 9-től kezdődő egy hónap fogja meghatározni, amikor egymás után találkoznak majd a Liverpoollal, a Manchester Cityvel, a Chelsea-vel és a Newcastle-lel. A sorozatos rangadókat ráadásul két Európa-liga-negyeddöntő is nehezítheti.

Az Arsenal az Egyesült Királyság harmadik legsikeresebb csapata, minden sorozatot figyelembe véve 48 trófeát gyűjtött eddig a napig. Az Ágyúsokat a Manchester United előzi meg 67 trófeával, illetve a Liverpool 68 kupával.

Chelsea

A londoni Kékek kálváriája lassan megérne egy filmes feldolgozást. Anglia negyedik legsikeresebb csapata 2022-ben megjárta a poklot úgy, hogy a krízisének a focihoz semmi köze nem volt.

Az orosz–ukrán háború kitörése után Roman Abramovics orosz milliárdos az elsők között került fel a nyugati szankciós listákra. A Chelsea tulajdonosát az angol labdarúgó-szövetség, illetve a brit kormány rákényszerítette, hogy váljon meg a Kékektől.

Az oligarcha valamivel több, mint négymilliárd eurórért értékesítette a klubot az amerikai Todd Boelhynak, aki még elődjénél is nagyobb bankóprésbe kezdett a csapatnál.

Boehly alig több mint fél év alatt több mint 600 millió eurót tapsolt el a Chelsea keretének megerősítésére, azonban az eredmények azt mutatják, hogy ebben a költekezésben nem volt semmi stratégia. A Kékek már jóval korábban kiszálltak a bajnoki versenyfutásból, jelenleg a tabella 10. helyén állnak 31 ponttal. Minden sorozatot figyelembe véve az utóbbi 15 meccsükből kettőt tudtak csak megnyerni – írta az Athletic.

Fotó: Justin Tallis

Ezt még lehetne akár a balszerencsére is fogni, de azt muszáj megemlíteni, hogy a Chelsea egyszerűen eredménytelen játékot játszik. A szezont még mentheti, ha sikerül a Dortmundot kiejteni a BL-ből és a legjobb 16 közé jutni, de a jövőre nézve aggasztó, hogy a csapat 9 pontra van az Európa-liga-helyezéstől és 14 pontra a BL-indulástól.

Liverpool

Az előző évek után a Vörösök drukkerei egyértelműen bízhattak abban, hogy idén is az első helyért harcolhatnak, azonban a valóság pofonként érte őket. A sérülések mellett a Liverpool játéka is akadozik, Jürgen Klopp pedig látszólag nehezen tudja feltüzelni a fiait.

Fotó: Jack Thomas – WWFC

Az utóbbi 4 meccsen azonban a Liverpool láthatóan kezd jobban teljesíteni, illetve a táblázaton is kapaszkodnak a BL-helyek felé. Jelenleg az Európa-ligát érő 6. helyen állnak, de egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a negyedik helyen tanyázó Tottenham. Ha a sérültek felépülnek, és Klopp képes lesz visszahozni a keret küzdőszellemét, akkor a BL-pozícióért még jó eséllyel bejelentkezhetnek a Vörösök.

Manchester City

Egyértelmű, hogy az idei kiírás legnagyobb esélyesei a Manchesteri kékek, akik ugyan 5 ponttal vannak lemaradva az Arsenal mögött, de 13 meccsen még rengeteg lehetőségük lesz fordítani a tabellán. A City a nyáron megszerezte a norvég Erling Haalandot, akinek mintha a hobbija lenne, hogy megdöntögesse Anglia futballrekordjait. A 22 éves csatár 24 mérkőzésen már 27 gólt szerzett, és jó esélye van rá, hogy megdöntse az egy Premier League-szezonban szerzett legtöbb gól rekordját, már az első idényében. Ezt a csúcsot Andy Cole és Alan Shearer tartja, akik egy szezonban 34 gólig jutottak.

Fotó: Manchester City FC

Az egyértelmű, hogy Haaland megszerzése remek fogás volt a Manchester City számára, de a csatár ragyogása a szakértők szerint halványítja a csapat többi részét. A norvég robot módjára termeli a gólokat, viszont sokan úgy vélik, hogy a City csapatként jobban működik, amikor nincs a pályán.

A keret mélységét, a játékosok minőségét és Pep Guardiola vezetőedzőt figyelembe véve a legtöbb fogadóirodánál még mindig a City sikerére adnák a legkisebb szorzót. A rajongók mindenesetre izgulhatnak, mivel a szponzori pénzekkel történt csalás miatt a csapatukat akár ki is zárhatják az angol első osztályból.

Manchester United

Manchester vörös felén a szezon meglehetősen hektikusra sikerült. A lefelé tartó ágba került csapatot sokan már temették azt követően, hogy Sir Alex Ferguson távozása óta minden pénz a csapat rendelkezésére állt, hogy felépítsék az új Manchester Unitedet. Az edzők jöttek mentek, és senki nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de most úgy tűnik, hogy Erik ten Hag személyében megjött a messiás a klubhoz. A United hat év után ismét trófeát nyert, amikor legyőzte a ligakupa döntőjében a Newcastle csapatát, majd a Barcelonát is sikerült búcsúztatniuk az Európa-ligától.

Fotó: Marc Atkins

A szakértők úgy látják, hogy a Manchester United kis eséllyel beleszólhat még a bajnoki versenyfutásba, de valószínűbb, hogy egy triplázást húz majd be a csapat. A ligakupa után a Vörös Ördögöknek még jó esélyük van megnyerni az angol FA-kupát, illetve ha elengedik a Premier League-bajnoki címet, és az erőforrásaikat Európára összpontosítják, akkor az Európa-ligát is behúzhatják. Az EL-ben az Arsenal lehetne nagy riválisa Ten Hag csapatának, de azt biztosra lehet venni, hogy a londoni gárda minden figyelmét a PL-versenyfutásra fogja korlátozni.

Mindennel együtt a MU számára egy BL-t érő harmadik hely és egy tripla kupasorozat kielégítő pontot tehetne erre a szezonra.

Newcastle

A Newcastle United hosszú távra felkarcolhatja a címerét az angol bajnokság legnagyobb esélyesei közé.

A Szarkákat a szaúdi szuverén vagyonalap, a Public Investment Fund (PIF) vásárolta fel több mint 300 millió euróért.

Ezzel az akvizícióval a Newcastle a tulajdonosán keresztül a világ leggazdagabb klubjának számít, és el is kezdődött a csapat újjáépítése. A Newcastle még nem költekezte ki magát, egyelőre megfontolt igazolásokat hajtottak végre, de láthatóan ez egy működőképes projekt.

Fotó: Andrew Kearns – CameraSport / Getty Images

A Szarkák jelenleg az 5. helyen tanyáznak 41 ponttal, ami ugyan csak Európa-ligát érne, de kettővel kevesebbet játszottak, mint a negyedik helyen álló, 45 pontos Tottenham. A Newcastle idei legnagyobb erénye, hogy a csapat rendkívül stabilan tud védekezni, a bajnokságban mindössze 15 gólt kaptak, és csak kétszer szenvedtek vereséget, ami a legkevesebb ebben a kiírásban. A tabellán azért nem állnak magasabban, mivel a támadó soron még van mit javítani, hiszen csak 35 gólt szereztek.

Az biztos, hogy a Newcastle jó úton halad, hogy a nagy hatos tagja legyen az angol bajnokságban (a Premier League hat legerősebb csapata, hagyományosan a Manchester United, a Manchester City, a Chelsea, az Arsenal, a Liverpool és a Tottenham alkotja ezt a kört). Még egy-két igazolási időszak, néhány gólerős csatár, és a Szarkák a bajnoki cím várományosai is lehetnek. Ha megtalálnák a maradék 13 fordulóban a góllövő cipőjüket, akkor meg a BL-helyezés is elérhető lenne.