Nem kell megjelennie Cristiano Ronaldónak az e hét végi Szaúd-arábiai Nagydíjon, hiába volt ez a közkeletű vélekedés.

Egy kávé még beleférhet a programba, az F1-es verseny nem.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Természetesen a portugál továbbra is labdarúgóként keresi a kenyerét – illetve temérdek szponzorszerződéssel – és nem Formula–1-es pilótaként, ám mivel a tavalyi foci-vb után a szaúdi Al-Nasszr csapatához igazolt, azóta az összes szaúdi sportprojekttel kapcsolatba hozzák.

Így vetődött fel, hogy a két és fél évre összesen 200 millió eurót garantáló szerződése záradékaként az ország 2030-as foci-vb-pályázatát is támogatnia kéne, és ugyanígy dobták be most, hogy ki kéne néznie a Dzsiddában zajló F1-es hétvégére.

Csakhogy a hét év múlva rendezendő foci-vb-re a saját hazája, Portugália is pályázik Spanyolországgal és Marokkóval szövetségben, úgyhogy CR ezért sem fog szaúdi színekben kampányolni, továbbá az F1-es paddockban is hiába keresik ma és holnap: a játékos ügyeit intéző The Sports PR Company ugyanis közleményben tudatta, hogy a labdarúgó nem lesz ott a szezon idei második versenyén, és erre nem is kötelezné semmi.

A 38 évesen is termékeny csatár egyébként nem is nagyon érne rá, mert a szaúdi élvonalban egypontos hátránnyal a második helyen álló Al-Nasszrnak ma bajnokija van: magyar idő szerint 18:30-kor a 16 csapatos mezőnyben 12. Abha érkezik Ronaldóékhoz.