„Nincs szükségem sok pénzre, éppen ezért öt perc alatt sikerült megegyeznünk. Hogy mennyi lesz a fizetésem? Bagóért írtam alá. Mindössze annyi a feladatom, hogy átsegítsem a csapatot a célvonalon, és meglegyen a feljutás. Nincsenek nagy igényeim, elég ha kitolnak a pályára, onnantól megoldom” – mondta saját podcastjéban Ben Foster, a Manchester United egykori angol válogatott kapusa, aki a napokban lett a walesi kiscsapat, a Wrexham AFC futballistája.

Ryan Reynolds csapata világhírnévre tett szert, még a brit királyi család is meglátogatta a klubot

Fotó: AFP

A 39 éves Foster – aki 2005-ben a Stoke kölcsönjátékosaként már szerepelt a wrexhamieknél – tavaly vonult vissza, azóta leginkább biciklizik, illetve YouTuber-kedik, és hiába kereste meg a közelmúltban két Premier League-klub, a Newcastle, majd a Tottenham is, mindkettő ajánlatát elutasította, mert elege lett az állandó utazásokból és költözésekből. Az angol ötödosztály, a National League első helyén álló együttesnek viszont mégis sikerült rávennie, hogy kilenc hónap után ismét a gólvonal elé álljon, miután első számú kapusa, Rob Lainton megsérült – bár ha nem két hollywoodi sztár, Ryan Reynolds (Deadpool-filmek, Nász-ajánlat, Élve eltemetve) és Rob McElhenney (Felhőtlen Philadelphia, Utolsó napok, Mythic Quest) a tulajdonosa, talán a walesieket is kikosarazta volna.

A hírek szerint a színészpáros 2,5 millió dollárt (895,32 millió forint) fizetett a Wrexhamért 2021 februárjában.

A Disney+-on is futó Welcome to Wrexham című dokusorozat népszerűségéről már a Világgazdaság is beszámolt, amelynek hatására egyre több amerikai szurkolója van az 1864 októberében alapított brit egyletnek, az olyan feltörekvő tartalomgyártóknak, mint Foster, nem árthat a rivaldafény, sem a kiszélesíthető követőbázis lehetősége.

Színészként kis híján megbukott Ryan Reynolds, de üzletemberként minden, amibe belevág, arannyá válik a kezében Reynolds 2019-ben vette meg a Mint Mobile nevű céget, idén pedig majdnem másfél milliárd dollárért adott tovább rajta.

A volt manchesterit egyébként a játékosok piaci értékére szakosodott Transfermarkt sem tudja hova tenni, emiatt jelenleg nem is szerepel semmilyen összeg a neve mellett.

Fénykorában, 2011-ben viszont 5,5 millió eurót (2,11 milliárd forint) ért. Összehasonlításképpen, a német Leipzig magyar válogatott 32 éves kapusát, Gulácsi Pétert jelenleg 6 millió euróra (2,31 milliárd forint) becsülik.

A YouTube-csatornáján 1,24 millió, a podcastén 180 ezer feliratkozóval rendelkező Ben Foster mindenesetre megosztó személyiségnek számít az Egyesült Királyságban, miután már aktív pályafutása alatt készített különböző videós contenteket. GoPro kameráját mindenhová magával viszi, egyik adásában például azt is megmutatta, ahogy egy barátságos mérkőzésen eltörik az ujja. A Premier League egyszer még meg is fenyegette, hogy ha felvételt készít meccs közben, beperli. Legutolsó profi klubja, a Watford is megbüntette, amiért engedély nélkül filmezett, de Fostert ez sem hatotta meg.

A nyolcszoros angol válogatott kapus – aki a York ellen 3-0-ra megnyert hazai bajnokin debütált új csapatában – az idény végéig kötelezte el magát a Wrexhamhez, amelynek a hátralevő hét fordulóban kell kiharcolnia a feljutást a negyedosztályba. Az egy találkozóval kevesebbet játszó walesiek előnye három pont a második Notts Countyval szemben, a két gárda április 10-én a bajnoki cím szempontjából sorsdöntő összecsapást vív egymással.