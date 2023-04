Nagyon jól fog járni az F1 a Las Vegas-i Nagydíjjal – összegzett a Formula–1-es világbajnokságot (F1) birtokló és üzemeltető Liberty Media ügyvezető igazgatója.

Készül a gigantikus, két focipályányi főépület.

Fotó: Getty Images

Greg Maffei annak kapcsán nyilatkozott igen lelkesen, hogy a november 18-i (magyar idő szerint 19-i) futamnak már épül a paddockja, ami minden F1-es versenyhétvége központja a boxokkal, a mögöttük felállított motorhome-okkal. Nem is aprózzák el, a háromemeletes, két focipálya hosszúságú főépület tetőteraszáról a pálya jó része belátható lesz, beleértve a híres Strip sugárutat, amelyen 1,9 km hosszan döngetnek majd a kocsik 340 kilométer per órás végsebességet is elérve.

Sokat is költünk, de még többet keresünk majd, és a legfontosabb, hogy az első évben nagyszerű élménnyel gazdagodjon mindenki, beleértve a pilótákat, a szurkolókat, a nézőket, a támogatóinkat

– nyilatkozta Maffei.

Kivételes pozíció

A többi viadallal ellentétben a Las Vegasinál az F1 még a promócióba is beszállt: ezzel a plusztevékenységgel, illetve

a paddock-épülettel és más fejlesztésekkel együtt már 500 millió dollár (170 milliárd forint) fölé kúszott a projekt összértéke.

Ám még ekkora befektetésre is busás hasznot várnak, Maffei érdekes gazdasági fordulatot is bevezetett, a „hosszú távú kapzsiságot”:

„Nagyon izgatott vagyok, mert idén is sokat keresünk majd, de hosszú távon még többet.”

A Hungaroring helye érintetlen a naptárban, 2032-ig biztosan versenyeznek nálunk is.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

Természetesen, ahol csak lehetett, kedveztek a Las Vegas-i GP-nek, például a szokásos vasárnapi időponttól eltérve már helyi idő szerint szombat este sor kerül a fő attrakcióra, a futamra – de csak este tíztől. Ezáltal nem csak azt mondhatják majd el magukról, hogy övék az F1 legkésőbb kezdődő versenye, azt is elérik, hogy övék lesz a helyi főműsoridő is, ráadásul a sportág legfőbb régiójának számító Európában is emészthető időben, kora reggel lesz követhető a futam.

Lesz izgalom is?

Miközben a naptár egyik legrégebbi tagja, az idén július 23-án esedékes Magyar Nagydíj jövője 2032-ig biztosított,

Las Vegasba 1982 után tér vissza a sorozat, így már három nagydíj van az Egyesült Államokban, miután Miamiban május 7-én, Austinban pedig október 22-én versenyeznek.

Utóbbit követően egy hónap sem telik el a harmadik amerikai viadalig, úgyhogy nyilván felvetődött, nem ártanak-e egymásnak. A fejesek azonban nem aggódnak.

„Én nem látok semmilyen gondot, hiszen minden verseny más és mindenki különböző” – mondta például az F1 ügyvezetője, Stefano Domenicali.

Max Verstappen az idei szezonjával is elégedett lehet.

Fotó: Getty Images

Vegasnak nyilván segítség lesz az újdonság ereje, illetve az is, hogy az utolsó előtti helyre került a naptárban, utána már csak az abu-dzabi finálé marad, azaz remélhetőleg éppen tetőfokára hág majd az izgalom – habár a címvédő Max Verstappen az első három versenyből kettőt behúzott, a harmadikon második lett, azaz benne van a pakliban, hogy a domináns Red Bull simán megnyeri az idei vb-t is.

Nem ellenségek, partnerek

Mindenesetre az amerikai belharctól nem tart a Las Vegas-i Nagydíj ügyvezetője, Renee Wilm sem, aki kiemelte, hogy az amerikai versenyek nemhogy nem ellenségei egymásnak, még össze is dolgoznak a siker érdekében.

Megosztjuk egymással a forrásainkat, megbeszéljük, hogy egymás aktivitásaiból mi működik és mi nem, hogy adott esetben átvehessük őket. Abban hiszünk, hogy az emelkedő vízszint minden hajót felemel. Ez a célunk, nem a kannibalizáció

– ígérte Wilm.