Egy Európa-bajnok orosz úszó a jövőben francia színekben versenyzik tovább

Orosz állampolgárságát is hátra hagyta Anasztaszija Kirpicsnyikova, hogy folytathassa a nemzetközi versenyzést. A 22 éves úszó franciaként folytatja a profi sportot. Kirpicsnyikova a kazanyi rövidpályás Európa-bajnokságon három számban is első helyet tudott elérni. A nemzetközi sportszövetségek ugyan visszafogadnák az orosz és fehérorosz atlétákat a nemzetközi sportéletbe, de már több ország is jelezte, hogy ezt nem fogadják el.

42 perce | Szerző: VG/MTI

42 perce | Szerző: VG/MTI