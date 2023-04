„Erre mindenki be fog jelentkezni” – mondta iparági forrásunk, miután megnyílt a pályázati lehetőség az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) klubsorozatainak magyarországi közvetítési jogaira a 2024–2027-es időszakra. Ez a tévés sportjogok egyik legkelendőbb portékája, úgyhogy nem csak a tülekedés, az ár is nagy lesz. Aztán valószínűleg az MTVA nyer.

A Bajnokok Ligája mellett az Európa-liga és az Európa Konferencia-liga jogai is eladósorba kerültek.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

A pályázatot a svájci Team Marketing nevű cég kezeli, amely 1992 óta segédkezik az ugyancsak svájci székhelyű UEFA-nak a jogok értékesítésében. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban tavaly nyáron, a Balkánon októberben zavarták le ugyanezt a projektet, a beszámoló szerint erős eredménnyel.

Nálunk is hasonló lehet a helyzet, hiszen még a sportcsatornákon kívülről is érkezhet ajánlattevő, legutóbb például az Európa-liga B csomagját az RTL vitte el. A kakukktojás az Eurosport, amelynek mások a prioritásai, ugyanakkor

az M4 Sport, a Sport Tv, a Spíler, valamint az Aréna4, illetve a csoportjaik szinte biztosan beadják a pályázatukat, és ha valaki ilyen focis csomaggal akarná felfuttatni a cégét, akkor szintén bejelentkezhet.

Természetesen az összes potenciális pályázó sportcsatornát megkerestük, ám egyikük sem kívánt nyilatkozni – még az is felvetődött, hogy a tender miatt nem is tehetnék.

Na de mire is pályáznak?

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának első választása

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának első választása

A Bajnokok Ligája többi mérkőzése

Az Európa-liga és az Európa Konferencia-liga első választásai

Az Európa-liga és az Európa Konferencia-liga többi mérkőzése

Az MTVA nagypályás

Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, és aki a legelső a sorban, az kapja az elődöntők és a döntő közvetítési jogát is.

Ha valakinél úgy állnak össze a csillagok, hogy birtokolja az első választást, és a saját országában is rendezik a finálét, akkor az adott tévécsatorna a közvetítés gyártója is – pontosan ez lesz a helyzet idén tavasszal az M4 Sport és az Európa-liga esetében, hiszen a második számú európai kupasorozat döntőjére május 31-én a Puskás Arénában kerül majd sor.

A Fradi is a Puskásban játszotta az El-meccseit, és a döntő is ott lesz.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

A pályázati kiírást ki kell kérni, ugyanakkor az egész projektet kezelő Team Marketing minden érintett országba elmegy tájékoztatni és tájékozódni, zárt körben leül a potenciális pályázókkal, és lehet tőlük kérdezni is – Magyarországon is megvolt ez a kör néhány hete. Ilyenkor bemutatják a csomagokat, a változásokat, és például a Bajnokok Ligájában a bevezetendő új szisztéma miatt lesz is, hiszen 20 százalékkal nő a meccsek száma.

Az ajánlatnak minimumértéke nincs, mindenki annyit mond, amennyit jónak lát – az előző ciklusok megismert összegei ugyanakkor jók kiindulópontnak, és a köztévéknek kötelező is nyilvánosságra hozniuk az ilyen költéseket. Legutóbb az MTVA ezzel nem sietett, inkább azzal büszkélkedett, hogy „történelmi megállapodás” részeként mindhárom sorozat, a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az új Európa Konferencia-liga legjobb csomagjait is megszerezte. Aztán kiderült az összeg is:

a 2021–2024-es ciklusra az MTVA 18,6 millió eurót (7 milliárd forintot) fizetett a Bajnokok Ligája, és még 3,6 millió eurót (1,4 milliárd forintot) az Európa-liga, valamint az Európa Konferencia-liga közvetítési jogaiért.

Ennél már csak a hazai NB I. kerül többe: azért a 2021–2025-ös szakaszban évente 9,835 milliárd forintot költ az MTVA.

Mennyi az x?

Az MTVA-val versenyezni a nemzetközi jogokért is lehetetlen, mert kimondott presztízskérdés, hogy a vágyott csomagokat meg is szerezze, garantálva, hogy akárhova jut be magyar klub, annak a meccseit az M4 (vagy az M4 Sport+/Duna World) adja – nyilvánvalóan ehhez igazítják az ajánlatot is.

Nagyon nem mindegy, melyik csatorna közvetítheti az UEFA sorozatait.

Fotó: Shutterstock

Egyébként bármilyen fizetési ütemezést lehet kínálni: le lehet tenni a teljes összeget egyben, lehet egyenlő részletekben is utalni, vagy pedig előre, illetve hátrafelé tolni a súlypontokat. Egyen nem lehet változtatni, ez pedig a hároméves tervhez csatolt hároméves bankgarancia.

Miután összeállt a csomag, az ajánlattevő akár a határidő előtti félóráig is kivár a küldéssel, minimalizálandó a kockázatot, hogy bárhogyan elszivárogjon annak tartalma a riválisokhoz

– viszont az e-mail elküldése után tanácsos rácsörögni a címzettre, hogy megérkezett-e a küldemény.

Ezután mindenki vár, majd a projektkezelő cég szól, hogy ki nyert, vagy arról értesít, hogy lesz második kör is. Az utóbbi akkor fordul elő, ha x százalékon belüli a legjobb két vagy több ajánlat. Persze az x sosem derül ki, tehát a jogtulajdonos elméletben azt is megteheti, hogy valójában csak alacsonynak ítélte meg a kínált összegeket, és a második kör révén srófolja az árat – annyira egyik tévé sem vagány, hogy ne emelne a második fordulóra. Egyébként hivatalosan nincs kommunikáció az ajánlattevők és a Team Marketing vagy az UEFA között, de a szürkezónában azért előfordul.

Korlátokkal is kívánatos

Nyilván rendkívül értékes, prémiumcsomagok ezek, hiszen nagy nézettséget hoznak és jól értékesíthető a reklámidő is

– mondta iparági forrásunk, akinek a véleményét aláhúzza, hogy az M4 Sport tavaly rekordot döntött a Real Madrid–Liverpool BL-döntővel, amelyet 630 ezren néztek a tévében és még 67 ezren az m4sport.hu-n, összességben pedig több mint egymillió embert értek el. Mindehhez jött még a másnapi Formula–1-es Monacói Nagydíj, így a két prémiumközvetítéssel az M4 Sport minden csatorna közül a legnézettebb volt azon a hétvégén.

Más sörös cég nem is álmodhat BL-hirdetésekről.

Fotó: Shutterstock

A focis tévéhirdetésekhez ugyanakkor tartozik kis csillag. Egyrészt vannak az UEFA-tól érkező, kötelező időben és mennyiségben leadandó hirdetések, és persze az sem mindegy, hogy köz- vagy kereskedelmi tévéről beszélünk, hiszen eltérők a rájuk vonatkozó hirdetési időkorlátok, magyarul más mennyiségű reklámidőt árulhatnak.

Ráadásul az UEFA-nak vannak szektorkorlátozásai is. Például mivel a BL-nek 2015 óta a becslések szerint manapság évi 100 millió euró körül szponzoráló Heineken az egyik főtámogatója, más sörös céget nem hirdethet a tévé a közvetítések környékén. Hibázni egyszer lehet, másodjára jön a pénzbüntetés, harmadjára elvehetik a közvetítési jogot.

A mostani pályázat határideje május 16. – a többit meglátjuk.