Vasárnap délután tesztelik az Egyesült Királyságban az új, vészhelyzetre figyelmeztető mobilrendszert, ám jelen állás szerint a gyakorlattal több a probléma, mint a haszon.

Vasárnap tuti, hogy minden drukker a mobiljához kap.

Eleve ijesztőnek tűnik, hogy az összes mobileszköz és táblagép akkor is rezegni is hangoskodni fog, ha egyébként csendes üzemmódra van állítva, mert a távolból felülírják-e beállításokat – ha már egyszer vészhelyzetre figyelmeztetnek, ugye.

Az eszközök képernyőjén felvillan majd a sablonüzenet,

miszerint „Ez az Egyesült Királyság kormánya vészhelyzeti üzenetküldő rendszerének a tesztje, amely akkor figyelmeztet, ha rendkívüli áradás, tűz vagy más extrém időjárási körülmény fenyeget. Valós veszély esetén kövesse az utasításokat a saját és mások épsége érdekében! Ez most csak egy teszt, nincs további teendő.”

Kritika annál több.

Drága és zavaros

A 22 millió fontos (9,4 milliárd forintos) költségen túli első probléma az időzítés, mert a helyi idő szerint 16.30-kor (magyar idő szerint 17.30-kor) kezdődő Manchester United–Brighton labdarúgó FA-kupa-elődöntő elől kitértek a gyakorlatozással, a délután hármas (a mi időnk szerint négyes) időpont sem jó, mert két Premier League-focimeccs is zajlik ekkor, azaz

több mint százezer néző mobilja szirénázik majd egyszerre a Bournemouth–West Ham és a Newcastle–Tottenham rangadó második félidejének kezdetén,

és ha valaki itthonról, a kanapéról nézi e meccseket, az is elkaphatja a különleges kakofóniát. Hasonlóan szürreális jelenségre lehet számítani Londonban, ahol a híres maratoni utolsó befutói még a pályán lesznek ekkor, továbbá a kora délutáni színházi előadások is zajveszélyeztetettek.

Kiderülhetnek a dugitelefonok is

Ezenfelül probléma, hogy miként reagálnak a technikailag bizonytalanabb idősek, illetve, akik a vasárnap délutáni csendes pihenőjüket töltik vagy éppen a volánnál ülnek, amikor a semmiből elkezdenek vijjogni körülöttük a kütyük, ráadásul 10 másodpercig nem is hagyják abba.

Az ilyen békés családi pillanatokba rondít majd bele a szirénázás.

Jogvédő szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy ez a teszt pluszveszélyeket rejt azok számára, akik bántalmazó kapcsolatban szenvednek otthon, és talán a szekrény mélyére rejtett, lenémított telefonjuk az életbiztosításuk, most pedig ez is elkezd kiabálni.

Ballisztikusrakéta-veszély azért nincs

Egyetlen módja van ennek elkerülésének, ha a tulajdonos előre, szánt szándékkal belép a telefonja/tabletje beállításaiba, kiiktatja a vészhelyzeti értesítéseket vagy nemes egyszerűséggel kikapcsolja az eszközt. Mindez azonban aligha lehet célja egy kormányzati, elvben a lakosságot védő intézkedésnek.

Amúgy csináltak már hasonló tesztelést Amerikában, Kanadában és Japánban, de például Hawaiion 2018-ban véletlenül ment ki egy figyelmeztetés, hogy „ballisztikusrakéta-veszély” van, és „ez nem gyakorlat”, a frászt hozva mindenkire, aki elhitte.