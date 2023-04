„Lisztes azért nincs még beárazva, mert keveset játszott eddig a Ferencváros felnőttcsapatában, alig van néhány élvonalbeli mérkőzése. Ez azonban hamarosan megváltozik, hiszen egyrészt valószínűleg mostantól sűrűbben lép majd pályára az NB I-ben, másrészt a góljaival már felhívta magára a figyelmet. A labdarúgók piaci értékének meghatározása egyébként olyan, mint az ingatlanoké: a hasonló paraméterrel rendelkezők összevetéséből alakul ki egy összeg. Az árára mindenképpen növelő tényezőként hat az életkora, miként az is, hogy ilyen fiatalon már háromszor betalált az első osztályban. Az mindenesetre nem jelent bónuszt, hogy magyarként, magyar bajnokságban érte el mindezt” – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakembert azért kereste meg lapunk, mert a Fradiba nemrégiben berobbanó, a 18. életévét május 6-án betöltő Lisztes Krisztián neve mellett továbbra sem szerepel semmilyen összeg a mértékadó Transfermarkt adatbázisában.

A még mindig csak 17 éves Lisztes Krisztián már három gólt szerzett a Fradiban a cserepadról: kettőt a Mol Fehérvár, egyet a Vasas ellen.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

A ferencvárosi támadó középpályás esete azért is furcsa, mert több magyar 17–18 évest már felbecsült a német szakportál: a fehérváriaktól a kapus Dala Martint, a jobbszélső Menyhért Zsombort és a szintén támadó középpályás Pető Milánt például egyaránt 50 ezer euróra (18,80 millió forint), pedig összesen nincs annyi NB I-es meccsük, mint Lisztesnek, míg a Puskás Akadémia középpályásának, Kern Martinnak két alkalom is elég volt a legmagasabb osztályban, hogy 400 ezer eurós (150,37 millió forint) árcédulát kapjon és ezzel ő legyen a legdrágább U19-es játékos nálunk.

A debreceni kapus, Erdélyi Benedek még nem szerepelt az élvonalban, mégis 50 ezret ér, a kispestiek középpályása, Keresztes Noel viszont már hatszor is, ám ehhez képest csupán 75 ezerbe (28,19 millió forint) kerül. A kecskeméti Polyák Imre is a bűvös 50 ezres értéket kapta, miután a kispadról egy ízben beküldték, a zalaegerszegi Klausz Milán azonban egyszer már kezdett, kilencszer pedig csereként szállt be, így neki 125 ezer euróban (46,99 millió forint) állapították meg az árát.

A korosztályból a felcsútiak 2004 áprilisában született csatárának, Gruber Zsombornak a legjobbak a statisztikái, aki 21 összecsapáson háromszor volt eredményes és 2 gólpasszt is kiosztott már – bár a Transfermarkt listáján ez még mindig csak 250 ezret (93,98 millió forint) ér.

Szabados szerint egy hazai futballista mindig hendikeppel indul a piacon: hiába számít nálunk valaki nagy tehetségnek, egy hasonló korban lévő brazil, holland, szerb, vagy horvát akkor is előnyösebb pozícióban lesz nála, ha mindannyian az OTP Bank Ligában fociznának.

A három gólja és egy gólpassza ellenére a sportközgazdász úgy gondolja, hogy az ifjú Lisztesnek egyelőre nagyobb esélye van máshol megvetnie a lábát a kezdő tizenegyben, mint az FTC-ben, ezért az idény végén akár a kölcsönadása is szóba jöhet.

„Ma már más a helyzet, mint korábban: Torghelle Sándornak például elég volt kétszer betalálnia a német válogatott ellen, hogy eladja magát. Egy futballista értékét manapság már nemcsak a góljai, hanem számos más mutatója alapján határozzák meg” – fogalmazott Szabados Gábor, hozzátéve, az ügynököknek nincs befolyásuk arra, hogy a Transfermarkton milyen árat szabnak meg a képviseltjüknek, azt ugyanis a piac dönti

Ha a 40 millió euróra taksált Szoboszlai Dominik a német Leipzigből a Ferencvárosba igazolna, azonnal eurómilliókat veszítene az értékéből, még mielőtt pályára lépne. A piaci ár nem a múltat tükrözi, hanem a jövőt: egy erősebb ligában több a lehetőség, míg a gyengébben értelemszerűen kevesebb, és ez a számokban is megmutatkozik

– hangsúlyozta.

Mindezek ellenére nem lenne meglepő, ha a 49-szeres korábbi magyar válogatott Lisztes Krisztián hamarosan nagykorú fia legalább 500 ezer eurós (187,96 millió forint) értékkel debütálna a német platformon, ezzel ráadásul egyből átvenné a vezetést korcsoportjában az itthon játszók között.