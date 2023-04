Hiába sikerült remekül Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang debütálása Kínában, a korábban magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerző gyorskorcsolyázók még mindig nem győzték meg kínai ellendrukkereiket, hiába váltottak gyorsított eljárásban országot. Sőt! Mint ismert: Liuék a hét végén Tiencsin várost képviselve remekeltek az országos bajnokságon: Liu Shaoang ezer méteren győzött, és bár – az elődöntőben új kínai rekordot felállító – testvére, Shaolin Sándor csak harmadikként haladt át a célvonalon, de mivel lökés miatt az előtte célba érő versenyzőt kizárták, mégis második helyen zárt, azaz a korábbi magyar bajnokok együtt állhattak fel a dobogó két legmagasabb fokára – írta az Origo.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bajnokság után mindketten közösségi oldalaikon üzentek rajongóiknak, előbb kínaiul, illetve angolul és magyarul is. Shaoang például azt írta: „Megtiszteltetés lesz dicsőséget szerezni hazánknak, Kínának.”

Ez sem volt azonban elég ahhoz, hogy meggyőzzék kritikusaikat. A Weibo kínai közösségi oldalon mind a sportolók oldalai, mind pedig a sikereikről szóló cikkek alatt vegyesen vannak támogató és negatív kommentek. Néhányan egészen odáig mentek, hogy nem is szurkolnak a Liu fivéreknek, függetlenül attól, milyen eredményeket érnek majd el kínai színekben.

Kínának nem olyan fontos a Liu testvérek sorsa – akár vissza is térhetnek Magyarországra A gyorskorcsolyázók lemaradtak a március 10. és 12. közötti szöuli rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságról.

Sosem fogunk támogatni, csak azokat támogatjuk, akik az ötcsillagos zászlóért hajlandók küzdeni

– írta egy kommentelő, akihez csatlakozva egy másik felhasználó ironikusan hozzátette, ez egy „honosított aranyérem” lett. A pocskondiázásba aztán mások is beszálltak: „Kétarcúak, csak a pénzért cserébe jöttek rá, hogy kínaiak. (…) Európában azt mondják, megszokott dolog az országváltás, de ez itt Kína. (…) Csak röhögni tudok azon, hogy a Liu testvérek a hazájuknak akarnak sikereket elérni... a pénz tényleg mindent megold” – olvasható a Weibo felületén.

Többen kritizálják azt is a hozzászólók közül, hogy bár a Liu testvérek célja egyértelműen a 2026-os milánói olimpiai aranyérem megszerzése, a magyar bajnokok ehhez már kissé túlságosan is idősek.

Liu Shaolin Sándor például idén lesz 28 éves, azaz az olimpia alatt már a 30-at is betölti, amikor jelentősen csökkenhet a sebesség a kínai kommentelők szerint.

A negatív kommentek mellett ugyanakkor sokan ki is álltak Liuék mellett. Bár a legtöbb – elsősorban nőnemű – hozzászóló leginkább a fiúk kinézetétől volt elájulva, mások sportszakmai szemmel is dicsérték a testvérek teljesítményét. „Korcsolyarajongók! Félretehetnénk végre az ellenérzéseinket, és örülhetnénk annak, hogy amikor kimennek a jégre, akkor ezt kínai színekben teszik majd? Örüljünk neki, hogy nekünk nyernek érmeket. A Liu testvérek még mindig erősek” – írta egyikük, a hozzászólást pedig egy másik kommentelő is támogatta: „Ami elmúlt, az elmúlt. Most már kínaiak, tiencsini otthonnal, és minket képviselnek a jövőben. A nemzeti rekord megdöntése csak az első lépés volt!”