Újabb lendületet kapott a „Visszatér-e Lionel Messi a Barcelonához?” kérdés, miután a játékos édesapja, egyben ügynöke, Jorge Messi nemrégiben találkozott Joan Laporta klubelnökkel – aztán, hogy ki miként értékeli az eseményt, az majd elválik.

Párizsban nem jól mennek a dolgok.

Fotó: Jean Catuffe / Getty Images

Tény egyelőre kevés van. Az egyik, hogy Messi kétéves szerződése idén nyáron lejár Párizsban. A decemberben Argentínával világbajnokságot nyerő hétszeres aranylabdást viszont nem különösebben zárták a szívükbe a PSG-drukkerek, akik több alkalommal is kifütyülték, részben a relatív sikertelenség miatt, mivel ő sem hozta el a hőn állított nemzetközi sikereket.

Mindenki visszavárja

Eközben volt klubja, a spanyol Barcelona tagjai időről időre bedobják, milyen szép is lenne, ha visszatérne a Camp Nouba: ezzel elméleti síkon egyetért Joan Laporta elnök, Rafa Yuste alelnök, Mateu Alemany sportigazgató, valamint a vezetőedző Xavi is – az utóbbi természetesen még csapattársa is volt, a közösen töltött tizenegy év során pedig számtalan spanyoli bajnoki és kupasikereket arattak, miközben nyertek Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is, nem is egyet.

Csakhogy a nagy győzelmek után nagy pénzügyi gondok jöttek: tavaly nyáron például a Barca, részben felélve a jövőjét, eladogatta különféle kereskedelmi jogait, hogy javítson az anyagi helyzetén, és egyáltalán nevezni tudja az idényre újonnan igazolt játékosait. Ugyanakkor a spanyol liga előzetese szerint

idén nyáron is 150 millió eurót (56,3 milliárd forintot) kéne elővarázsolni valahonnan, hogy szóba jöhessenek a transzferek.

A Barcelonánál mindenesetre soha nem tagadták, hogy minden követ megmozgatnak, hogy visszaszerezzék Leo Messit. A helyzetet azonban az is nehezíti, hogy a dél-amerikai szupersztár és Laporta viszonya elég fagyos. Jorge Messi például többször is elutasította azt a lehetőséget, hogy fia ismét a Barca futballistája legyen.

Csak a kincstár üres

Két éve eleve e szorult pénzügyi helyzet miatt kellett távoznia Messinek, bár ő talán belement volna a fizetése akkora csökkentésébe, amennyit a klub még ki tudott volna gazdálkodni, ám ekkora esést a hatályos szabályok nem tettek lehetővé anno, úgyhogy nem volt mit tenni, egykori klubbéli csatártársát, a brazil Neymart követve a PSG-hez ment.

A francia sztárcsapat azonban azóta is képtelen összeállni, idén már a bajnokságban is nehezen tartja vezető helyét, a fő célját, a Bajnokok Ligája megnyerését pedig megközelíteni sem tudja,

miután a múlt hónapban már a nyolcaddöntőben kiesett. Ezért is valószínű, hogy az idény végeztével megint edzőt cserél, és mivel a legjobban fizetett játékosa, a francia Kylian Mbappé még csak 24 éves, Messi pedig a nyáron már 36 lesz, aligha rá építenének.

Képbe kerülhet Szaúd-Arábia

Itt jön a képbe a mostani találkozó az édesapja és Laporta között, aminek a Cadena Ser rádió szerint inkább egy lehetséges katalóniai gálameccs volt a témája, mintsem a visszatérés, de ettől még egy átigazolás nagyon is lehetséges.

Az idősebb Messi, Jorge a világot járva keresi a transzferlehetőségeket.

Fotó: Jean Catuffe / Getty Images

Az egész család kedveli Amerikát, ahová a David Beckham-féle Miami hívja, Jorge Messi pedig nemrég járt Szaúd-Arábiában is, ahová a világbajnokság után a másik korszakos híresség, a portugál Cristiano Ronaldo szerződött. Utóbbi az Al Nasszrhoz, Messinek viszont az Al-Hilal tett évi 157,9 milliárd forintot érő ajánlatot.

A csavar a történetben, hogy az Al-Hilallal szemben jelenleg transzferembargó van érvényben, mert tavaly nyáron úgy hosszabbított szerződést középpályásával, Mohamed Kannóval, hogy a játékos már megegyezett az átigazolásáról az Al-Nasszrral – amelynek viszont negyedévvel később a rivális csapateltiltása miatt szabad lett az útja Ronaldo felé...