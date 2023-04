Ryan Reynolds és Rob McElhenney nem csak kollégák Hollywoodban, hanem nagyon jó barátok is egyben. 2020 óta pedig a barátságnál is erősebb kötelék fűzi össze őket, hiszen társtulajdonosai az angol ötödik osztályban szereplő walesi csapatnak, a Wrexham AFC-nek. A színész páros történetét az apró focicsapat élén egy Hulu sorozatban a Welcome to Wrexham-ben is bemutatta a Disney. A széria már a Disney+ kínálatában is elérhető.

Fotó: AFP

Reynolds és McElhenney felvirágoztatták a Wrexham csapatát, hiszen a klub 4 ponttal vezeti az angol ötödik osztály. Amennyiben az utolsó két meccsükből az egyiket megnyerik, akkor a walesi együttes szintet lép és a következő szezont már a negyedik osztályban kezdhetik. A színészpáros érkezése és a csapat sikere fellendítette a város életét, feltette Wrexhamet a térképre, valamint rengeteg amerikai turista érkezik, hogy belekóstolhassanak a walesi életérzésbe. A város vezetése még Wrexham legmagasabb polgári elismerést is átadta a két színésznek, a Freedom of Wrexham kitüntetést – erről a BBC írt.

Zseniális videóval jelentkeztek Ryan Reynoldsék, Amerikába megy a Wrexham Sir Alex Ferguson is felült a Wrexham-vonatra: a hollywoodi színészpáros és a legendás menedzser közös videóban jelentette be, hogy július 25-én az Egyesült Államokban csap össze a walesi Wrexham AFC és az angol Manchester United labdarúgócsapata.

Úgy látszik az eufórikus hangulat még mindig kitart a Wrexham háza táján, hiszen McElhenney születésnapja alkalmából Reynolds és a csap egy fülbemászó dallal jelentkezett.

A számot a Tony-, Oscar- és Grammy-díjas dalszerző duó, Benj Pasek és Justin Paul írták.

A dal Ryan Reynolds a Wrexham játékosaival és technikai stábjával közösen énekli, illetve a buliba beszállt McElhenney felesége és színésztársa, Kaitlin Olson a Felhőtlen Philadelphia című sorozatból. A bandát még a walesi énekesnő, Charlotte Church egészítette ki – írta meg a CNN.

A dal arról szól, hogy McElhenney vezetéknevét a világon senki nem tudja kiejteni, ezért Reynoldsék rímekbe szedve verik bele mindenki fejébe, hogy a kiejtés helyesen Mack-Le-Henny (Mek-Le-Heni).

A dalt Reynolds Twitter oldalán báki meghallgathatja:

Várható volt, hogy Ryan Reynolds valami frappáns ajándékkal készül barátjának, hiszen a két színész hagyományosan valamilyen hecceléssel készül ezekre a napokra. McElhenney tavalyi születésnapjára például Reynolds felavatott egy a nevével ellátott emléktáblát a Wrexham stadionjának egyik piszoárja mellett.

McElhenney a gesztust egy léghajóval hálálta meg, aminek az oldalára egy teljesen előnytelen fényképet nyomatott Reynoldsról. Ez volt a The Ryan Reynolds Memorial Blimp.