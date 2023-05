A Mol Fehérvár ingyenes belépőit nem a csapat drukkerei, hanem más klubok ultrái foglalhatták le – erről a Blikk írt. A Vidi most azzal a helyzettel nézhet szembe, hogy a fontos bajnoki mérkőzésére hiába keltek el az ingyenes belépők, a sóstói stadion mégis konghat az ürességtől a hét végén.

Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

A Blikk információi szerint volt szurkoló, aki

egy szoftver segítségével 2600 jegyet foglalt le a meccsre, miközben egy fehérvári Facebook-csoportban valaki 183 jegyet hirdet eladásra, darabját 3000 forintért.

A Vidi közleményében tudatta, hogy szerdától már kizárólag személyesen vehetők át az ingyenjegyek, és fejenként csak négy darabot adnak ki. A probléma azonban így is fennáll, mivel nem lehet tudni, hogy a két szektorban mekkora a valós szurkolók által igényelt jegyek száma.

Az a lehetőség is felmerült, hogy a keddi foglalásokat mind törlik, és a belépőket újra elérhetővé teszik.

Fotó: Domotor Csaba / MW

A csapat közleményében azt is tudatta, hogy a C és a D szektorba bérletet vásárló drukkereiket kárpótolni szeretnék az ingyenes meccsnap miatt. Mint írták, a tavaszi szezonra bérlettel rendelkező szurkolók a következő, 2023–2024-es szezonra két általuk választott hazai mérkőzésre igényelhetnek ingyenes belépőt. Ehhez szükségük lesz az idei bérletükre és annak vonalkódjára.

Mol Fehérvár FC: néhány éve milliárdokat keresett Európában, most milliárdokat bukhat itthon A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság második legértékesebb játékoskeretével és egyik legstabilabb anyagi hátterével rendelkező Vidi 2018-ban ikszelt az angol Chelsea-vel, öt évvel később viszont már azért küzd, hogy bennmaradjon az NB I.-ben. A város polgármestere szerint a csapat lezüllesztéséről tankönyvet lehetne írni.

A szombati meccshez hasonló pofonba már korábban is beleszaladt a Mol Fehérvár. 2022-ben a Vidi a moldovai Petrocub Hincestivel találkozott az EKL play off körben, ahol az első meccsen egy 5-0-s sikerrel el is döntötték a találkozót. A visszavágóra történő jegyértékesítésnél a klub elővásárlási lehetőséget biztosított a továbbjutás esetére a következő körös, Köln elleni meccsre. A továbbjutás természetesen megtörtént, a német drukkerek viszont rájöttek az elővételes értékesítésre, és ki is használták a helyzetet. A kiskaput kihasználva több ezer Köln-drukker szerzett jegyet a vendégszektoron kívülre. A Vidi ekkor leállította az online értékesítést, és a jegyvásárlást szurkolói kártyához kötötték.