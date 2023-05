Hatalmas politikai felzúdulást aratott Novak Djokovic szerb teniszező, akivel a párizsi Roland-Garros tornán Fucsovics Márton kerül szembe szerda este. Koszovóról szóló megjegyzése miatt a Koszovói Tenisz Szövetség azzal vádolta, hogy tovább szítja a feszültséget az amúgy is forrongó köztársaságban, és a megbüntetését követelte, a brit The Telegtaph pedig vitriolos cikket közölt a provokatív szerb játékosról.

Fotó: AFP

Fucsovics Márton tenisztörténelmi sikert arathat, ha sikerül legyőznie a rekordot jelentő 23. Grand Slam-győzelmére hajtó Djokovicot, akit bírálói legszívesebben eltávolítanának a versenyről. Ellenfele számára motivációt szolgáltathat az általa kavart politikai vihar. A két játékos 20.15-kor csap össze a a Philippe-Chatrier teniszstadionban.

Djokovic az első fordulóban az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen aratott győzelme után egy kamera lencséjére írta szerbül hétfőn, egy szív szimbólum kíséretében:

Koszovó Szerbia szíve. Állítsd meg az erőszakot.

Az üzenetet a Philippe-Chatrier nagy képernyője is megmutatta, és hatalmas politikai felzúdulást okozott.

A NATO további 700 katonát küld a Szerbiától 15 éve elszakadt albán többségű Koszovóba. A napokban a KFOR békefenntartó egység több tucat katonája sérült meg – köztük magyarok – a szerbek és albánok közt kirobbant zavargások során a köztársaságban, amelynek a függetlenségét mintegy száz ország ismeri el, az ENSZ-tagok valamivel több mint a fele és a nemzetközi sportszövetségek.

A francia külügyminisztérium kedden a stabilitás helyreállítására szólított fel Észak-Koszovóban, arra figyelmeztetve – miután a szerb hadsereget a legmagasabb riadókészültségbe helyezték –, hogy a konfliktus Európa békéjét veszélyezteti. Eközben a Francia Tenisz Szövetség visszautasította a koszovóiak felhívását Djokovic megbüntetésére, azzal érvelve, hogy a szerb játékos nem sértette meg a szabályaikat.

Ezzel az is a probléma, hogy akkor Djokovic a júliusi wimbledoni Grand Slam-tornán is folytathatja, hogy vitákat kavaró megjegyzéseket tegyen a koszovói függetlenségről, hiszen a franciák azt is közölték: a szabályok mind a négy Grand Slam-tornán azonosak – fejtegeti a brit The Telegraph.

A brit lap fő sporttudósítója pedig ezzel a címmel írt az esetről vitriolos véleménycikket: „Szóld le, becsméreld, deportáld – Novak Djokovic nem bánja”.

A lap megjegyzi, hogy az egy mindenki ellen beállítottságú Djokovic elismertsége, annak ellenére hogy a rekordot jelentő 23. Grand Slam-címre hajt, sehol sincs Rafael Nadaléhoz vagy Roger Federeréhez képest, sőt az ATP Tour során egy friss kutatás során a játékosok közül ő kapta a legtöbb negatív kommentárt a Facebookon. Amikor szerb újságírók az utóbbiról kérdezték, Djokovic így válaszolt: