Rendkívüli utat járt be másfél év alatt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben szereplő Newcastle United. A csapat 2021 őszén még szabadesésben zuhant a kiesés felé, de októberben minden megváltozott. Ekkor került ugyanis a klub a szaúd-arábiai állami befektetési alap, a PIF többségi tulajdonába hosszas jogi huzavona után, összesen mintegy 300 millió fontért cserébe. Ezzel véget ért a Szarkák sötét időszaka, amely az előző tulajdonoshoz, Mike Ashley-hez volt köthető.

A csapat húsz év után jutott be a Bajnokok Ligájába. Fotó: AFP

Az angol üzletember 14 éves regnálása alatt a lehető legminimálisabb összegeket fordította az egyesületre, ennek következtében a gárda kétszer is kiesett az első osztályból, és csupán egyetlen alkalommal kvalifikálta magát európai kupába. Ashley sosem látta azt a potenciált, amely a Newcastle-ben rejlett, hiszen a városban nincs riválisa, miközben saját, több mint ötvenezres stadionja és a régióban óriási rajongói bázisa van. Ezt fölözik le most a 80 százalékban tulajdonos szaúdiak és a két, 10-10 százalékot birtokló kisebbségi tulajdonos, Amanda Staveley és férje, Mehrdad Ghodoussi, illetve a Reuben fivérek cége, ahonnan David Reuben fia, James Reuben be is került az igazgatóságba.

A Newcastle új tulajdonosi köre: Amanda Staveley (középen, fent) lett a klub arca, balján James Reubennel. Fotó: Getty Images

Azóta is főleg ők hárman, Staveley, Ghodoussi és James Reuben viszik a Newcastle ügyeit, kvázi ők a klub arcai, a szaúdiak pedig inkább meghúzódnak a háttérben. Ennek persze politikai oka is van, hiszen Szaúd-Arábiát folyamatosan – és a hírek szerint joggal – támadják úgynevezett sportwashinggal. Ez azt jelenti, hogy népszerű sportbefektetésekkel próbálják kedvezőbb színben feltüntetni magukat, miközben az országukban lábbal tiporják az emberi jogokat. Erről viszont a játékosok és főleg szurkolók nem sokat tehetnek, ennek ellenére az együttest folyamatos bírálat éri a tulajdonosváltás óta. Sokan csak legyintenek a klub felívelésére, mondván: mérhetetlen mennyiségű olajpénzből könnyű csapatot venni. Ennek idővel lesz is realitása, de jelenleg inkább a csapategységnek, illetve Eddie Howe edzőnek tulajdonítható a szenzációs szezon. Azt mindenesetre hozzá kell tenni, hogy a várható nagy pénzmozgás nélkül a mostani játékosok közül sem mind írt volna alá.

Beinjekciózott támogatás

A hatalomátvétel óta az új tulajdonosok két részletben mindössze 150 millió fontot fektettek a csapatba, amelyből elsősorban a fizetéseket és az edzőközpont felújítását fedezték, de a játékoskeretet is elkezdték megerősíteni. Bár klubrekordot jelentő összegért érkezett a fiatal svéd támadó, Alexander Isak, a szaúdiak még mindig jóval szerényebben költöttek transzferre, mint mondjuk a Manchester United, West Ham, Chelsea hármas, ráadásul igazán nagy nevű sztárjátékost még nem is vettek. A jelenleg harmadik Newcastle-t az előbb említette manchesteriek nemcsak beérni, de megelőzni is tudják. Hétfő este azonban eldőlt, hogy az ősszel – több mint húsz év után – a Newcastle United szerepelhet a Bajnokok Ligája csoportkörében is – ez pedig rekordra pörgetheti a klub bevételeit. A többéves célkitűzés ellenére a csapat röpke egy év alatt teljesítette az elvárást.

Alexander Isak rekordigazolásként máris rászolgált az érte kifizetett fontmilliókra. Fotó: AFP

Jelentős bevételi ugrás

A klub eddigi rekordbevételét a 2021–2022-es évadban könyvelhette el, amikor a teljes árbevétel 180 millió fontot tett ki. Ez a hamarosan véget érő idényben várhatóan megközelíti a 200 millió fontot brit pénzügyi szakértők becslése szerint, a következőben pedig még nagyobbat ugorhat. A BL-ből már azelőtt befolyik 27 millió font, hogy a csoportkör egyáltalán elkezdődne, ezenkívül minden hazai meccsből még legalább 6 millió font bevétel érkezhet, nem beszélve a televíziós és esetleges győztes meccsekért járó pénzdíjakról sem. Szerény becslések alapján a következő szezonban a Newcastle United árbevétele valahol 265 millió font körül alakulhat, ezzel Európa 15 leggazdagabb csapata közé repülhet.

Új szponzori szerződések

Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy egyelőre még a nagy szponzori szerződéseket sem kötötték meg, akkor a határ tényleg a csillagos ég. A PIF ugyanakkor idáig jelentős összegeket nem fordított még a klubra,

de nem is fordíthatott, hiszen a pénzügyi fairplay (PFF) miatt csak fokozatosan lehet építkezni.

Ennek oka a már említett Ashley-éra minimális ráfordításai. Az új korszak egyik első lépése lesz a kifutó szponzori szerződések jóval gazdaságosabbra való lecserélése. Most még ezen a téren a Premier League hátsó felében kullog a gárda, a jelenlegi mezszponzor, a Fun88 nevű szerencsejátékcég mindössze ötmillió fontot fizet évente, de már hallani új, szaúdi támogatóról, aki ennek akár az ötszörösét is letenné az asztalra.

Vasárnap a Newcastle a középmezőnyben ragadt Chelsea-hez látogat a PL utolsó fordulójában. Igazi tétje ennek a találkozónak nincs, hiszen a Szarkák a negyedik helynél rosszabb pozícióban már nem végezhetnek, ami még mindig automatikus BL-indulást jelent. A bronzéremmel persze kicsivel több pénzdíj is jár, ráadásul jóval szebben csilloghatna a tulajdonosok és a szurkolók szemében is, akik a következő években ennél fényesebb medálokra áhítozhatnak. Ha megérkeznek a szaúdi pénzek, akkor nemcsak remény, hanem elvárás is lesz a trófeagyűjtés.