Egyszerűbb lenne az élet, ha ez a jégkorong-világbajnokság itthon lenne. Tavaly ilyenkor a magyar és a szlovén férfiválogatott kéz a kézben jutott fel a divízió 1/A-nak hívott másodosztályból az elitbe, amely vb-jének rendezési jogát olyan nemzeteknek adja csak a Nemzetközi Jégkorong Szövetség, amelyek stabilan a legjobbak között szerepelnek, hogy a 16-os résztvevői létszámból ne kelljen egyet-kettőt a gyengébb, de a rendező jogán automatikusan részt vevő országra pazarolni. Alapesetben tehát a mieinknek nincs esélye a rendezésre, hiszen még sosem sikerült megragadniuk odafönt, azaz nem számítunk stabil tagnak.

Csakhogy az orosz–ukrán háború miatt Szentpétervártól elvették a 2023-as rendezési jogot, a hirtelen gazdátlanná váló tornára pedig Budapest és Ljubljana bejelentkezett

azzal a háttérgondolattal, hogy most kivételesen úgyis mindkét csapat az elithez tartozik, megrendezi a vb-t, amelyen a saját jogán (is) részt venne, aztán nyugodtan ki is eshet, semmiképp sem okozva gondot a jövő évi ügymenetben.

Itt játszottunk Kanada ellen, és itt rendeztük volna a vb-t is: az MVM Dome-ban.

Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

Ám idehaza nem született meg a kormánygarancia, amely a pályázat feltétele, így helyettünk (és a szlovénok helyett) Finnország és Lettország a beugró házigazda.

Eddig egy győzelem a csúcs

Az nem változott, hogy magán az eseményen azért ott lehetünk, ez pedig szintén nagy szó, mert amióta bevezették a divíziós szisztémát, mindössze harmadszor fordulunk meg az elitben. 2009-ben Svájcban, 2016-ban Oroszországban versenyeztünk, először csakis vereségekkel, másodszor legalább már egy győzelemmel zártunk, viszont ugyanúgy kiestünk. Most tehát adott a cél, a bennmaradás, ám ez nem lehet elvárás, mert nagyon kevés mutatónk üti meg a legjobbak szintjét.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG A magyar válogatott programja

Május 13., szombat, 15.20: Dánia

Május 14., vasárnap, 11.20: USA

Május 16., kedd, 19.20: Franciaország

Május 18., csütörtök, 15.20: Svédország

Május 19., péntek, 15.20: Finnország

Május 21., vasárnap, 15.20: Németország

Május 22., hétfő, 19.20: Ausztria

Az időpontok magyar idő szerint értendők.

Persze, azt kevesen mondhatják el magukról a nemzetközi jégkorongban, hogy közvetetten állami pénzből annyit kapnának, mint Magyarországon, ahol csak a TAÓ-ból 2011 és 2021 között 78,4 milliárd forint áramlott a hokiba, jelenleg pedig már 10 milliárd feletti az éves bevétel. Ugyancsak feljavult az infrastrukturális helyzet, elvégre

van már 57 fedett jégpályánk, a gyerekszám is meglódult, csak hozzáértő edzőből van kevés.

Ez utóbbin igyekszik javítani, hogy tavaly a jégkorongot is bevonták az állami sportakadémiai rendszerbe, ám ennek a mostani vb-n még nyilván mérsékelt a jelentősége.

Hogy jön ide a NATO?

Annak inkább lehet, hogy ugyan nem a határainkon belül, de nagyon sok honfitársunk támogatja majd a csapatot a helyszínen, mivel a finn szervezőbizottság előrejelzése szerint a harmadik legnagyobb utazócsoport a miénk.

Szeretnénk minél több magyar drukkert vendégül látni Tamperében: a legtöbben a szomszédos Svédországból jönnek, a második legtöbben Németországból, a lista harmadikja pedig Magyarország

– nyilatkozta a Világgazdaságnak márciusban az szervezőbizottság főtitkára, Heikki Hietanen.

Támogatásból nem lesz hiány északon sem.

Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

Elmondta azt is, hogy az állami támogatás nélküli vb-büdzsében

14 millió eurós (5,2 milliárd forintos) a rendezési költségkeret, és 80-90 milliós (29,7–33,4 milliárd forintos) bevétellel számolnak

– nagyjából ennyiről maradtunk le mi. Mindehhez az általánosságban is magas helyi árak is hozzájárulnak – különös tekintettel az ipari mennyiségben fogyó alkohol (sör) révén –, de a honfitársakra váró sokkot mérsékelheti, hogy a hazai infláció jóval közelebb hozta egymáshoz az összegeket, mint ahogy néhány éve kinéztek.

Hietanen hozzátette, hogy a mindennapokban kevéssé érezhető, mégis nyilvánvalóan aggasztó, ami Ukrajnában zajlik, kivált, hogy Finnországnak 1300 kilométeres határszakasza van Oroszországgal, ezért is várták, hogy a magyar parlament jóváhagyja a NATO-csatlakozási kérelmüket.

Kanada kiváló felkészítő

Mindenesetre a mieink a 2021 decemberében átadott Nokia Arenában játszanak majd, ahol hokimeccseken 13 500, koncerteken 15 ezer ember szórakozhat ultramodern körítésben.

A kapus Bálizs Bence már a Nokia Arenában.

Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

Az utóbbihoz már hozzászokhattak a mieink a közelmúltban, hiszen a hazai, 115 milliárd forintnál is többől felhúzott, világszínvonalú MVM Dome-ban játszottak három felkészülési meccset, legutóbb kedd este a világ legjobbjának számító Kanadával – az a mérkőzés hangulatában és színvonalában is megfelelt annak, amit a vb-n várhatunk.

Lesznek hasonló kaliberű ellenfeleink is: az Egyesült Államok, Svédország és a házigazda Finnország ellen sem számíthatunk semmi jóra, ha valakik ellen, akkor a meglepetés erejében bízva a nyitómeccsen Dánia, majd a harmadik fordulóban Franciaország és az utolsóban Ausztria ellen lehet keresnivalónk.

Mindenesetre, akik nem utaznak el északra, itthon a tévében követhetik az eseményeket: a más közvetítési jogokért is versenybe szálló Sport TV ugyanis 25 csoportmeccset ad Tamperéből, közte magyar válogatott összes fellépésével.