Nagy lesz a zsongás jövő kedden a Groupama Arénában, ahol szimultán előadások sorakoznak majd a magyar és európai labdarúgás szakértőitől – 289 eurós (108 ezer forintos) áron bárki végighallgathatja a programot, és kapcsolatokat is építhet.

Szalai Ádám ezúttal félig civilben tér vissza a stadionba.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

A Football Forum 2023-eseményre az early bird jegyek „csak” 239 euróba (89 ezer forintba) kerültek, ám ehhez április végéig kellett kapcsolni, a normál ár már 289 euró, illetve,

aki standot is szeretne felállítani, annak 2500 euró (935 ezer forint) a díja installáció nélkül, viszont jár érte két jegy.

Itt lesz egész Európa

Persze a program és az előadók sora is fajsúlyos, mitőlünk nézve mindenképp. Egyszerre három helyszínen, a stadion „Bajnokcsapat”, „Kupagyőztes” és „Gólkirályok” nevű termében zajlanak majd a prezentációk, illetve az interjúk, mert például a válogatottól már visszavonult csapatkapitány, Szalai Ádám 15:20 és 15:50 között ilyen formában meséli el pályafutását.

A délelőtt tízkor kezdődő program legnagyobb nevei ugyanakkor az egykori aranylabdás bolgár Hriszto Sztoicskov; a válogatottunk jelenlegi szövetségi kapitánya, az olasz Marco Rossi;

a korábban a Fehérvárral is bajnok szerb Marko Nikolic, valamint a Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál lesznek. Jönnek a határon túlról is, hiszen a Dunaszerdahely és a Topolya vezetői is előadnak, nem beszélve az amerikai, angol, belga, holland, horvát, lengyel, német, olasz, osztrák, román, spanyol és török futballban dolgozó meghívottakról.

Mit segíthet a focinak az MI?

A témák is szerteágazók, az európai foci utóbbi másfél évtizedének áttekintése mellett szó esik majd a FIFA új ügynöki szabályozásáról, az UEFA edzőképzéséről, a tehetséggondozásról és -kutatásról, az adatelemzésről és -kezelésről, az átigazolási piacról és természetesen napjaink slágeréről, a mesterséges intelligenciáról (MI) is.

Hriszto Sztoicskov és az általa 1994-ben elnyert Aranylabda.

Fotó: Eric Alonso / Getty Images

Ahogy a rendezvény honlapján írják, a főszervező The Path Sports Management ügynökség a Sport & Move-val együttműködésben

2022-ben már rendezett egy nagyszabású nemzetközi sportkonferenciát Budapesten, a Sport Forum Hungaryt.

Az eseményen csaknem hetven előadó – szimultán három teremben – tartott előadást a sport különböző témáiban, kiemelten a sport fenntartható üzemeltetéséről, a sportmarketing- és -menedzsmentfolyamatokról, a magyar sport startupok fejlődéséről, a nemzetközi trendekről és a hazánkban szervezett világesemények rendezési tapasztalatairól.

Meghatározó szakmai esemény

A cél, hogy a Football Forum Hungary a közép-európai régió meghatározó labdarúgószakmai eseménye legyen: a részt vevő szakemberek nemcsak hasznos információkhoz és tudáshoz jutnak, hanem a kapcsolatépítés és a személyes találkozások lehetőségét is biztosítják évről évre.