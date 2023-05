Három forduló van hátra a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságból, de már most kvázi bajnoki döntőnek beillő mérkőzést játszanak vasárnap Dunaszerdahelyen. A második helyen álló hazai DAC ugyanis a tabellát két ponttal vezető Slovan Bratislavát fogadja, ha pedig nyer, visszaveszi az első helyet a bajnokságban. A hátralévő két nyerhető meccsen pedig be is húzhatja az aranyérmet.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Érthetően tehát igencsak felfokozott hangulatban várják a DAC-drukkerek a mérkőzést, amelyre már kedden elfogyott az összes jegy.

A DAC tehát telt ház előtt fogadja majd a rivális Slovant, és ehhez még segítséget is kapnak Magyarországról.

A Fradi-tábor ugyanis különbuszokkal utazik majd a Felvidékre. Mint írják:

Dunaszerdahelyi barátaink rendszeresen ott vannak a mérkőzéseinken, itt az idő újra viszonozni mindezt!

Hogy pontosan hány fradista lesz majd kint a meccsen, nem derült ki, a teljes utazás a belépővel együtt 7500 forintba kerül, a baráti ár pedig várhatóan sokakat megmozgat majd, ahogy a találkozó tétje is.

Mint ismert: a szezonban a Fradi és a Slovan a pályán már összemérte erejét, a Bajnokok Ligája selejtezőjében a pozsonyi gárda ugyan Budapesten nyerni tudott 2-1-re, de a visszavágón a Ferencváros megsemmisítette ellenfelét, és 5-3-as összesítéssel, simán továbbjutott a következő fordulóba.