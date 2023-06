Fantasztikus hangulat, hihetetlenül izgalmas mérkőzések jellemezték a női kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi négyes döntőjét a 116 milliárd forintból épített MVM Dome-ban, ahol a világrekord is megdőlt, miután szombaton és vasárnap is 20 022 néző előtt játszottak a csapatok – ennyien még soha nem voltak női kézilabdamérkőzésen. Két magyar klub is érintett volt, közülük az FTC-Rail Cargo Hungaria jutott drámai meccsen a másnapi fináléba, amelyben a Vipers Kristiansand volt az ellenfele. Végül a norvégok magabiztosan szerezték meg történetük harmadik BL-sikerét. A Győri Audi ETO KC pedig a dán Esbjerg legyőzésével lett bronzérmes.

Emily Bölk (labdával) szerezte az Esbjerg elleni meccs mindent eldöntő gólját.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A négyes döntőt körülvevő felfokozott érdeklődés a televíziós nézettségi adatokon is meglátszik – írja közleményében az eseményt élőben sugárzó Sport TV. A Nielsen Közönségmérés adatai alapján ugyanis

a két nap alatt 700 ezren kapcsoltak legalább egy percre az élő közvetítésre.

Mivel a történelem során először volt két hazai együttes érdekelt a final fourban, még soha nem volt ilyen nézett a szombati játéknap, az FTC–Esbjerg találkozó az elmúlt öt év legnézettebb elődöntője lett.

A Sport TV Facebook-oldalára kikerült Emily Bölk Esbjerg elleni, mindent eldöntő győztes góljáról készült videó már 860 ezernél is több embert él el, és legalább 142 ezer interakciót generált.

A Nielsen közönségmérési adatai alapján a Fradi Vipers elleni meccse volt 2023 eddigi legnézettebb közvetítése a Sport1-en. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18–49 éves férfi televíziónézők 12,2 százaléka követte itt a finálét, amivel ebben a korcsoportban, az adott idősávban (17.44–19.37) a Sport1 volt a legnézettebb csatorna Magyarországon. A teljes lakosság tekintetében négy, a 18–49 éves férfiak körében hat éve nem nézték ennyien a női BL-döntőt.

És nem ez volt az egyetlen rekorddöntés a héten, miután a szerda esti labdarúgó Európa-liga-döntő az M4 Sportnak is nézettségi csúcsot generált: a tizenegyespárbajjal záruló finálét 556 ezren nézték, és 1 millió 246 ezren kapcsolódtak be legalább egy percre a mérkőzés felvezetésébe, majd a közvetítésbe. A Sevilla és a Roma összecsapása volt tehát minden idők legnézettebb El-meccs, egyben a legnézettebb európai kupatalálkozó is Magyarországon, megelőzve a Bajnokok Ligája rangadóit és a Ferencvárosi TC El-meccseit. Teljes napra nézve is rekordot döntött az M4, amelynek május 31-én volt az idei legmagasabb közönségaránya (6,3 százalék).

Ezek az adatok megerősítik egyébként Vaszily Miklós gondolatait. A TV2 elnöke lapunknak úgy fogalmazott tavaly, hogy a lineáris televíziózásnak még évtizedei vannak hátra. Kiemelte, a Covid alatt elképesztő mértékben megugrott a tévé előtt eltöltött idő, ami még mindig nem ment vissza a 2019-es szintre. Vaszily a következőket mondta:

Tehát az az állítás, hogy lassan itt a vége a lineáris televíziózásnak, nem igaz. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan események, amelyek műfajukból fakadóan szinte csak élő követés mellett érdekesek, mint mondjuk a sport.