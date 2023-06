„Ez még belefér, bár a szurkolókat és a sajtó munkatársait sikerült beugratnia, hiszen a legtöbben egyből arra gondoltak, hogy a klubváltását, esetleg a visszavonulását jelenti be. Dzsudzsák Balázsra azonban nem jellemző az influenszertevékenység, a közösségimédia-oldalait sem lepik el a szponzorált tartalmak” – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász azután, hogy a Debreceni VSC 36 éves labdarúgója a TV2 Tények plusz című műsorának hétfői adásában közölte, a jövőben annak a Magyarországon előállított funkcionális kollagén italpornak a márkaarca lesz, amely a csuklótörését követő rehabilitációját felgyorsította.

Szoboszlai Dominik legfelkapottabb YouTube-videója 23 millió megtekintésnél jár.

Fotó: Török Attila

A 109-szeres magyar válogatott – ezzel hazai csúcstartó – középpályás 1,5 millió követővel rendelkezik Instagram-oldalán, az együttműködésről szóló videó pedig rövid idő alatt több mint 84,5 ezer like-ot kapott, tehát kijelenthető, a korábbi Dzsudzsák-poszt – amelyben tudatta, hogy nagy bejelentésre készül – működött.

Szabados szerint a magyar sportolók hirdetésben, terméknépszerűsítésben való részvétele ennek ellenére minimális, ami részben azzal is magyarázható, hogy nincs mögöttük olyan professzionális csapat, amely folyamatosan a szponzori kapcsolatok után kutatna. A szakember úgy véli, a megkeresések nagy része inkább cégektől érkezik, így a kivitelezésért is az ő marketingosztályuk felel: „A támogatásért cserébe a sportoló azt teszi, amit kérnek tőle.”

A sportközgazdász hangsúlyozta, a mezőnyből kiemelkednek a futballisták, és ebben immár a magyarok sem kivételek. Hiába vagyunk ugyanis sikeresek más sportágakban, a legpiacképesebbek – a játék népszerűségének köszönhetően – továbbra is a focisták. „Számomra például kifejezetten furcsa, hogy a Szerencsejáték Zrt. a háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívóval, Szilágyi Áronnal reklámozza a Tippmixet. Hiába ez a legnagyobb ilyen jellegű tranzakció mostanság, nem érte el a hatását, és ezen még az sem segít, hogy Szilágyi a pályán sétál, a lelátón ül, majd a kezében egy kupát tart. A sportfogadást tradicionálisan labdarúgókkal promotálják világszerte, esetleg teniszezőkkel, mivel ezek a legérzékenyebb sportágak erre” – magyarázta, hozzátéve, valószínűleg az amúgy kivételes kvalitásokkal rendelkező vívót így szerette volna segíteni a vállalat.

Szabados Gábor úgy fogalmazott, a TAO-rendszer gyakorlatilag elkaszálta azt a kevés üzleti alapú szponzorációt, amely korábban jelen volt a magyar sportban. Mint ismert, a társaságiadó-törvény szerint a látványcsapatsportok közé tartozik a labdarúgás mellett a kosárlabda, a jégkorong, a kézilabda, a röplabda és a vízilabda.

A program 2011-es létrehozása óta több mint ezermilliárd forint került az egyesületekhez és szakszövetségekhez a nyereséget termelő vállalkozások adójából, jelenlegi keretösszege 124,9 milliárd forint évente.

„Be kell látni, hogy az itthoni cégek többsége nem tartja jó reklámhordozónak a sportolókat. Ez abban mutatkozik meg leginkább, hogy nagyon sokan átváltják a szponzorációt TAO-ra, és így nem a profitból, hanem az adóból fizetik ki a támogatást. Ebben az esetben azonban lemondanak a marketingmegjelenésről, a társasági adóhoz ugyanis nem társítható ilyen tevékenység” – húzta alá.

Szabados arról is beszélt, hogy a magyar ebből a szempontból kicsi piac, és nemcsak a hazai sportolókért, de a színészeinkért, közszereplőinkért, különböző médiaszemélyiségeinkért sem tolonganak a vállalatok: „Ha egy embert kellene kiemelnem, akkor egyértelműen Szoboszlai Dominikra szavaznék, a focistákon kívül pedig a teniszező Fucsovics Mártont is értékes reklámarcnak tartom, de hangsúlyozom: a magyar labdarúgó-válogatott fiatal játékosainál jelenleg nehezen találni népszerűbb sportolókat itthon. Szilágyi Áron érdemei, eredményei vitathatatlanok, a vívás viszont nem tartozik a legpopulárisabb sportágak közé, míg az egykoron legfelkapottabbnak számító háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka pedig nemcsak túl van a karrierje csúcsán, de hamarosan édesanya is lesz, bár azért én még nem írnám le őt.”

A szakértő elmondta, márkaképviselet esetében nem kizárólag az eredményeket vizsgálják, az illető személyisége, elfogadottsága, a közösségi médiában betöltött szerepe és követőinek száma sokszor nagyobb súlyú a szponzorok szemében. Szabados Gábor több ismert sportolóval dolgozott már együtt, és közülük volt olyan, aki már havi ezer euróért (370 ezer forint) vállalt márkaképviseletet, míg más ennek a háromszorosát kérte. Szerinte egyébként

éves szinten akár százmillió forintot is kaphat valaki a reklámtevékenységéért.

Szalay Balázs, a Sportmarketing Ügynökség ügyvezetője közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dzsudzsák Balázséhoz hasonló bejegyzés kontraproduktív is lehet, mivel sokan nem szeretnének gazdasági, üzleti tartalmakat látni egy sportoló felületén.

„Külföldhöz viszonyítva itthon elenyésző összegeket fordítanak a sportban marketingre. Hiába a legnépszerűbb sportág a futball, nálam mégis Szilágyi Áron a legeladhatóbb. Benne megvan minden olyan kvalitás, ami imponál az embereknek: szerénység, kitartás és szorgalom. A mi focinknak is jót tenne, ha lennének sztárjaink, talán Gera Zoltán volt az utolsó, akit ezzel a jelzővel illettek a nemzetközi porondon is” – jegyezte meg Szalay.

A háromszoros olimpiai bajnok vívó, Szilágyi Áron lett a Tippmix arca.

Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

A Sportmarketing Ügynökség vezetője egyetért Szabados Gáborral abban, hogy nálunk nincs megfelelő szakmai háttér ahhoz, hogy a sportolókban rejlő üzleti lehetőségeket kiaknázzák: „Sokszor saját magukról töltenek fel videókat, amelyeket szerkesztés és a megfelelő célcsoport meghatározása nélkül tesznek közzé. Nincs mögöttük egy profikból álló csapat, olyanok, akik értik a munkájukat, és adott esetben pénzt is tesznek a projektbe, hogy elérjék a kívánt minőséget.”

Szalay Balázs abban látja a problémát, hogy a szponzorációból befolyt minimális bevételeket a sportolók nem forgatják vissza, a cégek pedig azt várják el tőlük, hogy az ellenszolgáltatásért cserébe minél nagyobb közönséget érjenek el.

Ott van például Milák Kristóf, aki méltán lehetne Hosszú Katinka utódja szinte minden tekintetben, de valamiért nincs felkapva, hájpolva eléggé, pedig üzletileg hihetetlen sok potenciál rejlik benne.

A szakember osztja Szabados véleményét: Magyarország kis piacnak számít, a TAO pedig tönkretette a sportszponzorációt. Úgy véli, a Kelet-Közép- Európában egyedülálló stadionjaink ráadásul nincsenek is kihasználva, talán csak a Ferencváros labdarúgócsapata tud saját pályáján tízezernél nagyobb átlagnézőszámot felmutatni. „Sokan amúgy szívesen adják oda a társasági adójukat, ám ezzel le is tudják a marketingköltésüket. A TAO tulajdonképpen elkényelmesítette a sportból élőket.”