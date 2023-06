Nem új keletű jelenség, hogy egy gazdag országban úgy döntenek, itt az ideje felvirágoztatni a labdarúgást és világszinten jelentős focihatalommá válni. Korábban Kína és az Egyesült Államok is kísérletet tett erre, mégpedig elsősorban úgy, hogy irreális fizetésekkel kezdték odacsábítani az európai klubokban szereplő sztárokat. Ezek a próbálkozások azonban oda vezettek, hogy a néhány, pályafutása végén járó klasszis igazából csak levezetni ment oda, és közben jól megszedte magát. Most Szaúd-Arábiában vették a fejükbe, hogy a focibajnokságukat az öt topliga közé emelik, és ezzel felforgatják az európai futballt.

A szaúdi al-Nasszr még 2022. december végén leigazolta Cristiano Ronaldót, aki hatalmas fizetésért cserébe tette át a székhelyét Manchesterből a Közel-Keletre. A portugál azóta már a 38. életévét is betöltötte, így az átigazolása akár a fentebb említett levezetésnek is betudható, csakhogy az odaszerződésével egyidejűleg egy új, aggasztó tendencia kezdett kialakulni.

Ezen a nyáron már olyan, még a pályájuk csúcsán lévő játékosok is aláírtak szaúdi klubokhoz, mint a Wolverhampton portugál csapatkapitánya, Rúben Neves, a Chelsea szenegáli védője, Kalidou Koulibaly, marokkói szélsője, Hakim Zijes, míg várhatóan az Arsenal középpályása, Thomas Partey is az arabokhoz tart.

Ráadásul ott van Karim Benzema vagy N’Golo Kante esete is, akikkel kapcsolatban nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy túl lennének karrierjük legjobb évein.

A világ legnagyobb kőolaj-kitermelője és -exportőre ráadásul nemcsak játékosokat, hanem csapatokat is bekebelezett Európában. A Premier League-ben szereplő Newcastle Unitedet a szaúd-arábiai állami befektetési alap (PIF) vásárolta meg. A PIF azóta átvette az irányítást a szaúdi liga négy legjelentősebb klubja, a többi között az al-Nasszr felett is.

Gary Neville pedig, látva az arab királyság befolyásszerzését az európai labdarúgásban, elkezdte verni a vészharangot: szerinte a szaúdiak hamarosan nagy veszélybe sodorhatják a labdarúgást abban a formában, ahogy ma ismerjük.

Úgy gondolja, eljött az idő, hogy a szaúdi transzfereket megtiltsák Angliában addig, ameddig nem tisztázódik, hogy az arab államnak milyen ráhatása az európai focira.

Neville aggodalmai elsősorban nem a Newcastle Unitedhez kapcsolódnak, hanem a Chelsea-hez. A Kékeket 2022 májusában szerezte meg a Clearlake Capital konzorcium, és azóta öntik a pénzt a csapatba. A Clearlake Capital magántőke-vállalat tulajdonosi köre nagyjából 400 befektetőt számlál, ezek között pedig ott van a szaúd-arábiai állami befektetési alap (PIF) is. A legnagyobb probléma az, hogy a Chelsea mostanában kifejezetten sok játékost ad el szaúdi együtteseknek (N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Hakim Zijes és Édouard Mendy), ami a londoniaknak pont kapóra jön, hiszen a tavalyi költekezésükkel kimerítették a pénzügyi fair play adta keretet. Hasonló helyzetben volt a Wolverhampton is, amely több mint 46 millió font veszteséget könyvelt el a tavalyi átigazolási időszakban, és most hirtelen áron felül (47 millió font) értékesítette egyik legjobb játékosát Szaúd-Arábiába.

Neville szerint ezek a csapatok – különösen a Chelsea – kijátsszák a pénzügyi szabályokat azzal, hogy a piaci áron felül értékesítenek labdarúgókat a Közel-Keletre.

Mivel a Chelsea tulajdonosi körében érdekelt a PIF, így még gyanúsabb ez a transzferdömping.

Az angolok vezetősége természetesen tagadja a szaúdi befolyást, ám azt nem tagadják, hogy a PIF a tulajdonos konzorcium tagja. Azt is fontosnak tartják, hogy egyetlen tulajdonosnak sincs 5 százaléknál nagyobb része a Clearlake Capitalban, vagyis a PIF nem rendelkezik önálló döntési jogosultsággal.

Az UEFA szabályai nem tiltják, hogy egy csapatot egy nagyszámú tagból álló konzorcium birtokoljon, azonban a Chelsea és a Wolverhampton közelmúltbeli ügyletei kapcsán felmerült a Premier League (PL) piaci versenyt biztosító szabályainak a megsértése. A PL arra törekszik, hogy az átigazolások díj tükrözze az adott futballista valós piaci értékét.

Ez nem egy kínai szuperliga

A Saudi League egyik vezetője közölte, hogy a liga felvirágoztatására tett lépéseik nem hasonlítanak a korábbi kínai tervekhez. Szerinte Kínában egy magáncégek generálta fellángolásról volt szó, miközben Szaúd-Arábiában az állami alap segítségével hosszú távú cél kezd körvonalazódni.

Ezt az állítást alátámasztani látszik, hogy immár nem csak pályafutásuk végén lévő sztárokat tudnak megszerezni. Ezt természetesen úgy érik el, hogy minden eddiginél magasabb éves fizetéseket ajánlanak nekik, bár egész sokan nem tudnak nemet mondani ezekre a szerződésekre.

A trend mindenesetre baljós jövőképet vázol Európa számára.

Ha Szaúd-Arábia hosszabb távon képes ilyen magas fizetésekkel labdarúgókat megszerezni, akkor néhány éven belül az európai kluboknak is be kell szállniuk a bérversenybe.

A piaci alapon működő európai topcsapatok azonban annak ellenére sem tudják tartani ezeket a fizetéseket, hogy egyébként anyagilag jelentős erőforrás áll a rendelkezésükre.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szlovén elnöke, Aleksander Ceferin szerint a szaúdi törekvés káros a labdarúgásra. Szaúd-Arábiának úgy kellene elit focinemzetté válnia, hogy a saját utánpótlásába fektet, és nem úgy, hogy irreális pénzekért elcsábítja a legjobbakat a kontinensről.

Ennek nem csak a pénzről kell szólnia, a játékosok a legmagasabb szinten akarnak focizni és sikereket elérni. A csúcsversenyek viszont Európában vannak

– mondta Ceferin.