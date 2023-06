A labdarúgás világa sosem alszik és egy igazi rajongó tudja, hogy a nyári hónapok sok esetben még nagyobb izgalmakat tartogatnak, mint a mögöttünk hagyott szezon. Június közepétől augusztus végéig dől el, hogy a klubok milyen kerettel vágnak neki a következő bajnoki versenyfutásnak. Minden nyárnak megvannak a sláger játékosai, akikért a legnagyobb csapatok állnak sorba. Az idei átigazolási ablak legnagyobb lehetséges fogásait gyűjtöttük össze.

Grafikánkon mutatjuk, mely játékos mennyit ér és a hírek szerint hol köthetnek ki.

Szoboszlai Dominik

Szinte biztos, hogy magyar rekordot állít fel idén nyáron a RB Leipzig 22 éves focistája. Szoboszlai Dominik remek teljesítményével már tavaly is több klub érdeklődését felkeltette, de a középpályás végül a maradás mellett döntött.

Dominik árát a Transfermarkt 40 millió euróra taksálja, de tekintettel arra, hogy a játékosnak 2026-ig szól a szerződése a Leipziggel, így a végső transzfer értéke ennél jóval magasabb lehet.

Szoboszlai jelen állás szerint a Premier League-ben folytathatja a pályafutását, hiszen a világ leggazdagabb klubja a Newcastle United már egy ideje a küszöbön várakozik, hogy betolhassa a talicska pénzt a magyar játékosért. Korábban a londoni Arsenal és a Chelsea is bejelentkezett a középpályásért, de azokból az üzletekből várhatóan nem lesz semmi.

Szoboszlai Dominik minden sorozatot figyelembe véve 9 gólig jutott ebben a szezonban, ebből 6 találatot a Budesligában jegyzett. Góljai mellé 13 gólpasszt is fel lehetett írni. A játékos a német bajnokságban 31 alkalommal lépet pályára, többnyire a kezdő 11 tagjaként.

Jude Bellingham

Az idei átigazolási időszak egyik, ha nem a legkeresettebb labdarúgója a Borussia Dortmund fiatal angol csapatkapitánya, Jude Bellingham. A 19 éves angol középpályás árát a Transfermarkt 120 millió euróra becsüli, de valószínűleg a komoly érdeklődőknek ennél nagyobb összeget kell letenniük a németek asztalára.

Bellingham a Budesliga 2022–2023-as szezonban 31 alkalommal lépett pályára, többnyire a kezdő 11-ben kapott helyet. 8 gólt és 5 gólpasszt jegyzett ebben az idényben.

Minden sorozatot figyelembe véve 42 meccsen 14 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott.

Bellinghamért a legnagyobb klubok állnak sorba a Dortmund pedig egy nagy zsák pénzre számíthat, különösen, ha kirobban egy licitháború. A csapat korábbi menedzsere, Jürgen Klopp a Liverpoolnál minden követ megmozgatna, hogy Angliába csábítsa a középpályást, de nem biztos, hogy a Liverpool tartani tudja a lépést a Real Madriddal és a Manchester City-vel.

A hírek szerint Bellingham a Real Madridot választaná legszívesebben és a Blancók is örömmel látnák a fiatal angolt. Egy sztárigazolás már évek óta várat magára a madridi együttesnél, utolsó nagyobb transzferük 2019-ben Eden Hazard volt, akit 120 millióért csábítottak el a Chelseatől. A spanyol főváros fehér részén vélhetően üdvözölnék a játékos bejelentését, de egyelőre nehezíti az átigazolást, hogy

a Madrid 100 millió euró alatt húzta meg a határt, amit hajlandó kifizetni Bellinghamért, miközben a Dortmund 150 millió körül összeget kér.

A Bellinghamért zajló csörtébe Manchester City csatlakozhat be, mint új kérő.

Harry Kane

Minden átigazolási időszak legnagyobb fogásai a sztárcsatárok, hiszen végeredményben az ő lábuk dönthet egy csapat jövő évi helyezéséről. A 29 éves Harry Kane elképesztő szezont futott a Premier League-ben az elmúlt idényben, hiszen 38 meccsen 30 gólt gurított, illetve fejelt az ellenfelek hálójába. Kane már évek óta minden átigazolási időszak egyik legnépszerűbb játékosa, ám eddig hűségesen kitartott a Tottenham Hotspur mellett.

A Transfermarkt 90 millió euróra teszi a csatár árát,

aki idén már nagy valószínűséggel búcsút mond London északi felének. A szerződése 2024 júniusában lejár és a következő szezonban már európai kupában sem szerepelhet, hiszen az ő 30 gólja sem volt elég, hogy a Tottenhamet az európai porondra lője.

Kane jelenleg az egyik legjobb befejezőcsatárnak számít, viszont a sarkantyúsoknál töltött 12 éve alatt egyetlen trófeát sem emelhetett a magasba. Ha szeretne karrierje során kupát nyerni, akkor itt lehet az ideje a távozásnak.

Harry Kane kegyeiért leginkább a Manchester United dolgozik,

de az is lehet, hogy városon belül vált mezt a csatár, hiszen a Chelsea is csábítja. A két angol klubot úgy ismerhetjük, mint akik bátran a zsebükbe nyúlnak, ha egy játékos megszerzéséről van szó, így lehetséges, hogy a Tottenham keserédes búcsút vehet a támadójától.

Declan Rice

A West Ham Unitednél egyelőre biztosan nem foglalkoznak az átigazolásokkal, hiszen a csapat európai kupát nyerhet. Június 7-én, szerdán a londoni csapat az olasz Fiorentinával csap össze a Konferencia Liga fináléjában. Ezt követően a legfontosabb kérdés az lesz David Moyes számára, hogy mi legyen Declan Rice sorsa.

A 24 éves csapatkapitány váratlanul keresett portéka lett az idei igazolási időszakra. Sokáig az Arsenal tűnt a befutónak Rice-ért. A szezon közben Moyes már közölte, hogy nem tudnak szerződést hosszabbítani a középpályással, akin így jó eséllyel túladnak a nyáron.

Bár Rice a 24 évével az egyik legjobb futballista életkorban van, már csak egy év van a szerződéséből, így a West Ham számára létfontosságú, hogy pénzzé tegyék a következő két hónapban. Ennek ellenére irreális árcédulát tűztek ki a játékosra, hiszen

a Transfermarkton látható 80 millió euró alatt Moyes nem tervezi elengedni a középpályást.

Az Arsenalnál egy ilyen transzfer rekord igazolás lenne, de kicsit meglepőnek tűnik ekkora összeget lerakni egy szerződése végén járó játokosért. Az Ágyúsok dolgát a Bayer München is megnehezítheti, hiszen a németek is beszálltak az árháborúba és állítólag 100 millió eurót se sajnálnának Rice-ért. Ez már teljesen irreális összegnek tűnik, ráadásul a West Ham is kezdi megérezni a pénz szagát és egyes hírek szerint akár 150 millió eurót is várhatnak a játékosért.

Lionel Messi

Messi visszatérő szereplő ezeken a listákon, hiszen az egyik legnagyobb átigazolásnak számított, amikor Barcelonából Párizsba tette át a székhelyét. A francia kaland nem volt jó, de nem is volt tragikus, viszont az kiderült, hogy az argentin klasszis helye nem a francia ligában van.

Messi a távozását még kihágásokkal is igyekezett megsürgetni a Paris Saint Germainnél, amikor engedély nélkül utazott el Szaúd-Arábiába. Sokáig cikkeztek róla, hogy a világbajnok követi Cristiano Ronaldot a szaúdi ligába, egy gigantikus transzfer keretében, de erre egyre kisebb az esély. Messi szíve láthatóan Spanyolországban van és jó eséllyel vissza is találhat legnagyobb sikereinek helyszínére, a Barcelonába.

Az argentinért az Egyesült Államokból is érkezett érdeklődő az Inter Miami személyében. A hírek szerint Messi felesége szeretne Amerikába költözni, de jelenleg mégis a nagy visszatérés látszik reálisnak.

Messi értékét 45 millió euróra teszi a Transfermarkt, de a PSG akár dacból is feljebb srófolhatja ezt az összeget.

Viktor Osimhen

2023 nyarán vélhetően nem létezhet nagyobb fogás, mint az olasz bajnok Napoli csatára, Viktor Osimhen. A 24 éves nigériai csatár minden sorozatot figyelembe véve 30 gólt szerzett az idén, ebből 25-öt a Serie A-ban. Az idei szezon egyik legnagyobb meglepetéseként a bajnoki címig lőtte a csapatát és várhatóan még sok kiváló szezon lehet a lábában, a kérdés csak az, hogy meddig marad Nápolyban. Jude Bellingham mellett Osimhen az idei nyár nagy slágere, a klubok egymás cipőjére taposva tülekednek a szignójáért.

Osimhen értéke 100 millió euró a Transfermarkt adatai szerint,

de ennél jóval nagyobb összeg ütheti a Napoli markát a fiatal csatárért, már ha hajlandók lesznek megválni tőle. Osimhen szerződése még két évre szól, így nem annyira sürgős a Napolinak túladni rajta

A nigériai futballista 2016-ban már egyszer visszautasította az Arsenalt, és azt is tudni, hogy bálványa a Chelsea egykori klasszis csatára, Didier Drogba. Azt is tudni, hogy a csatár nagy álma a Premier League-ben játszani, így az aláírására vélhetően a Chelseanek van a legnagyobb sansza, pláne, hogy a tulajdonos Todd Boelhy még képes is lehet kifizetni az érte kért pénzt.

Ennek ellenére még jöhet egy csavar Osimhen életében, hiszen a két említett londoni brigád mellett a Manchester United, a Liverpool, a PSG és a Real Madrid is szívesen a soraiban tudná.