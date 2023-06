Újabb nagy csapatot veszített a Qatar Airways: az AS Roma után a Bayern München is búcsúzik az arab eurómillióktól, pedig az együttműködés gyümölcsöző voltát mindkét klubnál hangsúlyozták. Az AS Romával kötött, a klubtörténet legzsírosabb, három évre 40 millió eurót garantáló szerződése 2021-ben kifutott, ott az olaszok nem tudtak olyan számottevő sportsikert felmutatni, ami alapján megérte volna a hosszabbítás a katariaknak. A Bayern München azonban más tészta.

Jamal Musiala belövi a bajnokságot eldöntő gólt az FC Köln kapujába.

Fotó: Anke Waelischmiller / Sven Simon

Az utóbbi 11 kiírásban zsinórban bajnoki címet szerzett klub vezetése körbeudvarolta a katariakat, szívesen hosszabbítottak volna velük, különösen Oliver Kahn vezérigazgató viselte a szívén a szerződés meghosszabbítását, csakhogy a klub szurkolótáborának más volt a véleménye. Németországban pedig másképp van, mint nálunk,

a szurkolók nemcsak a lelátóról kiabálhatnak be, ha valami nem tetszik nekik, hanem a sportklub közgyűlésén részvényesként is hangot adhatnak nemtetszésüknek.

És azt illik is komolyan venni, mert a támogatásuk nélkül a csapat teljesítménye is elmarad a várttól, a bevételekről nem is szólva. Támogatást, anyagit legalábbis, a menedzsmentnek kell virítania, és odafönt nyilván nem örülnek annak, ha egy biztos szponzorról le kell mondaniuk. Márpedig ez történt: a szerződés kifutásával a Bundesliga-klub és a katari nemzeti légitársaság útjai elválnak egymástól.

...és utána jöhetett az önfeledt ünneplés a salátástállal.

Fotó: Christof Stache / AFP

Amint július elsejét írunk, már amortizálódtak is a szponzori feliratok, a játékosok mezének az ujjáról vagy el kell távolítani vagy le kell ragasztani azokat. Persze ott is maradhatnának, de ingyen miért reklámozná a Qatar Airwayst bárki is?

A válókeresetet a szurkolók nyújtották be,

akik évek óta kritizálják az emberi jogokat páros lábbal tipró arab monarchiát, különösen a 2022-es labdarúgó-világbajnokság előkészületeinél, az építkezések során a vendégmunkásokkal való embertelen bánásmódot elfogadhatatlannak nevezve. Emiatt már a klub 2021-es közgyűlésén – füttykoncert közepette – sem engedték szavazásra bocsátani Kahn javaslatát a szerződés meghosszabbításáról.

A katari építkezéseken munka közben meghalt vendégmunkások számát homály fedi.

Fotó: Karim Jaafar

Az építkezéseken több ezren haltak meg tisztázatlan körülmények között. A jogvédők legalább 6500 ember halálát hozták összefüggésbe az építkezéssel és az infrastrukturális fejlesztésekkel, ebből a tornát szervező nemzetközi szövetség, a FIFA hármat (!) ismert el. Jegyezzük meg, hogy a vb hivatalos légitársasága – azaz a FIFA egyik szponzora – a Qatar Airways volt, így érthető, ha Gianni Infantino FIFA-elnök menekült az ilyen kényes kérdések elöl, ugyanakkor hozsannákat zengett a katari szervezésről.

Infantino a helyén maradt – és a FIFA-nál még mindig számolgatják, hogy mennyi maradt a decemberben zárult vb után a kasszában –, míg Oliver Kahnnal a bajnokság záró mérkőzése előtt közölték, hogy nem érdemes a sorsdöntő kölni – megnyert – mérkőzésekre elutaznia, egyrészt mert nélküle is megrendezik, másrészt mert akkor már nem lesz hivatalban.

A Bayernnek sok kárt okozó Hasan Salihamidzic sportigazgató hasonló sorsra jutott, tőle a pályán, a bajnoki címmel járó salátástál átadásakor búcsúztak el – megalázva a sportvezetőt, aki játékosként is nyert bajnoki címet a Bayern Münchennel.

A klubnak tehát új szponzort kell találnia a katariak helyére, ez ilyen múlttal és renoméval nem lehetetlen vállalkozás.

Amúgy a német labdarúgás szénája sem áll túl jól, a vébén szégyenszemre már a csoportkörben búcsúzni kényszerültek, a Japánnal és Costa Ricával „súlyosbított” kvartett nehéznek bizonyult a számukra. A nemzetközi kupákban sem sikerült döntőbe jutniuk, a válogatottjuk pedig kínkeservesen harcolt ki döntetlent Ukrajnával szemben, majd tükörsima 2–0-s vereséget szenvedett Kolumbiától – szintén hazai pályán, most júniusban.

A német labdarúgás az utóbbi időben belharcokkal is küzd, a labdarúgó-szövetség (DFL) májusban nem kapott elég támogatást a kluboktól ahhoz a tervéhez, hogy akár 2 milliárd euróért értékesítse a Bundesliga médiajogait magántőke-társaságok részére. Az érdeklődők között volt a CVC Capital Partners, a Blackstone és az Advent International, de a klubok ellenállásán megbukott a terv – egyelőre.

A TeamViewer napjai meg vannak számlálva, az új tulajdonos új szponzorokat is hoz magával.

Fotó: Josr Breton / AFP

Ahogy a pénzügyi befektetők, úgy a Qatar Airways is tudomásul veszi, hogy ha nem kell a pénzük, akkor azt viszik tovább – jelentkező biztosan akad rá.

Például a hírek szerint hamarosan rekordösszegért a katariak kezére kerülő Manchester United, amelynek a GlobalData adatbázisa szerint jelenleg nincs légitársaság a szponzorai között, bár az igaz, hogy a DHL csomagszállítónak komoly cargóflottája van, és a Virgin Money-t alapító Sir Richard Bransonnak is van közvetlen kapcsolata a légi közlekedéssel (Virgin Atlantic).

Az viszont felettébb valószerűtlen, hogy előrébb kívánkoznának a szponzorok listáján. A jelenlegi mezszponzor, az amerikai TeamViewer állítólag marad még egy szezonra, de a klub eladásával az is garantálható, hogy távozniuk kell. Hogy ki landol az Old Traffordon, az úgyis kiderül órákon-napokon belül.