Ötödszörre is ajánlatot tett az angol Manchester United labdarúgócsapatára a katari Dzsászim bin Hamad bin Halífa ál-Szání (angolszász változatban: Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani), ám részéről ez az utolsó, és vagy elfogadják e hét péntekig, vagy kiszáll a versenyből.

Kérdés, ki birtokolja majd az Old Traffordon játszó csapatot.

Fotó: Nick Potts / PA Wire / PA Images / Nortfoto

Az élvonalbeli Premier League-ben idén a harmadik helyen záró, az FA-kupa döntőjébe bejutó, a ligakupa fináléját pedig meg is nyerő Unitedet 2005 óta birtokló amerikai Glazer család tavaly novemberben tette átadólistára a klubot. Igen hamar kikristályosodott, hogy a tőkeinjekcióra bejelentkező amerikai befektetési alapok mellett

a vételre két nagy esélyes van: az egyik Dzsászim bin Hamad, a korábbi katari miniszterelnök fia és a QIB bank elnöke, a másik az Ineos vállalatcsoport tulajdonosa, a brit Sir Jim Ratcliffe.

A Chelsea eladása gyorsabban ment

Terveik abban térnek el számottevően, hogy a katari ajánlat az egyesület azonnali, százszázalékos tulajdonlására vonatkozik a Nine Two Foundationre keresztelt alapítványon keresztül, amelyet éppen erre az ügyletre hoztak létre, a brit viszont a Glazerék által birtokolt 69 százalékos tulajdoni hányadra ment rá. (Az utóbbi esetben még az is előfordulhat, hogy a família két focikedvelő tagja, Avram és Joel Glazer szavazati jog nélkül, de maradna kisebbségi tulajdonos, ami a drukkereknek nagyon nem tetszik.)

A szurkolók véleménye egyértelmű.

Fotó: Mike Egerton / PA Wire / PA Images / Northfoto

Ebből adódik az a különbség is, hogy melyikük mennyire értékeli a részvényeket, és általuk a klubot, az pedig

további vita tárgya, hogy mit tennének a Glazerék által az egyletre terhelt, jelenleg 535,7 millió fontos (229,8 milliárd forintos) hitelmennyiséggel:

kifizetnék vagy görgetnék tovább, valamint hogy ígértek-e pluszberuházásokat az adásvétel utánra, névleg a stadion, illetve az edzőközpont felújítására.

Mindenesetre a két fő esélyes (illetve a katariak esetében csak a küldöttség) járt az említett stadionban és edzőközpontban is, ahol körbevezette őket a vezetőség. Az egész tulajdonosváltási ügyletet azonban nem ők, hanem az amerikai Raine Group bank intézi, amely tavaly a Chelsea-nek is keresett új tulajt, miután az orosz–ukrán háború nyomán Roman Abramovics kénytelen volt megválni a londoni klubtól.

Van az a pénz

A Glazer família 6 milliárd dolláros (2064 milliárd forintos) lélektani határt állapított meg, ám eddig Dzsászim bin Hamad és Jim Ratcliffe is alatta maradt ezen összegnek.

Áprilisban volt a legutóbbi nagy határidő, amelyet a Raine megszabott, de ettől mindkét tábor eltért, Dzsászim bin Hamad pedig a meghirdetett körökön kívül is küldött emelt összegű ajánlatokat.

Avram Glazer a hétvégi FA-kupa-döntőre elutazott a Wembley-be – tőle balra a Newcastle-t megvásárló, szaúdi vezetésű csoport tagja, Amanda Staveley.

Fotó: Glyn Kirk

Most is ez történt, a Times szerint ugyan ez az összeg sem éri el a 6 milliárd dolláros határt, de a katariak álláspontja az, hogy így is „bőven túlárazták a részvényeket”. Ugyanakkor pénteket szabták meg határidőként: addig vagy elfogadják az ajánlatot Glazerék, vagy Dzsászim bin Hamad kiszáll a versenyből.

Ki mit gondol?

Az értelmezések változatosak.

Az egyik feltételezés, hogy már minden versenyző unja a féléves túráztatást, az újabb és újabb ajánlati köröket meg az időhúzást,

egy másik viszont, hogy Ratcliffe tűnik a befutónak, és a katariak ezzel az ultimátummal akarják elérni, hogy vereségük esetén arcvesztés nélkül távozhassanak.