Európa-liga: Magyarországnak és a győztesnek is milliárdokat hoz a döntő A ma esti finálé nemcsak sportélményt nyújt, hanem a turisztikai forgalom és az országimázs szempontjából is fontos: amíg a győztes 3,19 milliárd forintot kap, addig hazánk is tetemes bevételre tesz szert az 50 ezer fizető vendégből.