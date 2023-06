Noha a hamarosan kezdődő párizsi olimpia igyekszik magát minden korábbinál elérhetőbbnek feltüntetni, egyre többen panaszkodnak arra, hogy az erről szóló ígéretek nem teljesültek.

A versenyeket nemcsak a magas jegyárak, de a város közlekedési infrastruktúrája miatt is nehéz meglátogatni, ami a fogyatékkal élők számára okoz gondot. A jegyárak miatt egyre több francia panaszkodik a közösségi médiában, mondván, azok jóval meghaladják azt, amit az átlagember meg tudna fizetni.

Fotó: AFP

Van, aki szerint szégyen, hogy a városban el kell viselniük a világ minden részéről odasereglő tömegeket, ám a versenyekre nem juthatnak be.

Ez élesen szemben áll a szervezők által hirdetett jelmondatokkal is, amelyek a befogadás és a szolidaritás játékaként határozzák meg a párizsi olimpiát.

Noha a legolcsóbb jegyek már 24 euróért, a paralimpián pedig 15 euróért elérhetők, ezek száma korlátozott, és gyakran nem is Párizsba, hanem a csapatsportok vidéki meccseire szólnak. Mire a legtöbb rajongó észbe kapott, az olcsó jegyekből már alig maradt.

Ráadásul azt – szemben a korábbi játékokkal –, hogy ki vásárolhat jegyet, sorsolással döntötték el. A nyerteseknek 48 órájuk volt a vásárlásra, ám legalább három eseményre kellett jegyet venniük. Ezzel azok, akiket kifejezetten egy sportág érdekel, eleve csak háromszoros áron vásárolhattak – írja a CNN.

Ráadásul a döntőkre szóló jegyek jóval drágábbak a legolcsóbb opcióknál, az egykori olimpikon tornász Marine Debauve szerint 690 euróba kerülnek, és hasonló összegről számolt be az ötezer méteres futáson induló Jimmy Gressier is.

A 24 eurós jegy a 10 millióból csak a 10 százalék, ám a szervezők szerint az összes jegy fele 50 eurónál olcsóbb lehet. A nyitóünnepséget pedig akár ingyen is meg lehet nézni, lévén hogy szabadtéren, a Szajna-parton lesz. Azonban a legjobb helyek oda is borsos összegbe, akár 2700 euróba is kerülhetnek.

A szervezők állítják, hogy a megközelíthetőség terén is élen fognak járni, sőt a rendezvény két kabalája közül az egyik műlábat visel, elsőként az olimpiák történetében. Ennek ellenére a fogyatékkal élőknek nem lesz könnyű dolguk megküzdeni a párizsi közlekedéssel, noha áprilisban Emmanuel Macron francia elnök másfél milliárd eurót ígért az elérhetőség javítására.