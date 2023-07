A szurkolók közül idén is a Red Bullra, illetve a gyengélkedő Ferrarira kíváncsiak a legtöbben a Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A mogyoródi versenypályán a péntekenként megszokott nyitott boxutca-látogatási időszakban a meghívott és kiemelt vendégek közül legtöbben a jelenlegi legjobb, illetve a mezőny talán legnépszerűbb istállója előtt csoportosultak, ott készült a legtöbb közös kép a garázsokból kitolt versenyautókkal.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A nézők között is legtöbben a maranellóiak piros, vagy az osztrákok kék színét viselték, valamint a szokásoknak megfelelően rengeteg a Verstappen-rajongó holland, akiknek lelátórésze ezúttal is narancssárgában pompázik.

A boxban a két nagycsapat mellett sok érdeklődő fotózkodott a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csapatánál, a Mercedesnél, de a magyarországi rajongók körében a McLaren és a kétszeres világbajnok Fernando Alonso népszerűsége is töretlen. Akik nem Ferrari, vagy a Red Bull istálló állomáshelyénél nézelődtek, többnyire ezt a három csapatot választották.

A paddockba bebocsátást nyert rajongók közül a legnagyobb sztárok mellett a legtöbben a féléves kihagyás után ezen a hétvégén visszatérő ausztrál Daniel Ricciardóval (Alpha Tauri) szerettek volna közös képet készíteni vagy aláírást szerezni tőle.

A magyarországi hétvégének különleges vendégei is vannak, ugyanis a két héttel ezelőtti silverstone-i versenyhez hasonlóan a Magyar Nagydíj is filmforgatási helyszín lesz. Egy nagyszabású, Brad Pitt főszereplésével készülő, a Forma-1-et testközelből bemutató hollywoodi szuperprodukcióhoz zajlanak a felvételek. A csapatnak saját autói és saját boxa is van a paddockban.

A délelőtti kellemes, felhős időjárás az első szabadedzésre egyébként kifejezetten rosszra fordult, a gyakorlás alatt szakadt az eső a Hungaroringen. Az első edzést George Russell nyerte a Mercedessel, Oscar Piastri (McLaren) és Lance Stroll (Aston Martin) előtt.