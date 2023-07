Jó hír Szoboszlai Dominiknek: a mi régiónkból is befutható világklasszis pálya A magyar válogatott csapatkapitányáért kifizetett 70 millió euró jelentős összeg régiós és világszinten egyaránt, ugyanakkor nem biztosíték semmire. Azt viszont igenis bizonyítja a történelem, hogy a mi környékünkről is el lehet jutni az európai klubfutball legmagasabb szintjeire, ez a lehetőség adott Szoboszlai Dominiknek is.