A Vidi életében 2018-ban fordult elő utoljára, hogy a főszponzor neve nem szerepel a klub nevében. A 2023–2024-es szezonban már csak Fehérvár FC néven szerepel majd a csapat, hiszen a Mol távozott a Vidi mögül. Fehérvár FC tulajdonosa, Garancsi István az interjút azzal kezdte, hogy megköszönte a Molnak az elmúlt 13 évet, ami szerinte a Vidi legeredményesebb időszaka volt.

A Fehérvár FC tulajdonosa, Garancsi István.

Az új szezonnak jelentős változásokkal vágunk neki

– mondta Garancsi a Fehervarfc.hu oldalnak. Elmondta, hogy most arra van szükség, hogy észszerűsítsék a működésüket, vagyis alkalmazkodjanak ahhoz, hogy kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Hozzátette, hogy ezekre a változtatásokra már korábban sort kellett volna keríteniük. Elismerte, hogy a Vidi már nem az NB I élbolyába tartozik, amit az utóbbi szezon eredményei is bizonyítanak. Viszont arról is beszélt, hogy ez a változás új lehetőségeket is kínál, amikkel élniük kell.

Ennek az alkalmazkodásnak az egyik legfontosabb eleme, hogy a korábbiaknál több fiatal magyar játékosnak szeretnének helyet biztosítani a felnőtt csapatban, illetve az utánpótlás-nevelésüket is hatékonyabbá akarják tenni.

Az NB III-as csapatunk az előző szezonban jól szerepelt, vannak utánpótlás-válogatottjaink, azt szeretnénk, hogy az első csapatig minél többen eljussanak

– mondta Garancsi. Hozzátette, hogy ezzel a feladattal a klub sportigazgatóját, Juhász Rolandot bízta meg.

Arról is beszélt, hogy a költségvetés átalakulása az első csapat tagjainak távozásával is járt. A csapatnak meg kellett néznie, hogy mekkora fizetések férnek bele az új keretbe, ehhez mérten pedig volt, akit el kellett engedniük. Érkezők terén is ugyan ez a helyzet: új fizetési keret áll rendelkezésre, ehhez kell mérni az igazolásokat.

Nem álmodhatunk a bajnoki címről, de még a dobogóról sem

– mondta a tulajdonos. Szerinte a következő szezon egyetlen dologról fog szólni a számukra: az új, megfiatalított csapat alapjainak a lehelyezéséről. Azt is elmondta, hogy a bennmaradás a cél, miközben egy tehetségekből álló új keretet kell kialakítani, akiket a szurkolók is megkedvelhetnek majd.

A klub neve mellett a stadion nevéből is kikerült a Mol. Garancsi elmondta, hogy jelenleg nincs tervben új névszponzor érkezése, így a létesítmény a Sóstói Stadion nevet kapta. Hozzátette, hogy keresik az új szponzorációs együttműködéseket, de akkora partnert, mint a Mol, nem fognak találni.

Mivel a főszponzor távozásával a büdzsé leszűkült, a csapat Fehérvár önkormányzatához fordult segítségért. Garancsi István Cser-Palkovics András polgármesterrel egyeztetett a klub jövőjéről. Egy olyan együttműködést vázoltak fel, aminek keretében a város támogatást nyújtana a Fehérvár FC-nek az utánpótlás finanszírozásához, illetve a stadion üzemeltetéséhez. Ebben a körben még semmi konkrétum nincs a tulajdonos szerint, de kiemelte, hogy a megbeszélés a polgármesterrel előremutató volt.