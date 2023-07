„Nagyon örülünk, hogy végül nem Newcastle-be ment Szoboszlai Dominik, Liverpoolt ugyanis sokkal jobban ismerjük, és az új klubjának egyébként is nagyobb a rajongótábora Magyarországon. Én kifejezetten szeretem a várost, Budapestről egyszerű az eljutás oda, sokszor megfordultam már ott csoportvezetőként, és a hotelekkel sem szokott probléma lenni. Határozottan úgy kalkulálunk, hogy az idén megugrik a kereslet a Liverpool-meccsek iránt” – mondta a Világgazdaságnak Bajcsi Bence, a futballkirándulások szervezésével foglalkozó Focitour értékesítője.

Fotó: MTI / Hegedűs Róbert

A pozsonyi székhelyű cég legtöbbször fapados légitársaságok járatain repteti ügyfeleit, gazdaságossági szempontból néha Manchesterbe, ahonnan Liverpool vonattal mindössze 40 percre van.

Bajcsi szerint már most érezhető náluk a Szoboszlai-transzfer hatása, még a „vörösök” Karlsruhe elleni felkészülési mérkőzésére is többen bejelentkeztek, noha az Németországban, és zárt kapuk mögött lesz július 19-én: „Érkezett ajánlatkérés Karlsruhéba, úgyhogy automatikusan bekerült a rendszerünkbe. Megpróbáltunk belépőket szerezni, de nyilván nem sikerült.”

A Focitournál azt tapasztalják, hogy a ’Pool Szlovákiában is érdekes lett. Eddig évente kétszer-háromszor szerveztek csoportos utazást az Anfield Roadra, a magyar labdarúgó-válogatott 22 éves csapatkapitányának köszönhetően viszont ez a szám a jövőben meg is többszöröződhet.

„Akik még nem látták élőben Jürgen Klopp együttesét, most beindultak: sokat csörög a telefon, jönnek az e-mailek, a kérdések a jegyekkel kapcsolatban” – mutatott rá.

A Bournemouth elleni hazai bajnokira 72 ezer forinttól kezdődnek a belépők, a csomag ugyanerre a találkozóra 279 ezertől indul.

A portálon a legnagyobb angol rangadókra is lehet jegyet kapni, a Liverpool idénynyitójára már gyűlnek a jelentkezők. Szoboszlai a Chelsea otthonában, a londoni Stamford Bridge-en debütálhat az angol Premier League-ben, augusztus 13-án, a 259 ezer forinttól kezdődő csomag a következőket tartalmazza:

retúrrepülőjegy,

szállás 3 csillagos szállodában,

belépőjegy a mérkőzésre,

ügyfélszolgálat,

utazási tájékoztató,

garancia.

„Sokan csak meccsbelépőket szeretnének, és maguknak megoldják az utazást. Én amúgy Manchestert is javasolni szoktam, hiszen tényleg nincs messze Liverpooltól. Az Anfield Roadon és az Old Traffordon is hatalmas élményt nyújt a stadiontúra, a manchesteri focimúzeum pedig igazán különleges, de a The Beatles miatt Liverpoolban is sok érdekes helyet lehet találni” – jegyezte meg a Focitour értékesítője.

A This is Anfield összegyűjtötte Szoboszlai Dominikékkal kapcsolatos legfontosabb dátumokat:

Július 8. – a felkészülés kezdete a Liverpoolnál,

Július 11. – a válogatott játékosok is edzésbe állnak,

Július 19. – felkészülési mérkőzés a német Karlsruher SC ellen (Németország),

Július 24. – felkészülési mérkőzés a német Greuther Furth ellen (Németország),

Július 30. – felkészülési mérkőzés a Leicester City ellen (Szingapúr),

Augusztus 2. – felkészülési mérkőzés a német Bayern München ellen (Szingapúr),

Augusztus (nincs pontos dátum) – felkészülési mérkőzés egy angol csapat ellen,

Augusztus 13. – Premier League 1. forduló (Chelsea, idegenben),

Szeptember 21. – Európa-liga-csoportkör, 1. forduló.