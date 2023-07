A tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Washington Commandersért idén kifizetett 6,05 milliárd dolláros eladási ár magasan a legtöbb, amit valaha egy sportcsapatért elkértek. A franchise-t egy amerikai befektetőtársaság vette meg, élén Josh Harrisszel, az NBA-ben szereplő Philadelphia 76ers és az NHL-es New Jersey Devils jelenlegi tulajdonosával. A korábbi gazda, Dan Snyder közutálatnak örvendett, főleg a botrányai után fogyott el körülötte a levegő: egy 60 millió dolláros büntetést az eltitkolt bevételek és szexuális zaklatás miatt kapott a nyakába – írja az ESPN.

Fotó: NurPhoto via AFP

A fővárosi klub hosszú évtizedeken keresztül Redskins („rézbőrűek”) volt, ám 2020 nyarán kénytelen volt elhagyni a nevet, mivel az amerikai őslakosokra nézve sértőnek és rasszistának találták, és az akkori szponzorok is azzal fenyegetőztek, hogy kiszállnak ezért az egyesületből. Másfél évig Washington Football Teamként működtek, majd 2022 februárjában ők lettek a Washington Commanders („parancsnokok”). Sokan úgy vélik, elsősorban egy épkézláb stadionra lenne szükségük, miután a Philadelphia Eagles irányítójára, Jalen Hurtsre egyszer majdnem rádőltek a kordonok az otthonukként szolgáló FedEx Fielden.

#NeverForget when Jalen Hurts narrowly escaped FedEx Field. #Washington 🤦‍♂️ pic.twitter.com/FfYElm3SKq — Dan Le Batard Show with Stugotz (@LeBatardShow) February 1, 2023

Az USA-ban egyébként a 2022-ben megvásárolt Denver Broncos tartotta az eddigi rekordot 4,65 milliárd dollárral, míg világszerte az angol Chelsea labdarúgóklub vitte a prímet az érte kicsengetett 5,3 milliárd dollárral. A rangsort egyébként némileg átvariálhatja egy másik brit focicsapat, a Manchester United, ha egyik legkitartóbb kérője, az egykori katari miniszterelnök fia, Dzsászim bin Hamad végre leteszi a Glazer család által megálmodott 6 milliárd dolláros összeget.

Az ESPN mindenesetre most összeállított egy listát a legdrágább amerikai sportegyesületekről:

1. Washington Commanders, 6,05 milliárd dollár

Fotó: AFP

2. Denver Broncos, 4,65 milliárd dollár

Az amerikai profi sportok addigi történeték legnagyobb összegű adásvételéről állapodott meg egymással 2022 júniusában a Denver Broncos amerikaifutball-klub volt tulajdonosa a Walton-Penner családdal, amely 4,65 milliárd dollárt fizetett a gárdáért. A világ legnagyobb kiskereskedelmi céghálózatát, a Walmartot birtokló Waltonék vagyonát 2022-ban 247 milliárd dollárra becsülte a Forbes.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

3. Phoenix Suns és Mercury, 4 milliárd dollár

Mat Ishbia üzletember – aki az egyetemi bajnokságban maga is kosarazott – lett az új többségi tulajdonos az arizonai kosárlabdaklubban idén februárban. A négymilliárdos vételár nemcsak a 2021-ben nagydöntős Sunsra, hanem a női bajnokságban (WNBA) háromszoros győztes Phoenix Mercuryra is vonatkozott. A decemberben bejelentett üzlethez a többi egyesület jóváhagyása is szükséges volt, ez történt meg két hónappal később. Az 5,1 milliárd dolláros vagyonnal büszkélkedő Ishbia a legnagyobb amerikai jelzáloghitelező vállalat, a United Wholesale Mortgage tulajdonosa. Két éve, 2021-ben azzal került a hírekbe, hogy egykori alma materének, a Michigan State Universitynek 32 millió dollárt adományozott.

Fotó: NurPhoto via AFP

4. New York Mets, 2,4 milliárd dollár

A Mets tulajdonosa, Steve Cohen 2020 szeptemberében csatlakozott a listához, miután 2,4 milliárd dollárért megvásárolta a Wilpon családtól a New York-i baseballcsapatot. A 17,5 milliárd dolláros vagyonára befektetési alapokból (hedge fund) szert tevő Cohen a leggazdagabb MLB-tulaj lett.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

5. Brooklyn Nets, 2,35 milliárd dollár

A végül 2019 szeptemberében megvalósuló üzleti megállapodás szerint a kosárcsapat korábbi orosz tulajdonos, Mihail Prohorov 2,35 milliárd dollárért teljes egészében átruházta 51 százalékos üzletrészét az Alibaba társalapítójára, a tajvani-kanadai Joe Tsaira, aki addig a részvények 49 százalékát birtokolta. A megállapodás értelmében Prohorov a Brooklyn Nets csarnokát, a Barclay Centert is átengedte üzlettársának, az ESPN szerint újabb 1 milliárd dollárért. Joe Tsaira vagyonát 8 milliárd dollárra becsülik.

Fotó: NurPhoto via AFP

6. Carolina Panthers, 2,275 milliárd dollár

A Pantherstől azután kellett megválnia Jerry Richardsonnak, hogy szexuális és munkahelyi zaklatással vádolták meg 2017-ben. Az új tulajdonos, David Tepper szintén a fedezeti alapokból szedte meg magát, vagyonát 16,7 milliárd dollárra saccolja a Forbes. A 2,275 milliárd dolláros ügylet előtt Tepper már rendelkezett 5 százalékos tulajdonrésszel egy másik NFL-es alakulatban, a Pittsburgh Steelers-ben, később pedig 325 millió dollárt pumpált az MLS-es Charlotte FC-be (labdarúgás).

Fotó: Anadolu Agency via AFP

7. Houston Rockets, 2,2 milliárd dollár

Leslie Alexander 2019-ben 2,2 milliárd dollárért adta el a Houston-i kosárlabdacsapatot egy texasi milliárdosnak, Tilman Fertittának, aki szinte minden hazai mérkőzésen ott volt és van azóta is. A 8,6 milliárdos vagyonnal rendelkező Fertitta elsősorban a szórakoztatóiparban érdekelt, de a CNBC-n futó televíziós showműsora mellett éttermei, kaszinói és hoteljei is vannak.