A köztudatban az él, hogy egy Formula–1-es versenyhétvége péntektől a futam leintéséig tart – illetve hogy a rajt izgalmait kipihenendő milyen jót lehet szunyókálni a tévéközvetítésen vasárnap délután –, de a Hungaroringen már csütörtökön, azaz ma elkezdődnek az események a 38. Magyar Nagydíj felvezetéseként.

Tavaly is sokan voltak, idén pedig abszolút telt ház lesz a Hungaroringen.

Fotó: Hungaroring Média

Délután 14 órától néhány ezren felülhetnek a Super Gold-lelátóra, és megtekinthetik a biztonsági és orvosi autók nagy sebességű tesztjét, majd átsétálhatnak a bokszutcába közelebbről is megnézni a járműveket. Van azonban egy kis csillag mindehhez, mert az ajánlat a háromnapos bérlettel rendelkezőkre koncentrálódik, és ezzel máris áttérhetünk arra, hogy abszolút telt ház várható a Ringen, mivel a versenynapra szóló összes jegyet eladták – már tavaly decemberben!

Péntek–szombatra ugyan még akad néhány tikett, de például az 1290 eurós (489 ezer forint), F1 Fan loung-névre keresztelt VIP-csomagok is mind elfogytak.

Mennyibe kerül nekünk a Forma–1?

Összességében több mint százezres nézőszámról beszélhetünk vasárnap és háromszázezresről az egész hétvégére vetítve, az igény pedig még nagyobb, amit tükröznek a szállodai előfoglalások. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ információi alapján már most több mint 150 ezer előfoglalást regisztráltak Budapesten, ami 40 százalékos emelkedést jelent. A foglalások 70 százaléka külföldiektől származik – a legtöbben az Egyesült Királyságból, Németországból, Hollandiából és Lengyelországból érkeznek –, továbbá a foglalások 10-12 százaléka öt-, 40 százaléka pedig négycsillagos hotelbe szól.

A sportturizmus az egyik leggyorsabban növekvő szegmens. Az olyan nagyszabású sportesemények, mint amilyen a Forma–1-es Magyar Nagydíj, a labdarúgó Európa-Liga döntője vagy az augusztusi atlétikai világbajnokság, nem csak katalizátorai a hazai turizmusnak, jelentős országimázs-formáló erővel is bírnak

– emelte ki Suhajda-Molnár Anikó, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus stratégiai megvalósításért felelős vezérigazgató-helyettese.

A helyszínen némi kapacitásnövekedést idén is elérnek a pluszban épített mobillelátókkal, és az építkezés amúgy is sokat használt fordulat manapság a Ringen.

A jelenlegi szerződésünk ugyanis 2027-ben jár le, viszont az elvi megállapodás már márciusra megszületett a 2032-ig tartó hosszabbításról – ennél tovább csak a 2035-ig aláíró Ausztrália, valamint a 2036-ig bebiztosított Bahrein tervezhet.

A mi hosszabbításunk jótékony része, hogy az eddigi évi 4 százalékos jogdíjemelkedés 2 százalékra mérséklődik, amely révén idővel a 23 helyszínes mezőny közepébe csúszhat vissza a Magyar GP díja.

Jelenleg a legtöbbet, 57 millió dollárt (19,1 milliárd forintot) Azerbajdzsán fizeti, mi 49,7 millió dollár (16,6 milliárd forint) körül, a legkevesebbet, 20 millió dollárt (6,7 milliárd forintot) pedig a hagyományosan kivételezett Monaco, míg a két legújabb amerikai helyszín, Miami és Las Vegas egy fityinget sem.

Az új szerződésünk másik fontos tétele, hogy 2026-ig teljeskörűen fel kell újítani a pályát – ez pedig már nem csak kritérium, hiszen a stratégiai fejlesztési program megvalósítása már el is kezdődött. Schmidt Ádám sportállamtitkár ezért optimistán megjegyezte: a hétvégén talán az aláírások is rákerülnek a hosszabbító szerződésre.

A mi jegyeink a legolcsóbbak

Az upgrade első üteme 9 milliárd forintos – mondta tavaszi interjúnkban a Hungaroring elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét is betöltő Gyulay Zsolt. A mostani versenyhetet megnyitó sajtótájékoztatón kifejtette:

A közművek esetében a földmunkák nagy része lezajlott, a vízvezetékek 40 százalékát kicseréltük, pálya alatti átfúrásokra azonban még az F1 után is sor kerül majd.

Az aszfaltcsík kivételével gyakorlatilag minden megújul majd a Hungaroringen – ami a Forma–1-es szerződés meghosszabbításának a feltétele is.

Fotó: Hungaroring Média

Hozzátette: a bejárat is megújul, ahol új irodaépület, műveleti operatív központ és közösségi tér, kávézó is épül, ennek a munkálatai is elkezdődtek. Végrehajtották a szükséges javításokat a lelátókon, a kettes kanyarban törmelékfogó kerítést építettek, és kicserélték a komplett ütközőzónát, hogy meglegyen a megfelelő energiaelnyelő képessége. Az épületen tetőszigetelés- és nyílászárócsere is történt.

Mindezekért cserébe a sportvezető bevételi csúcsra számít – egyidejűleg emlékeztetett, hogy a legutóbbi 12 évből 11-ben amúgy is nyereséges volt a rendezés –,

és ez a jövőben évről évre is így lehet, mivel a felújítás után alighanem emelkednek majd a jegyárak.

Miként a táblázat mutatja, e tekintetben még a legolcsóbb a Magyar GP – a már említett Miami és Las Vegas pedig ezúttal is a skála másik végén található: ott a háromnapos bérletek átlagára 1113 és 1667 dollár (372–557 ezer forint) körül mozog.

Ki nyer majd?

Ami viszont a szakmát illeti: a mostani víkenden 2500-nál is többen dolgoznak majd Mogyoródon, ebből 492 fő a sportszemélyzet.

Az egyéni világbajnokságot az idei tíz futamból hetet, ebből az utolsó ötöt zsinórban megnyerő, nem mellesleg címvédő holland Max Verstappen vezeti,

a konstruktőrökét pedig az ő csapata, a Red Bull. Mivel tavaly nálunk is ő nyert, aligha várható meglepetés, bár a Hungaroringnek az ezredforduló óta sajátja, hogy néha a kánikulai nyárba is beszökik egy-egy esős délután, vagy olyanok nyernek, akik addig soha – százalékosan nálunk volt a legtöbb újoncgyőzelem.

A holland Max Verstappen megállíthatatlan idén (is).

Fotó: Northfoto

Az első ilyen nyertes még a kilencvenes években a brit Damon Hill volt, akiről szintén beégett a köztudatba a kérdés, hogy „hová tűnt?!”.

Nos, leginkább szakértőként ma is megfordul a paddockban, egyébként pedig egy 80-100 ezer fontra (34,6-43,2 millió forintra) becsült veteránautóját a hétvégén árverezte el a Bonhams aukciósház.