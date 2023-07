Számos összevetés élére került fel Szoboszlai Dominik azzal, hogy az angol Liverpool aktiválta a szerződésében rögzített, június 30-ig érvényes 70 millió eurós (26,3 milliárd forintos) kivásárlási árat, és átigazolta a német RB Leipzigtől.

A Lipcséből Liverpoolba szerződő Szoboszlai Dominik előtt szabad az út a csúcs felé.

Fotó: AFP

Ez nyilvánvalóan a legnagyobb összeg, amit magyar labdarúgóért valaha fizettek – amúgy ezen a listán eleve ő volt az éllovas, miután a Lipcse két és fél éve 22 millió eurót (8,3 milliárd forintot) fizetett érte a testvérklubjának, az osztrák RB Salzburgnak.

Mostantól övé a legnagyobb akkumulált díj is a Dzsudzsák Balázsért kifizetett díjakat összegezve és überelve,

és területi összevetésben is legalább a dobogóra lépett, sőt.

Mekkora a borravaló?

Vizsgálati mintának képeztünk egy saját régiót, amit hazánk, a szomszédos országok – plusz az egykori Jugoszlávia további jelentősebb részterületei, Bosznia-Hercegovina és Montenegró –, valamint V4-es tagok alkotnak. Ez az európai labdarúgáson belül gazdasági és sporteredmények tekintetében is viszonylag hasonló csoportosítás, persze kivételekkel.

Mert például a horvát válogatott idei Nemzetek Ligája- vagy a 2018-as világbajnoki döntőjéhez nem fér közel senki, de azért mi is részt vettünk például a legutóbbi két Európa-bajnokságon. Ha pedig a klubversenyeket nézzük, akkor az ukrán Sahtar Doneck állandó szereplője a Bajnokok Ligájának, ahová persze a Ferencváros is be-benéz immár.

Mindenesetre, ha e kicsit mesterséges régiónak az átigazolásait nézzük, akkor az alapdíjat tekintve Szoboszlai az ukrán Mihajlo Mudrikkal és a szerb Dusan Vlahovictyal holtversenyben vezet, hiszen mindannyiukért 70 millió eurót kapott egykori klubjuk. Az viszont különbség, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának a rögzített ára volt ennyi, a másik két fiatalért ellenben alkudoztak a felek, így azon megállapodásokba sporteredményekhez rendelt pluszösszegek is társultak, tehát a végösszeg növekedhet.

A Vlahovicért beígért legfeljebb még 10 millió euró (3,8 milliárd forint) mindennapos „borravaló” a nemzetközi fociban, a Mudrik átigazolásához csatolt 30 millió euró (11,3 milliárd forint) viszont túlmutat ezen,

nem is kevéssel, hiszen az alapdíj 40 százalékánál is nagyobb a potenciális bónusz. Az ukrán szélső transzfere abban a tekintetben is kuriózum, hogy az eladó Sahtar Doneck tulajdonosa, Rinat Ahmetov közölte: a befolyó összegből 1 milliárd hrivnyának (9,3 milliárd forintnak) megfelelő összeget az orosz–ukrán háború károsultjainak megsegítésére utal tovább.

Kiknek az útja járható?

Listánkban azokat az átigazolásokat gyűjtöttük össze, amelyek a meghatározott régiónkban nemzeti rekordnak számítanak.

Érdekesség, hogy kereken tíz évet ölel fel a gyűjtés, hiszen a montenegrói Stevan Jovetic évtizeddel ezelőtt került Olaszországból az akkor megtollasodó, idén pedig már történelmi triplát teljesítő Manchester Cityhez. Az ő 27 millió eurós (10,1 milliárd forintos) ára a 12 tételes rangsorban még éppen top tízes – az pedig, hogy Montenegró azóta a jelentősen inflálódó focidíjak dacára sem volt képes nála drágább játékost kitermelni, jelzi, hogy az ország lemaradt a versenyben.

Hasonló a helyzet Romániával, amelynek legdrágább emberéért, Dennis Manért csekély 13 millió eurót (4,9 milliárd forintot) fizettek, ami alig valamivel több, mint Vlahovic transzferében a bónusz.

Délkeleti szomszédunk is mélyre zuhant tehát az 1998-as vb-nyolcaddöntős önmagához képest.

A spanyol Real Madrid horvát irányítója, Luka Modric az etalon, ő nemcsak klub-, hanem egyéni szinten is megnyert mindent.

Fotó: AFP

Az is izgalmas kérdés lehet, hogy e régió legdrágább klasszisaiból mi lett, illetve mi lehet.

A 33 éves bosnyák Miralem Pjanic például a 111 ezer lelkes Tuzla városából indulva megjárta a Juventus és a Barcelona csapatait is, nyert velük nyolc trófeát, plusz egyszer a BL-álomcsapatba is beválogatták. A horvát Mateo Kovacic az olasz Interben, a spanyol Real Madridban és az angol Chelsea-ben is megfordult, mielőtt most a már említett, taroló Manchester Cityhez igazolt – ezekkel a klubokkal 12 trófeát gyűjtött, és még nincs is 30 éves.

A horvát listán egyébként Luka Modric a harmadik helyezett: ő nemcsak hogy az angol Tottenhamtől ment a Real Madridhoz, amellyel mindent megnyert,

amit csapattagként lehet, de még Aranylabdát is kapott, azaz egyénileg is a csúcsra ért.

Ki lesz Szoboszlai utóda?

Hatalmas távlatok nyílnak tehát a 22 esztendős Szoboszlai előtt is, aki a hatszoros Bajnokok Ligája-győztes és 19-szeres angol bajnok Liverpoolnál kiteljesedhet, és ha akar, néhány év múlva akárhova továbbállhat, hiszen az említett Real Madrid talán még egy lépcső felfelé.

Az pedig a foci örök körforgásának bizonyítéka, hogy már az ő utóda is bontogatja a szárnyait, hiszen a fenti gyűjtésünkben is szereplő, 20 éves szlovén Benjamin Sesko habár nem előkészítő, mint a honfitársunk, hanem klasszikus center, de pont most költözik Salzburgból Lipcsébe nagyjából annyiért, amennyiért a mi fiunk anno.