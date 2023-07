SZPCDSE-ECECE – válogatottakkal teletűzdelve

A ceglédberceli SZPCDSE-ECECE csapata rendszeresen részt vesz a Budapesten és az ország területén megrendezésre kerülő tornákon, mint az Országos Minifutball Szövetség és a Kamionkupa Sport Kft. versenyein, a Remontada Kupa, az Újbuda Liga és a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség kiírásain.

„A csapat a 2010-es évek elején alakult ECECE néven Székely József vezetésével, aki jellemzően III. kerületi fiatalokkal szerepelt különböző kispályás rendezvényeken. Ő és a csapat néhány tagja a mai napig a kerethez tartoznak, ebből is látszik, mennyire szoros ez a kapcsolat. A csapatban megfordultak játékosok az alacsonyabb osztályból érkezőktől egészen az NB I.-ben szereplő labdarúgókig. A jelenlegi keretet nagypályán jellemzően alsóbb, megyei osztályokban szereplő játékosok, illetve futsal NB I.-es és NB II.-es focisták alkotják. Az 5+1-es formáció senkinek nem idegen, év közben rendszeres résztvevője a csapat a szervezett bajnokságoknak, kupáknak” – mondta a csapatról Barabás Miklós, az SZPCDSE-ECECE válogatott játékosa.

Az SZPCDSE-ECECE a döntő egyik nagy esélyese.

Fotó: Csudai Sándor – Origo

Hozzátette, a csapat játékosai korábban ECECE néven 2017-ben kerültek először be a szezon végi országos döntőbe, ahol egy kivétellel minden évben a legjobb négyben tudtak végezni. Később egy virágzó együttműködés keretében a csapat magja összeolvadt a Todor Pet Bau Team Kft. csapatával, 2021-ben országos bajnoki címig jutottak. A döntős részvételt egy évvel később sikerült megismételni, ahol büntetőkkel maradt alul a csapat a rekordbajnokkal szemben. 2022. év végén az együttműködés megszakadt, amit egy új váltott fel az SZPCDSE és Héregi Mihály úr háttértámogatásának köszönhetően. A célok nem változtak az új felállásban sem. A csapat nagy része 2019 óta a magyar minifutball-válogatott tagja. A jelenlegi keret nagy része most is a válogatottal készül az idei világbajnokságra.

„Az idei év nagyon hosszúra sikeredett, a selejtezős rendszernek köszönhetően a csapat megpróbálta minél több fronton biztosítani a részvételét a Final 4-ba, aminek részét képezi a Magyar Kupa sorozata is. Próbáljuk a tornát egyfajta felkészülésnek tekinteni az országos döntő előtt, hiszen a Magyar Kupa-döntőben Magyarország nyolc topcsapata fogja képviseltetni magát” – tette hozzá Barabás Miklós.

„A Ceglédberceli Diáksport Egyesületben 1988 óta foglalkozom labdarúgással mint szakosztályvezető, edző. Szabó Pál testnevelő tanárunk halála után választottak meg az egyesület elnökének. Kezdeményeztem a klub nevének megváltoztatását, és néhai tanárunk tiszteletére a bíróságon Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesületként lettünk bejegyezve. Ennek a névnek a rövidítésével veszünk részt tornákon, bajnokságokon – SZPCDSE” – mondta Héregi Mihály.

H-Terasz – a meglepetéscsapat

Az SZPCDSE-ECECE csapatához hasonlóan a H-Terasz együttese is a hajdúszoboszlói állomásról kvalifikálta magát a fináléba, miután a második helyen végzett. A csapat 2019-ben alakult, az első években egyetemi bajnokságokon vettek részt Debrecenben, majd két évvel később jött az ötlet, hogy megmérettetik magukat műfüves tornákon és téli teremtornákon is Kelet-Magyarországon. A csapat egy baráti társaságra épül, amelyet folyamatosan alakítanak és bővítenek új tagokkal.

„A Kamionkupák által ismerhettük meg az Országos Minifutball Szövetséget. Az elmúlt két évben részt vettünk a Hajdúszoboszlón megrendezett Pünkösd Kupán, amelyen mindkét alkalommal döntőbe sikerült jutnunk, azonban aranyéremmel egyik alkalommal sem távozhattunk” – mondta Újvári Kornél, aki a névadó szponzorral kapcsolatban elmondta, a H-TERASZ, azaz a H-Tech Plusz Kft. pergola- és teraszépítő vállalkozás, amely az előéletével együtt több évtizedes terasz- és télikertépítő cég, stabil és megbízható háttérrel. Manapság a télikertek mellett fő szerepet kap a pergolák és üvegteraszok kivitelezése is. Ezenkívül a Tiszai Élményhajózás is a csapat támogatója, amely felejthetetlen élményeket nyújt.

A H-Terasz az egyik meglepetéscsapat a fináléban.

Fotó: Csudai Sándor / Origo

„Hatalmas sikerként éltem meg, hogy bejutottunk a Tippmix Minifutball Magyar Kupa fináléjába, úgy gondolom, hogy ezt a csapat nevében is elmondhatom. Természetesen nagyon várjuk és izgatottak vagyunk. Szeretnénk minél jobb eredménnyel zárni a budapesti döntőt, de nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem mi számítunk a favoritnak. Minden kvalifikált csapatnak ezúton is szeretném a gratulációmat átadni. Sportszerű, és ami a legfontosabb, sérülésmentes mérkőzéseket kívánok minden résztvevőnek. Nagy öröm számomra, hogy hazánkban egyre nagyobb figyelmet kap a kispályás labdarúgás. Évről évre több esemény veszi körül ezt a »sportágat«, így a színvonal is egyre jobb” – zárta a szavait a H-Terasz csapatvezetője.

07.16. vasárnap: Döntő, Csepel

A finálé résztvevői:

- SZPCDSE-ECECE

- H-Terasz

- Szilasi és Barátai

- Lázár Lovaspark

- Todor Pet Bau Team Kft.

- Futottak Még

- Airnergy

- H.O.P.E.

A csoportbeosztások:

A-csoport:

H-Terasz

Lázár Lovaspark

Szilasi és Barátai

SZPCDSE-ECECE

B-csoport:

H.O.P.E.

Futottak Még

Todor Pet Bau Team KFT

Airnergy FC

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa-döntőn (Csepel Hungary Club 94 SE pálya, 1213, Budapest, Szentmiklósi út 1.) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, az egész napos eseményre a belépés ingyenes!

