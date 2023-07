Négy magyar csapattal, a Bajnokok Ligájából (BL) óriási meglepetésre idejekorán búcsúzó Ferencvárossal, az NB I. legutóbbi ezüstérmesével, a Kecskeméttel, valamint a honi élvonal harmadik helyén végző Debrecennel, illetve a Magyar Kupa-győztes Zalaegerszeggel folytatódik a labdarúgó Európa Konferencia Liga küzdelme csütörtökön. A harmadik számú kontinentális kupasorozat pénzdíjai merőben mások, mint a BL-é vagy az Európa-ligáé (El), itt ugyanis kissé szűkmarkúan osztogatják az eurómilliókat. A bevétele tetemes hányadát általában a nemzetközi szerepléséből megalapozó Fradinak például mindjárt a csoportkörbe kellene beverekednie magát, hogy az ezért járó, legalább 2,9 millió euróra (1,11 milliárd forint) igényt tartson, bár a feröeri KÍ elleni kínszenvedésével már így is összefocizott 133,92 millió forintnak megfelelő eurót. Éppen ezért most a többi hazai együttes is abban reménykedik, hogy valami csurran-cseppen neki az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) malacperselyéből – ehhez azonban két mérkőzés nem elég az európai porondon.

Debreceni VSC–Alaskert

A magyar élvonal előző kiírásában bronzérmes debreceniek legutóbb az akkor még UEFA-kupaként ismert sorozat 2014–2015-ös idényének kvalifikációjában a fehérorosz BATE Boriszov ellen léptek pályára nemzetközi kupameccsen. A hajdúságiak azóta a másodosztályt is megjárták, kilenc év elteltével pedig Örményországban lépnek ki ismét a kontinentális színtérre.

A mintegy nyolcmilliárd forintból gazdálkodó DVSC Futball Szervező Zrt. 2022-es adózott eredménye 129,53 millió forint veszteség volt, miközben az értékesítés nettó árbevétele mintegy kétmilliárd forintot tett ki.

A 8,95 millió eurós (3,43 milliárd forintos) játékoskerettel rendelkező Loki legértékesebb futballistája a 26 éves északmacedón csatár, Dorian Babunszki, akit a labdarúgók piaci értékére szakosodott német Transfermarkt 750 ezer euróra (287,49 millió forintra) taksál.

Legnagyobb sztárja viszont továbbra is a magyar nemzeti együttes válogatottsági rekordere, Dzsudzsák Balázs, aki, bár 36 esztendősen már mindössze 250 ezer eurót (95,83 millió forintot) ér, de pályafutása során több mint 40 millió eurót (15,33 milliárd forintot) mozgatott meg.

Az örmény Alaskert a hazai döntetlen után idegenben kiütötte (6-1) a montenegrói Arszenal Tivatot, vagyis simán jutott tovább, és került a DVSC-vel szembe. A párharccal kapcsolatban egy lengyel újságíró azt írta, hogy meglepően sok, nagy értékű (250 ezer eurós) fogadás érkezett a visszavágóra, pontosabban arra, hogy az első félidőben lesz legalább két gól. Az elsőt végül a 40. percben szerezték meg a jerevániak, majd a játékrész hosszabbításában meg is duplázták az előnyüket.

Az Alaskert állománya 5 millió euró (1,92 milliárd forint) a szakportál szerint, legdrágább focistája pedig a venezuelai balszélső, Robinson Flores 650 ezer euróval (249,15 millió forinttal).

A visszavágót jövő csütörtökön, 21 órától rendezik Debrecenben, a továbbjutó az osztrák Rapid Wiennel találkozik a harmadik fordulóban.

Kecskeméti TE–Riga FC

Az NB I. 2022–2023-as évadjában óriási meglepetésre újoncként lettek ezüstérmesek a kecskemétiek, akik a bajnokságot tekintve legnagyobb sikerüket érték el ezzel. Szabó István vezetőedzőnek azóta ráadásul sikerült egyben tartania a 6,49 millió euróra (2,49 milliárd forintra) becsült keret jelentős részét, bár az nehézséget okozhat neki, hogy az alapemberek közül a 400 ezer eurós (153,33 millió forintos) középpályás, Nikitscher Tamás hosszú időre kidőlt súlyos térdsérülése miatt.

A Bács-Kiskun vármegyei egyesület a múltban kevesebb mint kétmilliárd forintból gazdálkodott, így a költségvetése nemcsak a honi mezőnyből kiemelkedő ferencvárosiakétól – 17 milliárd forint – volt jócskán elmaradva, de a többi első osztályú klub is megelőzte.

Nincsenek náluk topfizetések, a legjobban kereső játékosok bére nem éri el a kétmillió forintot.

A piacon ennek ellenére ketten is 500 ezer eurós (191,66 millió forintos) árcédulát kaptak: a támadó középpályás Banó-Szabó Bence és a középhátvéd Szalai Gábor játékjogát is ennyire lövik be.

A KTE eddigi egyetlen európai kalandja nem tartott sokáig: a 2011-es Magyar Kupa-győzelme után az Európa-liga második selejtezőkörében a kazah Aktobe két döntetlent követően idegenben szerzett góllal ejtette ki. Mostani lett ellenfele egyébként 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a Vikingur Reykjavíkot az EKL-selejtező első fordulójában.

A háromszoros bajnok és egyszeres kupaelső Riga FC a lett pontvadászat ezüstérmeseként kvalifikálta magát a selejtezőbe, formája pedig kifejezetten jó, ugyanis az izlandi vereséget megelőzően másfél hónapig veretlen volt tétmérkőzéseken, ennek köszönhetően 23 forduló után vezeti hazája bajnokságát, a kupában pedig negyeddöntős. A rigai labdarúgók összértéke mintegy 13,35 millió euró (5,12 milliárd forint), a legtöbbre (2 millió euró, 766,64 millió forint) horvát középpályásukat, Hrvoje Babecet tartják. Értékét tekintve a lett alakulatot csak a már említett Fradi előzné meg, ha a magyar OTP Bank Ligában szerepelne.

A visszavágót jövő csütörtökön, 19 órától rendezik a lett fővárosban, a párharc nyertesére a holland Twente vagy a svéd Hammarby vár a selejtező harmadik fordulójában.

Ferencvárosi TC–Shamrock Rovers

Az egymás után ötször magyar bajnoki címet szerző Ferencvárosnál hatalmas pofonként élték meg, hogy az amatőrökkel teletűzdelt feröeri KÍ Klaksvík a múlt héten 3-0-s összesítéssel búcsúztatta az együttest a legrangosabb európai kupasorozatból. A váratlan kudarc – amellyel elúszott az Európa-liga-indulás is – pedig nem maradt következmények nélkül, ugyanis közvetlenül a szerdai visszavágó után felbontották Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerződését.

Az immár Máté Csaba vezette zöld-fehér alakulat márciusban még az Európa-liga nyolcaddöntőjéig menetelt, amivel 3,6 milliárd forintot keresett, és a mostani nemzetközi idénynek is úgy vágott neki, hogy a lehető legtöbbet kihozza belőle – a BL-ben. A IX. kerületiek (túlzott) optimizmusát az táplálta, hogy az előző négy szezonban egyszer a Bajnokok Ligája, háromszor az El főtáblájára jutottak, most viszont be kell érniük az Európa Konferencia Ligával.

A sorozat első állomása az ír Shamrock Rovers lesz, amely igencsak ismerős a zöld-fehéreknek, mivel tavaly az El csoportköréért csaptak össze vele. Akkor az FTC már az első, hazai találkozón eldöntötte a párharcot a négygólos sikerével, így idegenben belefért az 1-0-s vereség is. Noha a Shamrock azóta szerepelt a Konferencia Liga csoportkörében – nyeretlenül, két döntetlennel búcsúzott –, illetve az egymást követő harmadik, összességében pedig a huszadik ír bajnoki címét is megszerezte, nem lett erősebb, legalábbis erre utal, hogy az előselejtezőből érkezett izlandi Breidablik kettős győzelemmel búcsúztatta a BL-selejtező első körében.

A Fradi 52,10 millió eurós (19,96 milliárd forintos) állományával szemben a Rovers játékoskerete még a négymilliót (1,52 milliárd forint) sem éri el, és amíg a budapestiek legdrágább labdarúgójáért, az ecuadori balhátvéd Cristian Ramírezért ötmillió eurót (1,92 milliárd forintot) kell kicsengetni, addig a vendégeknél a sérült Jack Byrne-ért mindössze 500 ezret.

Az írországi visszavágót jövő csütörtökön, 21 órától rendezik, a párharc győztesére a máltai Hamrun Spartans és a georgiai Dinamo Tbiliszi továbbjutója vár a selejtező harmadik fordulójában.

Zalaegerszegi TE–NK Osijek

A Magyar Kupa-címvédő ZTE FC 13 év után játszik ismét a nemzetközi porondon, miután legutóbb, 2010-ben 1-0-s összesítéssel búcsúzott az albán KF Tiranával szemben az Európa-liga-selejtező első körében. Horvát együttessel két párharcban találkoztak az egerszegiek: 2002-ben 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal jutottak túl a horvát NK Zagreben a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és ennek köszönhetően mérkőzhettek meg a Manchester Uniteddel, amelyet Koplárovics Béla góljával 1-0-ra legyőztek a Puskás Ferenc Stadionban. Az angliai 5-0-s vereség után az UEFA-kupában folytatta a Zete, itt viszont nem sok babér termett neki, a Dinamo Zagreb két meccs alatt kilencet rúgott ellene (9-1).

A zalaiak dolgoznak a legolcsóbb kerettel itthon, Boér Gábor focistáit 6,28 millió euróra (2,41 milliárd forintra) tartja a Transfermarkt, míg a rivális eszékiekét 20,8 millióra (7,96 milliárd forintra). A magyaroknál a válogatott kerettag védő, Mocsi Attila a legpiacképesebb 750 ezer euróval, míg a horvátoknál a középpályás Mihael Zaper 3 millióval.

A nyilvánosan elérhető adatok szerint a zalaegerszegiek 2022-ben 1 529 456 000 forint nettó árbevételre tettek szert, a személyi jellegű ráfordításaik 1 268 995 forintra rúgtak, az adózott eredményük 54 113 000 forint lett, vagyis

a bevételeiket illetően óriási löketet jelenthet nekik a Konferencia Liga.

A Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó NK Osijek legutóbb az Európa-szerte csodált stadionja miatt került reflektorfénybe. Az egyesület új otthonát még 2019-ben kezdték építeni, és az idén júniusra készült el. A 13 ezer néző befogadására alkalmas Opus Arénába néhány napja játszották első bajnokijukat a horvátok, akiknek a hivatalos megnyitóra még őszig várniuk kell, amikor is sajtóhírek szerint egy sztárcsapat ellen léphetnek pályára.

Az eszékiek legutóbb harmadikak lettek a horvát élvonalban, az új idényt pedig a Slaven Belupo 6-1-es legyőzésével kezdték, és mivel 2017 óta rendszeresen szerepelnek az európai kupaporondon, jóval nagyobb nemzetközi tapasztalatuk van, mint a magyaroknak.

A párharc továbbjutójára a román CFR Cluj vagy a török Adana Demirspor vár majd a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjének következő fordulójában.